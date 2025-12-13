Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

Отныне воинский учет будет происходить без очередей и лишних справок.

Учет военнообязанных

Главное:

В Украине запустили автоматический воинский учет

Лично обращаться в ТЦК и стоять в очередях больше не нужно

Государство уже имеет всю необходимую информацию для автоматического учета

В Украине стартовал новый экспериментальный проект, который позволяет военнообязанным и призывникам стать на воинский учет автоматически, без необходимости лично обращаться в ТЦК и стоять в очередях. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В Минобороны отметили, что это решение является шагом к уменьшению бюрократии для граждан и загруженности ТЦК. В то же время новый подход позволяет государству оперативно получать актуальные и точные данные о военнообязанных.

Автоматический механизм постановки на воинский учет распространяется на две категории граждан:

мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, автоматически получат статус призывника с момента достижения ими 18-летнего возраста;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей.

Украинцы, которые находятся за рубежом будут становиться на учет при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого им не нужно посещать ТЦК и СП или проходить военно-врачебную комиссию.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук, государство уже обладает всей необходимой информацией для автоматического учета.

"Мы наладили обмен информацией между Минобороны, Государственной миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Людям больше не придется ходить по кабинетам и стоять в очередях - система сделает это автоматически", - пояснила она.

Остановят ли мобилизацию после окончания войны - мнение эксперта

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, что даже после завершения войны и установления мира Украине нужна будет мобилизация. Для ротации военных, которые воюют с 2014 года, понадобится около 300-500 тыс. человек.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал он.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины сделал военно-учетные документы полностью электронными. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов станет Резерв ID, который можно получить через мобильное приложение Резерв+.

Также с 4 декабря 2025 года вступил в силу новый порядок бронирования работников для предприятий и организаций. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и критически важные организации могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству.

Как сообщал Главред, по состоянию на сейчас в Украине нет оснований для массовой мобилизации женщин, поскольку это не критично для Сил обороны. На воинский учет сейчас обязаны становиться только женщины медицинских и фармацевтических специальностей.

