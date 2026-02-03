Укр
Историк раскрыл секрет библиотеки Ярослава Мудрого - что замалчивалось веками

Юрий Берендий
3 февраля 2026, 14:25
За образом библиотеки Ярослава Мудрого скрывается сложная и менее мифологизированная история происхождения книжной традиции Руси, указал историк.
Библиотека Ярослава Мудрого - историк раскрыл секрет первой в Руси библиотеки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какой секрет библиотеки Ярослава Мудрого
  • Когда появилась первая библиотека Руси

Легенда о библиотеке Ярослава Мудрого десятилетиями считается одним из величайших интеллектуальных сокровищ Киевской Руси, однако современные украинские историки призывают взглянуть на эту историю гораздо трезвее. Об этом рассказал глава Института национальной памяти, украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, что известно о библиотеке Ярослава Мудрого.

Библиотека Ярослава Мудрого — миф или реальность

Алферов отмечает, что представление о грандиозной библиотеке Ярослава Мудрого является скорее мифом, чем доказанным фактом.

По его словам, в источниках действительно существует легенда об огромных книжных сокровищах, однако вопрос заключается в другом — когда именно началось формирование первой книжной коллекции на территории Руси.

Смотрите видео о библиотеке Ярослава Мудрого:

Кто на самом деле создал первую библиотеку Руси

Историк объясняет, что истоки книжной традиции следует искать не в период правления Ярослава Мудрого.

"Необходимо заметить, а когда же началась сборка, эта книжная коллекция времен нашего средневекового украинского государства Русь? Так вот, друзья, это, очевидно, будет как раз не время Ярослава Мудрого, а время Владимира Великого", — сказал Алферов.

Он отмечает, что Ярослав Мудрый в значительной степени приписал себе интеллектуальные достижения предшественников.

"Ярослав Мудрый очень много родительских побед на интеллектуальном, художественном фронте приписал себе", — подчеркнул историк.

По мнению Алферова, первыми собирателями книг могли быть Владимир Великий, княгиня Ольга и даже князь Аскольд.

Почему появление библиотеки связано с крещением Руси

Александр Алферов подчеркивает, что библиотеки как явление появляются только в христианских государствах.

"Правило в том, что библиотека, как сборник книг, появляется в христианских государствах после крещения", — пояснил он.

Причина этого — роль книги в церковной жизни.

"Книга — это атрибут литургии, то есть службы христианской церкви. Нет книги, Евангелия, нет деяний апостолов, которые зачитываются, нет службы", — отметил Алферов.

Именно после крещения Руси в 988–989 годах возникла острая потребность в книгах для церквей и монастырей.

Скриптории и центры переписывания Руси — как делали книги в Руси

По словам историка, во времена Владимира Великого на государственном уровне начали появляться центры переписывания книг.

"Именно во времена Владимира, который принял реформу уже на уровне государства, появляются центры для переписывания, ведь в церкви должна быть книга", — сказал Алферов.

Эти скриптории функционировали при монастырях и митрополиях.

"Эти переписные центры, скриптории, которые работали на нашей территории, они действительно были в центрах монастырских или при митрополии, то есть София Киевская или другие", — пояснил он.

Зачем князьям Руси были нужны библиотеки

Отдельное внимание историк уделяет символическому значению книг в средневековье.

"Если правитель имеет библиотеку, то это означает, что он является правителем не просто силой власти, но он обладает знаниями", — подчеркнул Алферов.

При этом книги часто ассоциировались с тайными знаниями.

"Книга ассоциировалась с мудростью, и книга ассоциировалась с теми знаниями, которые отсутствуют у других", — отметил историк.

Именно поэтому библиотека была не только культурным, но и политическим инструментом.

"Соответственно, если у тебя есть книги, ты можешь написать любую легенду о том, от кого ты происходишь. От Гая Юлия Цезаря или Александра Македонского, чем, кстати, занимались раньше монархи. Поэтому книги и библиотека — это знак мудрости и силы", — подытожил Алферов.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

