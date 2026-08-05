Жена Кличко показала взрослых детей от боксера

Кратко:
- Как выглядят дети Кличко
- Что написала Егорова
Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова поделилась редкими семейными снимками со своими детьми.
На своей странице в Instagram, она опубликовала кадры с 23-летней дочерью Елизаветой-Викторией и 21-летним сыном Максимом, с которыми встретилась за границей.
На фотографиях Егорова проводит время с детьми во время прогулки. Наследники политика заметно повзрослели и уже значительно выше своей матери. На снимках семья обнимается и позирует вместе, однако место встречи Наталья раскрывать не стала.
Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке 25 лет и воспитали троих детей. После развода модель переехала в Германию, где живет и сейчас. Сам Кличко ранее рассказывал, что ему удалось сохранить с бывшей супругой хорошие отношения, а с детьми он старается поддерживать постоянную связь, несмотря на то что они живут в разных странах.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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