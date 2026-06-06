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Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

Инна Ковенько
6 июня 2026, 05:13
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Каждый вид мяса имеет свои особенности при приготовлении на открытом огне
Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата
Какое мясо лучше всего подходит для шашлыка — как приготовить сочный шашлык / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Какое мясо лучше всего подойдет для шашлыка
  • Какие части свинины самые сочные
  • Что делать, чтобы шашлык был мягким

Прежде чем готовить шашлык, стоит внимательно подойти к выбору мяса, ведь это напрямую влияет на то, будет ли блюдо нежным и ароматным. Готовые магазинные маринады лучше оставить в стороне, ведь они не дают настоящего вкуса.

Главред расскажет, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка.

видео дня

Какое мясо лучше всего подойдет для шашлыка

Эксперты советуют покупать исключительно свежее мясо и отказаться от полуфабрикатов в готовых магазинных маринадах.

Свиная шея

Наиболее проверенным и популярным вариантом остается свиная шея, пишет ТСН. Она содержит достаточно внутримышечного жира, благодаря чему мясо получается сочным и нежным даже в руках новичка. Шея быстро готовится, не пересушивается при высокой температуре и прощает мелкие ошибки во время жарки. В то же время стоит помнить, что свинина относится к жирным сортам: в 100 граммах может быть от 20 до 40 граммов жира. Это делает ее сытной, но более тяжелой для пищеварения.

Лопатка

Для большой компании часто выбирают свиную лопатку. Она дешевле шеи, имеет более плотные мышечные волокна и меньше жира. Такое мясо требует более длительного маринования и внимательного контроля на огне. Чтобы избежать пересушивания, куски лучше нарезать крупнее. Лопатка подходит тем, кто хочет получить более постный шашлык, но готов потратить немного больше времени на приготовление.

Вырезка

Свиная вырезка — самая нежная часть туши, однако она очень постная. Это делает ее прихотливой, ведь на мангале вырезка может пересохнуть за несколько минут. Рекомендуем правильно подобрать маринад, который увлажнит волокна, и следить за временем жарки. Такой вариант больше подходит для тех, кто имеет опыт работы с мангалом.

Птица

Курица или индейка — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Птица готовится быстро, легко усваивается и не требует сложных маринадов. Рекомендуем использовать крупные куски филе, которые равномерно прожариваются. Крылышки также получаются румяными и ароматными, но готовятся значительно быстрее грудки.

Смотрите видео о том, как приготовить нежный и сочный шашлык:

@anny.cooking Рецепт шашлыка ? это лучший рецепт для шашлыка, который будет таять во рту! мясо выбирайте свинину из шейки — это идеальная часть мяса для шашлыка ?? Для хорошего отдыха все товары я заказала на @Пром-пом-пом — сейчас МЕГА ВЫГОДНО заказывать, потому что в апреле на Проме действуют сезонные скидки? А с подпиской Smart — доставка будет БЕСПЛАТНОЙ? На Проме также действует Пром-оплата — это метод оплаты, который делает расчет между покупателем и продавцом максимально безопасным. Продавец получит средства за товар только после того, как покупатель осмотрит и заберет заказ на почте. А если что-то пойдет не так — средства автоматически вернутся на карту. Также Пром-оплата позволяет покупателям не переплачивать за наложенный платеж на почте. ?Ингредиенты на 2 кг мяса: 2 кг свиной шейки 3 больших луковицы 1,5 ст.л. соли (у меня морская, каменной нужно 1 ст.л.) 50 мл масла 2 ст.л. горчицы 1/2 ст.л. копченой паприки 1/2 ст.л. черного перца 1 ст.л. меда ??нарезаем мясо крупными кусочками ??к мясу добавляем масло, горчицу, перец, мед — не бойтесь меда! шашлык не горит! ??лук нарезаем и разминаем с ложкой соли, чтобы он пустил сок ??добавляем к мясу лук, паприку, еще немного соли, перемешиваем и оставляем мариноваться от 4 часов. я мариновала мясо сутки. ??готовим шашлык как всегда, приятного аппетита! #маринад#рецептмаринада#маринаддляшашлика#шашлыкмаринад#шашликрецепт♬ Гуцульские мелодии - MAVER MUSIC

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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