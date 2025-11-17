Укр
Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

Анна Косик
17 ноября 2025, 17:55
Куриное филе никогда не будет сухим, если знать несколько хитростей.
Куриное филе
Секреты сочного куриного филе / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как подготовить филе перед приготовлением на сковородке
  • Как правильно жарить куриное филе

Нежное и сочное куриное филе не всегда могут приготовить даже опытные кулинары. Но соблюдение нескольких важных правил гарантирует, что мясо получится именно таким.

Главред узнал, как правильно подготовить куриное филе и жарить его. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Алина Бурлака.

Пять секретов сочного жареного филе

Блогерша советует первым шагом за 1,5-2 часа до приготовления вытащить филе из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. После этого надо выровнять толщину филе, разрезав его "бабочкой" и слегка отбив. Это позволит равномерно обжарить мясо без засохших краев.

Далее куриное филе надо замочить в солевом растворе. Это повысит способность продукта задерживать воду, разрыхлит белок, из-за чего мясо будет терять во время приготовления меньше сока. Важно, что перед самой обжаркой мясо надо промокнуть бумажным полотенцем.

"Жарь филе поэтапно: сначала на большом огне, потом на меньшем и под крышкой. Вообще, здесь сверхважно правильное время и правильная температура приготовления", - рассказала Бурлака о четвертом секрете приготовления филе.

Последняя хитрость заключается в том, что филе надо после жарки подержать в фольге. Поливаем его сливочным маслом, на котором оно жарилось и закрываем фольгой на 7 минут.

Смотрите видео о том, как правильно жарить куриное филе:

@alina_burlaka_ Это было самое нежное и сочное куриное филе ? и приготовить такое дома - проще простого, если знать как ? Секретик 5⃣ касается самого первого этапа работы с мясом. Филе должно быть комнатной температуры, так оно будет прогреваться равномернее. Если класть холодное мясо прямо на сковороду, то внешний слой быстро пережарится, а середина останется сырой. И как обещала, пошаговая инструкция: 1⃣ За 1,5-2 часа до готовки - достань филе из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. 2⃣ Сделай разрез бабочкой, накрой пергаментом и слегка отбей. 3⃣ Замочи филе в солевом растворе минимум на 30 мин, но лучше на час. Пропорция на раствор: на 1 л. воды - 30 гр. соли. После этого просуши филе бумажным полотенцем. 4⃣Змаж филе очень тоненьким слоем масла, посыпь черным перцем и щепоткой соли (здесь стоит быть осторожным, чтобы не пересолить после использования раствора). 5⃣ Жарь на хорошо разогретой сковороде с маслом БЕЗ крышки, не трогая мясо в течение 3 мин. Затем переверни филе, убавь огонь до средне-минимального (на моей индукционной плите это четверка). Накрой крышкой и жарь еще 4 мин. После этого добавь хороший кусочек сливочного масла, 2 зубчика чеснока и веточку розмарина. Масло сделает курицу еще более нежной и вкусной. Уменьши огонь до минимального. Поливай растопленным маслом мясо в течение 1 мин, и снимай с плиты. Филе курицы считается готовым и безопасным для употребления при температуре 74°С. Я снимала с огня при 72°, потому что температура в фольге еще поднимется на пару градусов, и как раз мясо дойдет. Если у тебя есть кулинарный термометр - прекрасно, ты легко это проконтролируешь. Если термометра нет - тогда надо ориентироваться по времени приготовления. 6⃣ Далее выложи мясо в фольгу, полей сливочным маслом со сковороды, закутай и оставь на 7 мин. отдыхать. Впринципе, это все ? Если остались вопросы, спрашивай в комментариях ? #куриноефиле#курицарецепт#соковитакурка#рецепты на украинском#щоприготувати♬ Nice and Easy - Louis Adrien

О персоне: Алина Бурлака

Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

