"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

Ирена Зайко трогательно обратилась к покойному артисту Степану Гиге.

Пиарщица Степана Гиги рассказала об утрате / Коллаж Главред, фото Instagram/irena_zayko

Пиар-директор украинского артиста Степана Гиги Ирэна Зайко прокомментировала смерть легендарного певца Степана Гиги.

Свой пост памяти она написала на странице в Instagram. "Трудно найти слова, когда сталкиваешься с такой болью. Сегодня мы потеряли Человека, чье творчество было больше музыки — оно стало частью самой Украины", - пишет Зайко.

Степан Гига умер 12 декабря/ фото: instagram.com, Степан Гіга

По ее словам, Степан Гига — настоящий голос народа, который никогда не изменял своим принципам, "не пел по-русски, не поддавался соблазнам больших гонораров и вкладывал любовь к родной земле в каждую ноту".

"Артист масштаба, рождающийся раз в поколение. Человек-эпоха", - написала она.

"Три года, кажущиеся целой вечностью. Сколько всего пережили, сколько планировали и сколько еще могло произойти. Но, к сожалению, всегда уходят самые лучшие. Безгранично благодарна судьбе за возможность быть частью Его команды, учиться, расти и работать рядом с Легендой. Вечная память, Степан Петрович. Искренние соболезнования родным и близким. Ваш свет продолжает жить в сердцах", - добавила Зайко.

Отметим, как сообщал Главред, 12 декабря, стало известно о смерти украинского известного певца Степана Гиги, который недавно перенес сложную операцию.

Ранее также на печальное известие о смерти украинского артиста Степана Гиги уже отреагировали друзья и коллеги Степана Петровича.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

