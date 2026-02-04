"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

Алла Пугачева и Максим Галкин удивили своим внешним видом.

Алла Пугачева и Максим Галкин - как выглядят сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин появились вместе на курорте

Как выглядит знаменитая пара

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после полномасштабного вторжения и выехали из РФ, показались вместе и удивили поклонников своим молодым видом. Фотографии с любимой женой выложил сам Галкин в Instagram.

Сейчас звезды отдыхают с детьми Гарри и Лизой на горнолыжном курорте в Куршевеле. В последнее время Галкин вызвал оживленные обсуждения в сети из-за своего внешнего вида. Юморист демонстрировал отличную физическую форму и зрелую красоту, чем значительно прибавил себе поклонниц. Комментаторы даже предположили, что Максим нашел любовь на стороне и поэтому решил привести себя в форму, но артист быстро развеял эти подозрения, опубликовав новые снимки с Пугачевой.

Пугачева и Галкин на отдыхе / фото: instagram.com, Максим Галкин

На фотографиях пара предстала в фэмили-луке — миниатюрных черных шапках. Примадонна счастливо улыбалась рядом с мужем. Галкин, в свою очередь, нежно приобнял любимую. Появление пары в соцсетях удивило поклонников, ведь оказалось, что похорошел не только Галкин — Алла Борисовна также на снимках выглядит моложе своего возраста.

Комментаторы не стали скрывать своего восхищения парой и не упустили шанса пошутить над их забавными образами в шапках.

Алла Пугачева помолодела / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Вы развеяли все сомнения и стереотипы про шапки. Это очень стильно!"

"Ну наконец-то, Максим! А то уже заждались совместных фото! Что ж вы делаете с народом!"

"Алла тоже в своем новом прайме"

