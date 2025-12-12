Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

Марина Иваненко
12 декабря 2025, 18:42обновлено 12 декабря, 19:53
86
В 1970 году рыбий жир внезапно исчез из советских аптек. Какие токсины нашли в продукте и как производство стало опасным для детей.
Рыбий жир в СССР
Рыбий жир в СССР / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как рыбий жир стал популярным
  • Почему рыбий жир запретили

Для миллионов граждан, чье детство пришлось на эпоху СССР, воспоминания о рыбьем жире вызывают стойкую ассоциацию с неприятной на вид и вкус густой жидкостью. Долгое время эта добавка была обязательной составляющей детского рациона: ее давали как дома, так и в детских садах. Считалось, что она является настоящей панацеей, способной предотвратить развитие многих заболеваний и укрепить иммунитет. Однако в 1970 году ситуация кардинально изменилась: рыбий жир внезапно категорически запретили. В чем же заключалась истинная причина такого резкого решения и что скрывал советский продукт? Главред расскажет более подробно.

Исторический путь и целебные свойства

Как рассказывают на канале "Историк", история популярности рыбьего жира начинается еще в XIX веке, благодаря датскому фармацевту Петтеру Мьоллеру. Именно он начал активно использовать его как эффективное средство против рахита. Мьоллеру удалось найти способ обработки, который нейтрализовал специфический и неприятный запах, что способствовало дальнейшему распространению продукта. С тех пор рыбий жир начали воспринимать как универсальное средство для поддержания здоровья, общего тонуса и профилактики различных болезней.

видео дня

Почему рыбий жир был обязательным

Ценность продукта обусловлена высоким содержанием жирных омега-кислот, которые лишь в минимальных количествах содержатся в других продуктах питания. Эти вещества:

  • стимулируют мозговую активность;
  • улучшают память и способность к обучению;
  • укрепляют иммунитет.

Из-за этих преимуществ производство рыбьего жира наладили почти во всех странах мира, включая СССР и США. Его назначали даже при туберкулезе, а советские педиатры рекомендовали ежедневный прием одной ложки всем детям без исключения. Поскольку тогда не существовало желатиновых капсул, дети были вынуждены употреблять маслянистую жидкость в чистом виде, что, естественно, вызывало у них отвращение.

Истинная причина запрета рыбьего жира в 1970 году

В 1970 году рыбий жир запретили после того, как ученые обнаружили в нем вредные вещества - токсины. Выяснилось, что корень проблемы заключался в советской технологии производства. Чтобы удешевить продукт и обеспечить массовый выпуск, в качестве сырья использовали преимущественно отходы рыбной промышленности, а не качественное рыбное мясо. Эти отходы содержали повышенный уровень вредных элементов.

При длительном ежедневном употреблении токсины накапливались в мягких тканях детского организма и постепенно его отравляли. Для сравнения, в США рыбий жир производили именно из мяса рыбы. Хотя он был значительно дороже, однако считался значительно безопаснее.

Возвращение в аптеки

Запрет на рыбий жир в СССР действовал примерно десять лет. За это время технологию производства пересмотрели и усовершенствовали. В результате продукт стал безопасным, очищенным от вредных примесей и вернулся на прилавки.

История рыбьего жира является показательным примером того, как стремление к экономии и использование дешевого сырья может превратить полезный препарат в источник интоксикации, требующий немедленного вмешательства и длительного запрета.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭК

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭК

19:57Энергетика
"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:39Война
РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяев

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяев

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Последние новости

19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭК

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

Реклама
19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

Реклама
16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

15:20

Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

14:43

С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя даритьВидео

14:29

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случайВидео

14:19

"Танцы со звездами. Движение к жизни" на 1+1 Украина: в предновогоднем спецвыпуске зрители увидят сразу 8 звездных ведущих

14:14

У детей была тренировка: в Шостке россияне атаковали спортивную школу

14:03

Гороскоп на сегодня 13 декабря: Весам - грандиозный успех, Водолеям - радость

13:52

Команда Алины Гросу прокомментировала беременность певицы

13:49

В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили о похолодании

13:43

"Перевозили вооружение и военную технику": ССО поразили два российских судна

Реклама
13:43

Дочь предателя Джигана предприняла попытки суицида — детали

13:36

"Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал

13:15

Не "капучіно" и "еспрессо": как правильно называть кофейные напитки на украинском

12:58

Кремль пытается сорвать репарационный кредит: подал иск против Euroclear

12:56

Победитель Евровидения решил вернуть свой кубок: что случилось

12:51

"Насыщенный маршрут": что известно о приезде Аллы Пугачевой в Москву с дочерью

12:41

44-летняя украинская актриса родила первенца — первое видео с малышомВидео

12:25

Почему гирлянды на ёлке нужно выключать на ночь: электрики объяснили риски

12:19

ВСУ заблокировали оккупантов в Купянске: в DeepState сообщили детали операции

12:13

Влад Яма кардинально сменил имидж и показал фото из Киева

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять