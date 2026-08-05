Секрет японских поваров: что добавить в кляр для невероятно хрустящей корочки

Вы узнаете:
- Как приготовить хрустящее тесто
- Как правильно готовить кляр
Кляр - это универсальная основа для жарки мяса, рыбы или овощей. Однако часто он получается слишком мягким и быстро впитывает масло, теряя желаемую хрусткость. Японские повара нашли простой способ сделать корочку более легкой, воздушной и устойчивой к жиру.
Главред расскажет, что нужно добавить в кляр, чтобы он был невероятно хрустящим.
Секрет идеального кляра
Основой правильного кляра должна быть именно холодная вода, пишет Телеграф. Лучше всего использовать ледяную, даже с кубиками льда. Благодаря низкой температуре тесто не успевает развить клейковину, поэтому остается воздушным и не превращается в плотную массу. Рекомендуем не вымешивать его до однородности - небольшие комочки только улучшают текстуру.
Второй ингредиент, который делает кляр особенным, - крепкий алкоголь. Чаще всего японцы добавляют водку, заменяя ею примерно четверть жидкости. Спирт испаряется значительно быстрее воды, поэтому во время жарки образуются мелкие пузырьки, а корочка мгновенно схватывается. Это не только обеспечивает хрусткость, но и уменьшает количество жира, которое впитывает блюдо.
Смотрите видео о том, как приготовить идеальное тесто:
@vladislava_nikol ИДЕАЛЬНЫЙ КЛЯР? Ингредиенты: Яйцо - 3 шт. Сметана - 2 столовые ложки Майонез - 1 столовая ложка Мука - 3 столовые ложки Соль, перец по вкусу #рецепты#еда#кляр♬ original sound - Identify Funky
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Об источнике: Телеграф
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
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