Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

Иногда времени на размораживание мяса совсем нет, и именно тогда на помощь приходят простые и эффективные кухонные хитрости.

Как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки

Многим знакома ситуация: пора готовить ужин, а мясо еще твердое и не разморозилось. Обычно приходится ждать несколько часов, пока продукт оттает естественным путем. Но есть способ, который позволяет разморозить мясо всего за 10 минут.

Метод с солью и уксусом

Лайфхаком поделилась блогерша Елена Гордиенко в своем Instagram. Для начала налейте в миску теплую воду. Мясо следует положить в пакет и окунуть в воду, чтобы оно не контактировало напрямую с жидкостью. Далее в воду добавьте 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки уксуса. Оставьте продукт в таком растворе примерно на десять минут. После этого достаньте его из воды — мясо будет готово к приготовлению. Этот способ обеспечивает равномерное размораживание без потери вкуса и текстуры.

Почему не микроволновка

Многие пытаются разморозить мясо в микроволновой печи, ведь это кажется самым быстрым вариантом. Однако у этого способа есть существенные минусы. Микроволновая печь работает неравномерно: края куска могут начать готовиться, тогда как середина остается замороженной. В результате мясо теряет сочность и становится сухим.

О личности: Лена Гордиенко Лена Гордиенко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

