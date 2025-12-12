Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

Степан Гига перед смертью находился в реанимации.

Степан Гига всю жизнь занимался музыкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Степан Гига умер в больнице

Какую вредную привычку он имел

Сегодня, 12 декабря, представители легендарного украинского певца Степана Гиги сообщили о его смерти во львовской больнице.

Известно, что недавно артисту сделали срочную операцию, после которой он находился в реанимации, но не смог побороть болезнь. Предлагаем вспомнить, как жил Гига и какую вредную привычку имел.

Артист родился 16 ноября 1959 года в селе Белки, которое находится на Закарпатье. Еще в школьные годы будущая знаменитость занимался вокалом и играл на баяне. После школы Гига поступил в консерваторию, а на втором курсе стал вокалистом синтез-группы "Стожары". Затем он создал джаз-рок-коллектив "Бескид", начал писать песни и открыл студию звукозаписи GIGARecords.

Степан Гига / фото: instagram.com, Степан Гига

После начала полномасштабной войны в Украине, Степан Гига переживал новую волну популярности благодаря соцсетям.

"У меня нет выходных. Даже после концерта не отдыхаем, а часто с командой еще работаем ночью: пишем аранжировку, сводим песню и делаем финальный мастеринг. Я благодарю Бога, что у меня нет отдыха, что имею возможность уже 45 лет быть на сцене, работать с молодыми, от которых набираюсь энергии. И знаете, мне незачем отдыхать, потому что я делаю то, что мне нравится", – говорил артист.

Степан Гига / фото: instagram.com, Степан Гига

К сожалению, Степан Гига попал и под критику после выступления в испанском городе Малага, пользователи соцсетей писали артисту о его лишнем весе.

"А что с животом?",

"Кого он проглотил?",

"Ничего не имею против него, но этот живот ему совсем не идет", - писали в Сети.

Также Степан Петрович курил сигареты, но никогда не жаловался на здоровье.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

