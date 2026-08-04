Существует простой способ сделать мясо мягким и сочным без длительного маринования.

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Что добавить к мясу, чтобы оно таяло во рту / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сделать жесткое мясо мягким и сочным

Что добавить к мясу, чтобы оно стало нежным

Жесткое мясо способно испортить даже самое лучшее блюдо. Но существует простой кухонный ингредиент, который помогает сделать его нежным и сочным без сложных маринадов или длительных кулинарных ухищрений.

Главред расскажет, какой секрет используют повара, чтобы мясо не было жестким.

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Что добавить к мясу, чтобы оно таяло во рту

Опытные кулинары рекомендуют добавить к мясу обычную пищевую соду. Секрет заключается в изменении уровня pH на поверхности мяса, пишет Itatiaia. Когда сода попадает на волокна, они меньше сжимаются во время термической обработки. Благодаря этому кусок удерживает больше собственного сока и не становится жестким. В отличие от уксуса или лимонного сока, сода не придает кисловатого привкуса, поэтому вкус говядины, свинины или курицы остается натуральным.

Достаточно слегка присыпать мясо небольшим количеством соды и оставить на 15–30 минут. После этого кусок нужно тщательно промыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем. Далее его можно готовить любым способом - жарить, тушить или запекать.

Важно не переборщить с количеством и не оставлять соду надолго. Излишек может повлиять на текстуру продукта и сделать её неестественной.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Когда этот способ особенно полезен

Сода лучше всего работает с более жесткими частями туши, которые требуют дополнительного смягчения. Если правильно соблюсти пропорции и время, даже недорогие куски мяса после приготовления получаются нежными, сочными и значительно более приятными на вкус.

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Об источнике: Itatiaia Itatiaia - это бразильское СМИ, основанное в 1952 году в Белу-Оризонти как радиостанция, специализировавшаяся на спортивных трансляциях и новостях. Со временем оно превратилось в одну из самых популярных радиостанций страны и расширилось до мультиплатформенного медиа: новостной портал, мобильное приложение, канал на YouTube и активные социальные сети. Сегодня Itatiaia освещает политику, экономику, спорт, культуру и развлечения, оставаясь ведущим источником оперативной и достоверной информации в штате Минас-Жерайс и по всей Бразилии.

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