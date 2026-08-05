Смертельный удар по Киевщине: Зеленский сообщил о 17 жертвах и потребовал срочных решений

Президент призвал G7 и ЕС ускорить поставки ПВО и ввести новые санкции против РФ.

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Зеленский назвал число жертв удара РФ и призвал партнеров срочно усилить ПВО / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Ключевые тезисы:

Зеленский назвал число жертв и пострадавших

Президент потребовал ускорить передачу антибаллистики

G7 и ЕС призвали усилить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил обновленные данные о последствиях массированной российской атаки на Киев и Киевскую область в ночь на 5 августа.

По его словам, на данный момент известно о 44 пострадавших и 17 погибших.

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"На данный момент известно о 44 пострадавших от массированного российского удара по Киеву и Киевщине. Еще 17 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства.

Зеленский сообщил, что во время ночной атаки Россия применила 24 баллистические ракеты, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и 115 беспилотников, значительная часть которых была реактивной.

По словам президента, основной целью удара стали складские помещения гражданских предприятий, а также объекты инфраструктуры и железнодорожная станция.

"Объекты, не причастные к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Украины Сергей Корецкий добавил, что в результате атаки РФ повреждены жилые дома, магазины, складская и другая гражданская инфраструктура. На местах работают 410 спасателей ГСЧС и более 100 единиц специальной техники.

"Россия увеличивает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет - это терроризм", - подчеркнул глава Кабмина.

"Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор. Минэкономики получило соответствующие поручения", - добавил он.

Обращение к партнерам: цена задержек измеряется жизнями

Глава государства вновь призвал международных партнеров ускорить поставки Украине средств противоракетной обороны.

По его словам, перехватчики баллистических ракет могли бы спасти жизни людей, погибших в результате этой атаки.

"Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям", - отметил президент.

Кроме поставок систем ПВО, Зеленский призвал союзников усилить санкционное давление на Россию.

По его словам, значительная часть российских предприятий, производящих баллистические ракеты, до сих пор не находится под санкциями.

Президент призвал страны G7, Европейский Союз и других партнеров Украины принять новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса и поблагодарил государства, которые готовы поддерживать Украину как поставками вооружения, так и усилением санкций.

Москва оправдала обстрел и намекнула на продолжение

Как писал Главред, спустя несколько часов после атаки российское военное ведомство выступило с публикацией демонстративного характера: в официальном Telegram-канале появилось изображение запуска ракеты с сопроводительными надписями, которые читаются как анонс дальнейших обстрелов

На картинке размещен лозунг "Бьем, раз слов не понимают", а под изображением - фраза "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!".

Параллельно в Минобороны РФ попытались подвести под удар военное обоснование, утверждая, что поражены исключительно транспортно-логистические и распределительные центры, где якобы хранились товары двойного назначения, комплектующие для беспилотников и средства радиоэлектронной борьбы.

Ракетный удар по Киеву и области 5 августа - новости

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.

Как писал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

По состоянию на 08:15 известно о 26 пострадавших в столице в результате атаки.16 раненых находятся в стационарах городских больниц. Один человек погиб.

Четырнадцать мирных жителей погибли в результате массированной комбинированной атаки России на Киевскую область, еще 22 человека травмированы. Самые большие потери - в Броварском районе, где убиты девять человек.

Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона. Часть людей, которые погибли, обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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