На сколько может растянуться верификация Starlink в Украине: ответ эксперта

Дарья Пшеничник
3 февраля 2026, 15:31
По оптимистичному сценарию, в первые две-три недели зарегистрироваться смогут только 10–20% владельцев Starlink.

Когда удастся верифицировать все Starlink в Украине / Коллаж: Главред, фото: Kostiantyn Korsun/facebook, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Верификация Starlink продлится годами
  • Только 10–20% зарегистрируются в первые недели
  • Серый рынок затрудняет контроль Starlink

Украина до сих пор не имеет точного представления о реальном количестве терминалов Starlink в стране, а процесс их верификации может оказаться практически бесконечным. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по кибербезопасности, экс-заместитель руководителя отдела по борьбе с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ Константин Корсун.

По его словам, официальные цифры — около 42 тысяч ввезенных терминалов — не отражают реальной картины. "По неофициальным данным — их может быть более 100 тысяч. Контрабанда у нас, к сожалению, "цветет и пахнет", поэтому доверять официальной статистике сложно", — отметил Корсун.

Верификация может занять годы, а не недели

Эксперт отмечает, что быстро проверить все устройства невозможно.

"Я считаю, что верифицировать все Starlink не удастся вообще никогда - это процесс, который будет измеряться годами", - подчеркнул он.

По оптимистичному сценарию, в первые две-три недели зарегистрироваться смогут только 10-20% пользователей. Быстрее всего это сделают те, для кого связь критически важна: военные производства, объекты критической инфраструктуры, крупные компании и мобильные операторы. "Бизнес всегда действует первым, потому что он наиболее лоялен к государству", — объясняет Корсун.

Впрочем, даже у бизнеса могут возникать трудности: отсутствие персонала, удаленность от ЦНАП, логистические проблемы.

Частные пользователи — в самой длинной очереди

Для рядовых владельцев Starlink ситуация выглядит еще сложнее. Процесс может растянуться на годы, и ключевым фактором станет момент, когда государство решит переходить к блокировкам.

"Через две недели? Через месяц? Через полтора? Но за полтора месяца ситуация на фронте может измениться", - отмечает эксперт. Он напоминает, что Россия может адаптироваться и применить новые технические решения, в частности другие типы ретрансляторов или альтернативные каналы связи.

Серый рынок никуда не исчез

Корсун также обращает внимание на то, что параллельно существует активный серый рынок, включая легальные площадки типа OLX, где терминалы продаются "из рук в руки". Это затрудняет контроль и делает полную верификацию еще менее реалистичной.

Обмеження щодо Starlink в Україні та верифікація власників - останні новини

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

1 февраля глава SpaceX Илон Маск заявил, что меры компании по прекращению несанкционированного использования системы Starlink Россией уже дали заметный результат.

Накануне стало известно, что SpaceX начала ограничивать возможности применения терминалов Starlink российской стороной для ударов беспилотниками по Украине по просьбе Министерства обороны Украины. Об этом сообщил советник главы ведомства по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.

О персоне: Константин Корсун

Константин Корсун — известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993 году окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996 году окончил Национальную академию СБУ. В 2000 году участвовал в создании первого подразделения по противодействию компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в Департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
