Такое тесто идеально подходит для отбивных, овощей или морепродуктов.

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Как приготовить идеальное тесто для фри / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить хрустящее тесто

Как правильно готовить кляр

Кляр - это универсальная основа для жарки мяса, рыбы или овощей. Однако часто он получается слишком мягким и быстро впитывает масло, теряя желаемую хрусткость. Японские повара нашли простой способ сделать корочку более легкой, воздушной и устойчивой к жиру.

Главред расскажет, что нужно добавить в кляр, чтобы он был невероятно хрустящим.

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Секрет идеального кляра

Основой правильного кляра должна быть именно холодная вода, пишет Телеграф. Лучше всего использовать ледяную, даже с кубиками льда. Благодаря низкой температуре тесто не успевает развить клейковину, поэтому остается воздушным и не превращается в плотную массу. Рекомендуем не вымешивать его до однородности - небольшие комочки только улучшают текстуру.

Второй ингредиент, который делает кляр особенным, - крепкий алкоголь. Чаще всего японцы добавляют водку, заменяя ею примерно четверть жидкости. Спирт испаряется значительно быстрее воды, поэтому во время жарки образуются мелкие пузырьки, а корочка мгновенно схватывается. Это не только обеспечивает хрусткость, но и уменьшает количество жира, которое впитывает блюдо.

Смотрите видео о том, как приготовить идеальное тесто:

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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