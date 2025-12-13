Укр
РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

Анна Косик
13 декабря 2025, 12:52
Россия решила обезопасить свою ракету от возможного уничтожения Силами обороны Украины.
Орешник, Иващенко
Россия пытается усилить шантаж за счет размещения "Орешника" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, szru.gov.ua/

Что сказал Иващенко:

  • РФ и Беларусь готовятся к развертыванию ракеты "Орешник"
  • Минск не сможет самостоятельно применять российскую ракету
  • "Орешник" в Беларуси нацелен на Европу

Страна-агрессор Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом Укринформу рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

По его словам, прицел "Орешника" направлен на Европу. Таким образом россияне хотят усилить шантаж европейских стран и обезопасить "Орешник" от поражения.

На каком этапе подготовка к развертыванию ракеты

Разведка уже фиксирует определенные меры по подготовке к развертыванию "Орешника" на территории Беларуси. Там строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи.

Хотя физически РФ и может разместить пусковую установку "Орешника" в Беларуси, но, по словам Иващенко, у Минска не будет никаких прав и полномочий для того, чтобы применить ракету.

Что известно о серийном производстве "Орешника"

Главред писал, что по словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, хоть лидер РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о запуске серийного производства ракетного комплекса средней дальности под названием "Орешник", но умалчивает о неудачных испытаниях этого ракетного комплекса.

Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А доказательств успешного функционирования "Орешника" или его боевого применения до сих пор не обнародованы.

Угроза удара "Орешником" - последние новости

Напомним, Главред писал, что на территории Беларуси еще осенью было начато масштабное строительство новых военных баз. Один из объектов расположен вблизи Минска и именно там могли разместить российские баллистические ракеты "Орешник".

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси также предупреждал, что армия планирует поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" уже в декабре.

Ранее президент Зеленский говорил, что ракеты "Орешник" имеют дальность полета "5000 километров, с "мертвой зоной" около 700 километров", поэтому европейцам, особенно в Восточной Европе, нужно обратить на это внимание.

О персоне: Олег Иващенко

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - Председатель Службы внешней разведки Украины, Член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

Европа Беларусь Ракета Орешник
