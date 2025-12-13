Укр
Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

Руслана Заклинская
13 декабря 2025, 18:23
Отныне воинский учет будет происходить без очередей и лишних справок.
Главное:

  • В Украине запустили автоматический воинский учет
  • Лично обращаться в ТЦК и стоять в очередях больше не нужно
  • Государство уже имеет всю необходимую информацию для автоматического учета

В Украине стартовал новый экспериментальный проект, который позволяет военнообязанным и призывникам стать на воинский учет автоматически, без необходимости лично обращаться в ТЦК и стоять в очередях. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В Минобороны отметили, что это решение является шагом к уменьшению бюрократии для граждан и загруженности ТЦК. В то же время новый подход позволяет государству оперативно получать актуальные и точные данные о военнообязанных.

Автоматический механизм постановки на воинский учет распространяется на две категории граждан:

  • мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, автоматически получат статус призывника с момента достижения ими 18-летнего возраста;

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей.

Украинцы, которые находятся за рубежом будут становиться на учет при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого им не нужно посещать ТЦК и СП или проходить военно-врачебную комиссию.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук, государство уже обладает всей необходимой информацией для автоматического учета.

"Мы наладили обмен информацией между Минобороны, Государственной миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния. Людям больше не придется ходить по кабинетам и стоять в очередях - система сделает это автоматически", - пояснила она.

Розыск ТЦК — что нужно знать
Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Остановят ли мобилизацию после окончания войны - мнение эксперта

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, что даже после завершения войны и установления мира Украине нужна будет мобилизация. Для ротации военных, которые воюют с 2014 года, понадобится около 300-500 тыс. человек.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал он.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины сделал военно-учетные документы полностью электронными. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов станет Резерв ID, который можно получить через мобильное приложение Резерв+.

Также с 4 декабря 2025 года вступил в силу новый порядок бронирования работников для предприятий и организаций. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и критически важные организации могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству.

Как сообщал Главред, по состоянию на сейчас в Украине нет оснований для массовой мобилизации женщин, поскольку это не критично для Сил обороны. На воинский учет сейчас обязаны становиться только женщины медицинских и фармацевтических специальностей.

О видомомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

