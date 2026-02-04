В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людей

Именно это изобретение дало людям стабильный, яркий свет.

https://glavred.info/culture/v-evrope-mogli-tolko-mechtat-kakoe-izobretenie-vo-lvove-izmenilo-zhizn-lyudey-10738031.html Ссылка скопирована

Что изобрели во Львове / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что такое керосиновая лампа

В каком городе ее изобрели

Наверное, все хоть раз в жизни видели или слышали о керосиновой лампе. Когда-то она была главным источником света для многих людей. Однако история ее появления до сих пор удивляет.

Главред решил разобраться, как появилась первая керосиновая лампа.

видео дня

Где изобрели керосиновую лампу

Автор канала "Характерник" в своем видео рассказал, что керосиновую лампу изобрели во Львове.

Он подчеркнул, что именно при ее свете сделали первую ночную медицинскую операцию в больнице.

Кто изобрел керосиновую лампу

Мужчина говорит, что история керосиновой лампы начинается во Львове. В 1853 году фармацевт и химик Игнатий Лукасевич вместе со своим коллегой Яном Зегом экспериментировали с нефтью, пытаясь очистить ее так, чтобы она горела ровно, без копоти и взрывов.

Отмечается, что Лукасевичу удалось получить очищенное топливо – керосин, и специально под него создали лампу с фитилем и стеклянной колбой. Именно она давала стабильный, яркий свет.

Первая ночная операция прошла в Украине

Что интересно, первый настоящий экзамен керосиновая лампа прошла в больнице. При ее свете во Львове впервые в Европе провели ночную хирургическую операцию.

"И это было настоящее чудо – свет, который не дрожал, не чадил и позволял работать после захода солнца. С тех пор керосиновая лампа начала свой путь по селам и городам. Зашла в каждый украинский дом", – подытожил автор видео.

Какова история керосиновой лампы – видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред