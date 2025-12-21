Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

В Украине заработали новые правила мобилизации, призыва и бронирования, которые предусматривают автоматический воинский учет и доступ Минобороны к госреестрам.

Мобилизация в Украине 2025 - кого призовут и какие данные получит Минобороны / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему мобилизацию в Украине нужно усилить

Новые правила воинского учета и бронирования - что изменилось с декабря 2025 года

Какие данные о гражданах Украины получит Минобороны - откуда возьмут информацию обо всех мужчинах

Мобилизация 2026 - что изменится - когда закончится мобилизация в Украине

В конце 2025 года в Украине произошел очередной комплекс важных изменений в сфере мобилизации, воинского учета и бронирования от мобилизации, существенно влияющих на то, как граждане оформляют отсрочки, получают бронирование и сохраняют статус защищенных от призыва.

Главред собрал основные изменения в мобилизации в Украине.

Кто разрушил мобилизацию в Украине - Буданов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией в Украине были созданы внутри страны, и ответственность за это лежит прежде всего на самих украинцах. По его словам, ключевой ошибкой стала полностью проигранная информационная кампания, которая привела к резкому обострению общественных настроений вокруг темы мобилизации. Он также подчеркнул, что не стоит перекладывать всю вину на Россию, поскольку ее влияние в этом вопросе значительно преувеличено.

"Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", - подчеркнул Буданов в интервью LB.

Сколько человек Украина мобилизует в месяц - будет ли усиление мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможное расширение мобилизации в интервью Bloomberg, отметил, что это одно из самых сложных решений для государства, войска и общества. Отвечая на вопрос об увеличении призыва из-за временных отступлений на фронте, он пояснил, что вопрос человеческого ресурса является для него наиболее чувствительным и сложным - как для военных, так и для гражданских, общества в целом и международных партнеров.

Зеленский отметил, что сравнивать численность украинской армии с российской невозможно из-за разницы в масштабах стран. Он подчеркнул, что даже при наличии запросов от военных на увеличение мобилизации необходимо учитывать интересы общества, ведь люди работают, платят налоги, а эти средства направляются на оборону.

"Поэтому нужно найти баланс", - добавил президент.

По словам президента, сейчас система мобилизации действует в соответствии с решениями военного командования, которое определило призыв примерно 30 тысяч человек ежемесячно. Зеленский также отметил, что международные партнеры поднимают этот вопрос, однако они не находятся непосредственно на поле боя и не сталкиваются с теми реалиями, с которыми ежедневно имеет дело Украина.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Сырский заявил о важности усиления мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в условиях активного наступления противника необходимо усиливать мобилизацию и систему рекрутинга. По его словам, продолжительность базовой общевойсковой подготовки уже увеличили до 51 дня, а также запланирована модернизация учебных центров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский подчеркнул, что российские войска продолжают наступательные действия, поэтому Украина не имеет другого выбора, кроме как наращивать оборонительные способности и укреплять армию для дальнейшего отпора полномасштабной агрессии.

"Ключевая точка приложения наших усилий - не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и затем качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Подчеркнул это во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки", - говорится в заявлении Сырского.

Он уточнил, что в рамках повышения боеспособности срок БЗВП уже продлен до 51 дня, а сам процесс подготовки планируют совершенствовать путем повышения квалификации инструкторов и улучшения материально-технического обеспечения учебных центров. По итогам аудита обучение решили отдалить от линии фронта, закрепив армейские корпуса за полигонами в центральных и западных регионах страны.

Отдельно главнокомандующий отметил важность комплексной программы адаптации военнослужащих на начальном этапе БЗВП, что должно уменьшить риски самовольного оставления частей.

Кроме того, Сирский обратил внимание на ненадлежащий уровень безопасности на отдельных объектах и дал срочные поручения ускорить строительство и оснащение укрытий в учебных центрах.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Почему мобилизацию в Украине нужно усилить - нардеп

В Украине ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек, однако этого хватает лишь примерно на половину от реальной потребности в личном составе. Об этом в эфире Radio NV сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, нынешние темпы мобилизации иногда обеспечивают лишь около 50% необходимого количества даже в условиях призыва 30 тысяч человек в месяц. В то же время по качественным показателям ситуация еще хуже. Костенко отметил, что 30 тысяч мобилизованных в 2025 году по уровню подготовки не равны даже 20 тысячам в 2023-м, ведь это разные по качеству военные.

