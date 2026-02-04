Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

Кристина Трохимчук
4 февраля 2026, 17:12
153
Алла Пугачева и Максим Галкин удивили своим внешним видом.
Алла Пугачева и Максим Галкин - как выглядят сейчас
Алла Пугачева и Максим Галкин - как выглядят сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева и Максим Галкин появились вместе на курорте
  • Как выглядит знаменитая пара

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после полномасштабного вторжения и выехали из РФ, показались вместе и удивили поклонников своим молодым видом. Фотографии с любимой женой выложил сам Галкин в Instagram.

Сейчас звезды отдыхают с детьми Гарри и Лизой на горнолыжном курорте в Куршевеле. В последнее время Галкин вызвал оживленные обсуждения в сети из-за своего внешнего вида. Юморист демонстрировал отличную физическую форму и зрелую красоту, чем значительно прибавил себе поклонниц. Комментаторы даже предположили, что Максим нашел любовь на стороне и поэтому решил привести себя в форму, но артист быстро развеял эти подозрения, опубликовав новые снимки с Пугачевой.

видео дня
Пугачева и Галкин на отдыхе
Пугачева и Галкин на отдыхе / фото: instagram.com, Максим Галкин

На фотографиях пара предстала в фэмили-луке — миниатюрных черных шапках. Примадонна счастливо улыбалась рядом с мужем. Галкин, в свою очередь, нежно приобнял любимую. Появление пары в соцсетях удивило поклонников, ведь оказалось, что похорошел не только Галкин — Алла Борисовна также на снимках выглядит моложе своего возраста.

Комментаторы не стали скрывать своего восхищения парой и не упустили шанса пошутить над их забавными образами в шапках.

Алла Пугачева помолодела
Алла Пугачева помолодела / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Вы развеяли все сомнения и стереотипы про шапки. Это очень стильно!"

"Ну наконец-то, Максим! А то уже заждались совместных фото! Что ж вы делаете с народом!"

"Алла тоже в своем новом прайме"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский артист и саундпродюсер M1SHKA, который в 2023 году стал обладателем "Грэмми" за работу над альбомом певицы Розалии, сообщил, что в этом году снова не смог попасть на церемонию награждения.

Также украинская саблистка Ольга Харлан после объявления о своей беременности перестала скрывать фигуру. Двукратная олимпийская чемпионка показала беременный животик. Харлан поблагодарила всех за поздравления с прибавлением в семье.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

18:10Мир
Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

17:39Война
Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:53Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраля

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраля

Последние новости

18:36

В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людей

18:23

Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

18:10

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

17:54

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

17:39

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
17:37

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

17:27

Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть домВидео

17:12

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

17:11

Пушистые очеровашки: ветеринар назвала 6 самых красивых пород кошек

Реклама
16:53

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:44

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

16:35

Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели: в чем причиныВидео

16:31

В Киеве безумный энергодефицит: эксперт рассказал, есть ли шанс на восстановление двух ТЭЦ

16:30

Можно ли есть шоколад с белым налетом: окончательный ответ удивит многих

16:30

РФ выбрала "города-цели": названы самые проблемные регионы без тепла и света

16:22

Кожа захватила тренды: Злата Огневич показала, как носить кожаные лукиВидео

16:05

Глава ЦПК Шабунин публично поливает людей грязью, а потом в судах говорит, что это только его фантазия, – главред издания "Бабель"

15:49

Трамп заявил о соблюдении Россией перемирия - в МИД указали на важный нюанс

15:39

"Люди истощены": Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация в энергетике

15:38

Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке: много погибших и раненых

Реклама
15:35

Загадочная наклейка на авто: водители годами игнорируют важную подсказкуВидео

15:06

"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

14:41

Как быстро растопить лед и снег на дорожке: лучшая альтернатива песку и соли

14:39

Их обожают все: когда рождаются люди, которые легко притягивают к себе других

14:36

Песков выдвинул новый ультиматум для прекращения войны и пригрозил Украине ударами

14:24

Плохо заряжается станция: эксперты объяснили, что вы делаете не так

14:24

Розы будут цвести все лето: что с ними нужно сделать ранней весной

14:23

Украинский обладатель "Грэмми" не попал на награждение: воин сделал заявление

14:20

Рецепт-спасатель для занятых хозяек: бомбические котлеты с секретомВидео

14:00

200 буханок хлеба или чашка кофе: как изменилась стоимость 100 гривен

13:43

Потепление уже на пороге: когда в Украине пригреет до +5 градусов

13:32

Почему 5 февраля нельзя танцевать: какой церковный праздник

13:31

Слово "высыпаться" лучше забыть - филолог назвала ошибку, которую делают почти все

13:17

Харлан показала беременный животик и рассказала о личном: "Много вопросов"

13:02

Настоящий суперфуд: в чем польза квашеной капусты и сколько можно есть в день

12:54

"Могли не проснуться": РФ уничтожила квартиру известного продюсера

12:29

В ОАЭ стартовал новый этап переговоров Украины, США и РФ - Умеров

12:19

"Когда впервые увидела": жених Леси Никитюк раскрыл тайну их знакомства

12:17

Кейт Миддлтон сообщила о пополнении в королевской семье — детали

12:01

Морозы не отступают: какая сегодня погода будет в Харькове и области

Реклама
12:00

Не просто тепло: что на самом деле означает, когда кот ложится вам на грудь

11:56

Под землей скрывалось нечто странное: женщина сажала яблоню и нашла загадочное сооружение

11:43

В Житомире стартовала регистрация терминалов Starlink: где и как можно пройти процедуру

11:37

РФ оставила пять областей Украины без света - где введены аварийные отключения

11:34

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Тиграм - переживания, Драконам - тревога

11:23

Долина пошла на новую аферу с квартирой: "Обрабатывается схема"

10:49

Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе - FT

10:44

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - большой успех, Рыбам - срыв планов

10:41

Всего одна ложка — и листья зазеленеют: как приготовить эффективную подкормкуВидео

10:31

"Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять