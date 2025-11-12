Зачем в СССР клеили газеты под обои: неожиданная причина

Дефицит материалов породил изобретательность. Газета заменила сразу несколько строительных средств - но имела и один опасный побочный эффект.

Для чего в СССР клеили на стены газеты

Какие функцию выполняли газета в СССР

Для тех, кто родился в Советском Союзе, использование старых газет во время ремонта - привычная практика, тогда как для современников это кажется диковинкой. На самом деле наклеивание газет на стены было вынужденным и рациональным решением, продиктованным условиями тотального дефицита строительных материалов. Обычная макулатура в 60-80-х годах XX века помогала решить сразу три основные проблемы советского ремонта - неровные стены, отсутствие грунтовки и недостаток качественного клея. Главред расскажет более подробно.

Неровные стены и отсутствие материалов

Как рассказывают на канале "Историк", большинство квартир, полученных от заводов или фабрик, имели низкое качество внутренней отделки. Стены часто были неровными, с трещинами, ямами и буграми, которые оставались после небрежного оштукатуривания. Основная причина использования газет заключалась в отсутствии специальных материалов для выравнивания - в продаже практически не было шпаклевки или грунтовки.

Если на такие стены сразу клеить обои, они рвались и подчеркивали все дефекты поверхности. Газеты, наклеенные в один или несколько слоев, выполняли роль временной шпаклевки, маскируя мелкие неровности. После высыхания бумага создавала ровную основу для обоев.

Видео о том, зачем в СССР клеили газеты на стенах, можно посмотреть здесь:

Газеты как заменитель грунтовки

Еще одной проблемой было отсутствие качественного обойного клея. Люди изготавливали его самостоятельно - обычно варили из муки или крахмала. Такой клей плохо держал обои на голой бетонной или штукатуренной поверхности.

В этом случае газеты выполняли роль промежуточной грунтовки. Бумага хорошо сцеплялась с клейстером и создавала прочный базовый слой. Благодаря этому обои ложились ровнее, не рвались и лучше держались на стене. Газетная основа также уменьшала количество складок и пузырей во время поклейки.

Недостатки метода

Несмотря на эффективность, метод имел существенный недостаток. Клейстер на основе муки или крахмала привлекал насекомых, в частности тараканов и мелких жучков. Впоследствии это создавало дополнительные проблемы для жителей квартир.

Использование газет в ремонте было типичным примером изобретательности в условиях дефицита. Такой подход сочетал практичность, экономию и техническую целесообразность, хотя и имел свои недостатки.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор рассказывает просто и понятно о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой к современному зрителю.