"И принцип также самой формы привлечения людей в армию, они точно не гарантируют высокого морального качества в войсках", - сказал депутат, намекая на "бусификацию".

Поэтому депутат отметил необходимость установления четких правил мобилизации и одновременного повышения как количественных, так и качественных показателей призыва. Он подчеркнул, что мобилизация неизбежно требует непопулярных решений, однако власть часто избегает их принятия, перекладывая ответственность на Верховную Раду и территориальные центры комплектования, которые лишь выполняют возложенные на них задачи.

Новые правила воинского учета - что изменилось с декабря 2025 года

Кабинет Министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта, который предусматривает автоматическую постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом 13 декабря сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что нововведение должно сократить бюрократические процедуры и упростить взаимодействие для граждан и ТЦК, поскольку часть лиц будут ставить на учет без личного обращения, ожидания в очередях и подачи дополнительных документов.

/ Фото: УНИАН

Автоматический воинский учет будет применяться к мужчинам:

которые не стали на учет в 17-летнем возрасте - с достижением 18 лет они автоматически будут приобретать статус призывника;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом.

Отмечается, что их будут регистрировать при оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы без необходимости посещать ТЦК и проходить ВВК.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук сообщила, что в Украине уже налажен обмен данными между Минобороны, Государственной миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния, что и позволяет реализовать этот механизм.

"Человеку больше не нужно бегать по кабинетам и стоять в очередях, чтобы выполнить свой долг. Система сделает это автоматически, потому что уже имеет все необходимые данные", - отметила она.

Как узнать, что получил повестку - правила получения повестки в армию

Кабинет Министров Украины пересмотрел процедуру оформления военно-учетных документов, переведя их в полностью цифровой формат. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов станет Резерв ID - цифровой документ, который можно получить через мобильное приложение Резерв+", - сообщили в Кабмине.

В следующем году в приложении "Резерв+" планируют ввести функцию уведомлений о повестках. По желанию пользователи смогут получать сообщения о вызовах в территориальные центры комплектования, а также другие информирования, в частности по рассмотрению дел о нарушении правил воинского учета.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

"Когда функцию уведомления о повестках запустят в Резерв+, пользователь сможет по желанию нажать на галочку и получать информацию о направлении ему повестки из ТЦК или любые другие сообщения, в том числе и о рассмотрении дела о нарушении воинского учета", - сообщил руководитель главного управления информационных технологий в комментарии РБК-Украина.

Лица, которые уже имеют нарушения военно-учетных требований, будут получать уведомления о наложенных штрафах. Кроме этого, Министерство обороны намерено в течение следующего года внедрить возможность становиться на воинский учет через приложение "Резерв+", в том числе в автоматическом режиме для молодежи.

Новые правила бронирования в Украине - что изменилось

8 декабря Кабинет Министров Украины утвердил существенные изменения в Порядок бронирования военнообязанных, которые имеют целью ускорить защиту работников критически важных предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса.

Ключевым нововведением стала отмена 72-часового срока проверки списков сотрудников для предприятий, которые уже официально признаны критически важными. В Минэкономики объясняют, что это позволяет оперативно принимать решения и поддерживать непрерывную работу таких компаний.

Кроме этого, правительство ввело возможность временного, льготного бронирования работников ОПК сроком на 45 календарных дней. За это время они должны привести в соответствие свои военно-учетные документы.

Изменения начинают действовать с момента официального обнародования постановления, что позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям сразу применять обновленный механизм и оперативно защищать персонал.

Также, с 4 декабря в Украине вступил в силу закон, который кардинально обновил правила бронирования для предприятий ОПК и критически важных сфер. В частности, отменено ограничение по количеству забронированных работников, которое ранее устанавливалось в процентном соотношении, и теперь компании могут сохранять полный штат для стабильной работы.

В то же время закон позволяет бронировать работников с проблемами в военно-учетных документах. Важно учитывать, что временное бронирование предоставляется только один раз в год, а в случае неустранения нарушений в течение 45 дней работодатель имеет законные основания для увольнения такого работника.

Бронирование в Украине - основные правила / Инфографика: Главред

Кто не подпадает под мобилизацию в Украине - кто может получить отсрочку 2025

Перечень граждан Украины, которых не мобилизуют к службе в армии, определен действующим законодательством. В законе №3543 в статье 23приведены основания для предоставления отсрочки от мобилизации. Мужчины, которые официально оформляют такую отсрочку, не могут быть мобилизованы принудительно и имеют право поступить на службу только добровольно.

Сейчас в соответствии с обновленными нормами мобилизации не подлежат следующие категории:

студенты, которые впервые получают высшее образование на дневной форме;

юноши до 25 лет, если они не проходили военной подготовки;

мужчины, которым исполнилось более 60 лет;

родители трех и более детей, а также опекуны ребенка-сироты;

одинокие родители;

мужчины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, тяжелобольного ребенка или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;

работники критически важных сфер, за которыми закреплено бронирование;

лица, постоянно ухаживающие за близкими с инвалидностью или серьезными заболеваниями;

опекуны недееспособных родственников;

люди с инвалидностью любой группы;

мужья женщин с инвалидностью I-II группы, а также III группы в случае онкологических заболеваний или ампутаций;

мужья военнослужащих;

лица с тяжелыми заболеваниями, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья;

граждане, которые вернулись из российского плена;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате боевых действий;

народные депутаты, судьи, дипломаты и отдельные другие определенные законом категории.

Где по закону могут вручить повестку

В то же время законодательство определяет перечень мест, где может быть вручена повестка. В частности, это допускается:

по месту задекларированного или зарегистрированного проживания,

на работе или в учебном заведении,

в общественных местах и зданиях,

в зонах массового пребывания людей,

непосредственно в помещениях ТЦК,

на блокпостах и пунктах пересечения государственной границы.

Кто может вручить повестку - кто кроме ТЦК может мобилизовать

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что мобилизационные процессы в Украине осуществляются через систему ТЦК и СП, которая подчиняется командованию Сухопутных войск ВСУ. Соответственно, именно Генеральный штаб и командование Сухопутных сил являются структурами, непосредственно отвечающими за проведение мобилизации. Однако нардеп отмечает, что не только ТЦК и СП должны быть привлечены к процессу мобилизации.

"Но надо вспомнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". К мобилизационным процессам в условиях войны привлекается очень широкий круг субъектов: органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, органы социальной защиты, медицинские учреждения и так далее. То есть целый ряд субъектов. И учитывая сенситивность этого вопроса, очень часто, те субъекты, которые должны были бы способствовать проведению мобилизации, оповещать граждан, они просто уклоняются. Далеко не все, кто должен заниматься вопросами мобилизации, хотят и желают участвовать в этих процессах", - указал он в интервью Телеграфу.

Могут ли ТЦК задерживать человека - Вениславский

Федор Вениславский пояснил, что в случаях, когда в ТЦК и СП есть данные о военнообязанных, которые избегают воинского учета или не выполняют свои обязанности, закон предоставляет им право сообщать таким лицам о необходимости явиться в ТЦК. При этом оповещение должно происходить при участии полиции вместе с представителями ТЦК.

"Бесспорно, мы понимаем, что органы ТЦК не наделены полномочиями задерживать лицо за совершение какого-то административного или уголовного правонарушения. Но государство в состоянии войны. Поэтому, порой, человеческий фактор накладывает отпечаток. И на эти факты комитет, Минобороны, Генштаб всегда четко реагируют, чтобы минимизировать любые нарушения законодательства при оповещении граждан. Задержание происходит, если есть основания и лицо совершает какие-то правонарушения. Это полномочия Нацполиции, - резюмирует он.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Ужесточение наказания для уклонистов

В парламенте сейчас ищут эффективные инструменты воздействия на военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации в условиях войны. По словам Вениславского, действующее законодательство требует доработки, чтобы для нарушителей были предусмотрены ощутимые последствия за невыполнение конституционного долга по защите государства.

Депутат считает, что правовое регулирование должно быть построено так, чтобы уклонение от службы сопровождалось серьезными негативными последствиями. Он предлагает вернуться к идеям, которые обсуждались еще во время подготовки закона о мобилизации. В частности, это касается лиц, самовольно покинувших воинские части или проигнорировавших повестки в ТЦК. Для них, по убеждению нардепа, условия жизни должны усложняться, в частности путем ограничения права управления автомобилем и блокировки банковских счетов.

Вениславский также сравнил возможные механизмы воздействия с действующей практикой взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, когда при наличии средств на счетах применяется упрощенная судебная процедура.

"Облэнерго обращается в очень упрощенном порядке в суд, и средства человека сразу на всех счетах блокируются. И пока человек не заплатит штраф (иногда очень "смешной"), он не может воспользоваться своими платежными средствами", - пояснил парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что в сфере защиты государства пока не хватает таких быстрых и эффективных инструментов реагирования.

Депутат подтвердил, что работа над соответствующими законодательными изменениями продолжается, однако признал, что не все парламентарии готовы поддержать подобные инициативы, из-за чего процесс их принятия может быть сложным и длительным.

Какие данные о гражданах Украины получит Минобороны

Как пишет ТСН, в после принятия Кабинетом Министров постановления №1632 в стране начался экспериментальный проект, который предусматривает автоматическую постановку на воинский учет мужчин - граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте правительства, где также утвержден порядок реализации этого механизма.

Народный депутат Александр Федиенко обобщил ключевые положения постановления и объяснил, что постановка на учет будет происходить без прохождения военно-врачебной комиссии - исключительно на основании возраста лица и факта отсутствия его в системе воинского учета ранее.

"Лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут подать медицинские документы добровольно. Государство запускает автоматический воинский учет мужчин 18-60 лет через реестры, без ВВК и без личного участия, включая тех, кто за рубежом", - указал он в Telegram.

В тексте проекта правительства указано, что он устанавливает механизм постановки на воинский учет без медицинского осмотра мужчин в возрасте 18-60 лет, которые не состоят и ранее не состояли на учете призывников, военнообязанных или резервистов. Процедура осуществляется на основе данных Единого государственного реестра, в том числе и в отношении граждан, находящихся за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Основной целью введения этого нововведения правительство называет формирование актуальной и полной информации, необходимой для обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

/ Фото: УНИАН

Откуда возьмут информацию обо всех мужчинах

Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете, будут включать в него на основании данных, поступающих в Минобороны через электронный обмен между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими государственными базами. Речь идет, в частности, о Едином государственном демографическом реестре, информационных системах Государственной миграционной службы и других информационно-коммуникационных ресурсах.

В то же время адвокат Роман Симутин, который специализируется на вопросах мобилизационного законодательства, в комментарии для ТСН.ua предполагает, что в этом процессе также может использоваться государственный реестр актов гражданского состояния.

"В нем содержится информация о гражданах. Информацию о гражданах ЗАГСы начали оцифровывать где-то в 2000 году, поэтому те, кому 25 лет и больше - информация о них точно есть в цифровом формате", - говорит Симутин.

По его словам, при необходимости государственные органы имеют возможность получить даже сведения о родителях конкретного лица.

Какие данные получит Минобороны из реестров

Правительство уточняет, что в рамках воинского учета Министерство обороны будет получать из реестров следующие данные:

цифровое изображение лица человека,

фамилию, имя и отчество,

дату и место рождения,

пол,

адрес проживания,

реквизиты паспорта гражданина Украины или документа для выезда за границу,

информацию о гражданстве, уникальный номер записи в демографическом реестре (при наличии),

регистрационный номер налогоплательщика или данные паспорта для лиц, отказавшихся от ИНН по религиозным соображениям,

сведения по оформлению документов для постоянного проживания за границей, пребывания там или возвращения в Украину.

Мобилизация 50+ - куда мобилизуют мужчин старше 50 лет

Мужчины, которых призывают на службу в возрасте от 50 лет и старше, обычно не привлекаются к штурмовым подразделениям, поэтому их преимущественно направляют в части обеспечения, территориальные центры комплектования и другие вспомогательные структуры. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что с 1 декабря не предполагается никаких существенных изменений ни по возрастным границам мобилизации, ни по процедуре предоставления отсрочек.

Он пояснил, что в соответствии с действующим законодательством призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования и признаны годными по заключению ВВК. При этом сам по себе возраст более 50 лет не освобождает от мобилизации в случае надлежащего состояния здоровья и наличия необходимой специальности таких мужчин призывают на общих основаниях.

Также он обратил внимание, что большинство военнообязанных старшего возраста физически не способны выполнять штурмовые или другие боевые задачи с высокой интенсивностью.

"Подавляющее большинство людей в таком возрасте (более 50 лет - ред.) вряд ли могут штурмовать врага или выполнять другие боевые задачи, требующие значительных физических нагрузок. Поэтому их обычно распределяют в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, высшие военные учебные заведения, другие тыловые подразделения. В то же время они, как и младшие, могут самостоятельно выбрать себе должность и добровольно, не дожидаясь мобилизации, подписать контракт. В том числе и со штурмовыми бригадами", - указал он.

Будут ли в Украине снижать призывной возраст

В российском информационном пространстве снова появились сообщения о якобы намерениях Украины уменьшить мобилизационный возраст и начать призыв студентов. На самом деле эти утверждения являются выдумкой и не соответствуют действительности.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Там отметили, что в сети активно распространяют сообщения о мнимой подготовке к снижению возрастной границы мобилизации и привлечении студентов к службе. В качестве "подтверждения" авторы фейка используют якобы объявление одного из украинских колледжей о необходимости "актуализации данных воинского учета" в период с 22 по 30 декабря.

"На самом деле по состоянию на сегодня никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и не готовится. Соответствующие утверждения не имеют под собой никакой фактологической основы", - отметили в ЦПД.

В то же время проверка аграрного колледжа, от имени которого было обнародовано это сообщение, показала, что такого объявления нет ни на официальном сайте, ни в социальных сетях заведения. Это свидетельствует о фальсификации или использовании оформления учебного заведения с целью распространения дезинформации.

/ Фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Когда закончится мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения Украина находится одновременно в условиях военного положения и мобилизации. Даже после завершения войны и достижения мира потребность в мобилизационных мерах не исчезнет. Такую позицию в комментарии ТСН высказал военный эксперт Игорь Романенко.

Он отметил, что после прекращения активных боевых действий стране понадобится ориентировочно 300-500 тысяч военнослужащих для проведения ротаций, ведь значительная часть бойцов находится на фронте еще с 2014 года.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.

Эксперт также предостерег от попыток спекулировать на этой теме в обществе, отмечая, что это может иметь серьезные и опасные последствия.

По его словам, хотя общество стремится к прекращению боевых действий, само по себе это не устранит угрозу со стороны России. Государство-агрессор останется рядом со всеми рисками, поэтому вопрос безопасности требует взвешенных и решительных решений.

Мобилизация 2026 — что изменится

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что решающее преимущество для Украины на поле боя способны обеспечить не массовые мобилизации, а современные технологии, вооружение и эффективные тактические решения.

"Именно это может дать нам преимущество даже при меньшей численности. Очевидно, что мобилизация должна продолжаться (пока она продлена до февраля — ред.). На поле боя гибнут и получают ранения наши воины, нужны ротации, потому что находиться на позициях по 200 суток — это за пределами человеческих возможностей", — говорит эксперт в комментарии ТСН.

Подытоживая, он допускает, что Украине целесообразно рассмотреть восстановление срочной службы как инструмент формирования будущего мобилизационного резерва. Ведь последние призывники были уволены еще в начале полномасштабной войны. В то же время Селезнев отмечает, что пока официальных дискуссий о возвращении срочной службы не ведется.

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в комментарии ТСН.ua отметил, что пока российская сторона не демонстрирует готовности останавливаться. По его оценке, процесс мобилизации будет продолжаться и в дальнейшем даже в случае уменьшения интенсивности боевых действий.

"Подразделениям нужна ротация, нужно обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться. До момента, пока не будет объявлена демобилизация", - считает он.

