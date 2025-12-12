Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

В 1970 году рыбий жир внезапно исчез из советских аптек. Какие токсины нашли в продукте и как производство стало опасным для детей.

https://glavred.info/culture/polezen-ili-opasen-istoriya-samoy-skandalnoy-dobavki-sssr-10723595.html Ссылка скопирована

Рыбий жир в СССР / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как рыбий жир стал популярным

Почему рыбий жир запретили

Для миллионов граждан, чье детство пришлось на эпоху СССР, воспоминания о рыбьем жире вызывают стойкую ассоциацию с неприятной на вид и вкус густой жидкостью. Долгое время эта добавка была обязательной составляющей детского рациона: ее давали как дома, так и в детских садах. Считалось, что она является настоящей панацеей, способной предотвратить развитие многих заболеваний и укрепить иммунитет. Однако в 1970 году ситуация кардинально изменилась: рыбий жир внезапно категорически запретили. В чем же заключалась истинная причина такого резкого решения и что скрывал советский продукт? Главред расскажет более подробно.

Исторический путь и целебные свойства

Как рассказывают на канале "Историк", история популярности рыбьего жира начинается еще в XIX веке, благодаря датскому фармацевту Петтеру Мьоллеру. Именно он начал активно использовать его как эффективное средство против рахита. Мьоллеру удалось найти способ обработки, который нейтрализовал специфический и неприятный запах, что способствовало дальнейшему распространению продукта. С тех пор рыбий жир начали воспринимать как универсальное средство для поддержания здоровья, общего тонуса и профилактики различных болезней.

видео дня

Почему рыбий жир был обязательным

Ценность продукта обусловлена высоким содержанием жирных омега-кислот, которые лишь в минимальных количествах содержатся в других продуктах питания. Эти вещества:

стимулируют мозговую активность;

улучшают память и способность к обучению;

укрепляют иммунитет.

Из-за этих преимуществ производство рыбьего жира наладили почти во всех странах мира, включая СССР и США. Его назначали даже при туберкулезе, а советские педиатры рекомендовали ежедневный прием одной ложки всем детям без исключения. Поскольку тогда не существовало желатиновых капсул, дети были вынуждены употреблять маслянистую жидкость в чистом виде, что, естественно, вызывало у них отвращение.

Истинная причина запрета рыбьего жира в 1970 году

В 1970 году рыбий жир запретили после того, как ученые обнаружили в нем вредные вещества - токсины. Выяснилось, что корень проблемы заключался в советской технологии производства. Чтобы удешевить продукт и обеспечить массовый выпуск, в качестве сырья использовали преимущественно отходы рыбной промышленности, а не качественное рыбное мясо. Эти отходы содержали повышенный уровень вредных элементов.

При длительном ежедневном употреблении токсины накапливались в мягких тканях детского организма и постепенно его отравляли. Для сравнения, в США рыбий жир производили именно из мяса рыбы. Хотя он был значительно дороже, однако считался значительно безопаснее.

Возвращение в аптеки

Запрет на рыбий жир в СССР действовал примерно десять лет. За это время технологию производства пересмотрели и усовершенствовали. В результате продукт стал безопасным, очищенным от вредных примесей и вернулся на прилавки.

История рыбьего жира является показательным примером того, как стремление к экономии и использование дешевого сырья может превратить полезный препарат в источник интоксикации, требующий немедленного вмешательства и длительного запрета.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред