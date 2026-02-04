"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

Вы узнаете:
- Алла Пугачева и Максим Галкин появились вместе на курорте
- Как выглядит знаменитая пара
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддержали Украину после полномасштабного вторжения и выехали из РФ, показались вместе и удивили поклонников своим молодым видом. Фотографии с любимой женой выложил сам Галкин в Instagram.
Сейчас звезды отдыхают с детьми Гарри и Лизой на горнолыжном курорте в Куршевеле. В последнее время Галкин вызвал оживленные обсуждения в сети из-за своего внешнего вида. Юморист демонстрировал отличную физическую форму и зрелую красоту, чем значительно прибавил себе поклонниц. Комментаторы даже предположили, что Максим нашел любовь на стороне и поэтому решил привести себя в форму, но артист быстро развеял эти подозрения, опубликовав новые снимки с Пугачевой.
На фотографиях пара предстала в фэмили-луке — миниатюрных черных шапках. Примадонна счастливо улыбалась рядом с мужем. Галкин, в свою очередь, нежно приобнял любимую. Появление пары в соцсетях удивило поклонников, ведь оказалось, что похорошел не только Галкин — Алла Борисовна также на снимках выглядит моложе своего возраста.
Комментаторы не стали скрывать своего восхищения парой и не упустили шанса пошутить над их забавными образами в шапках.
"Вы развеяли все сомнения и стереотипы про шапки. Это очень стильно!"
"Ну наконец-то, Максим! А то уже заждались совместных фото! Что ж вы делаете с народом!"
"Алла тоже в своем новом прайме"
Ранее Главред сообщал, что украинский артист и саундпродюсер M1SHKA, который в 2023 году стал обладателем "Грэмми" за работу над альбомом певицы Розалии, сообщил, что в этом году снова не смог попасть на церемонию награждения.
Также украинская саблистка Ольга Харлан после объявления о своей беременности перестала скрывать фигуру. Двукратная олимпийская чемпионка показала беременный животик. Харлан поблагодарила всех за поздравления с прибавлением в семье.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
