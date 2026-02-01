SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак - "Флеш"

Компания внедрила экстренные изменения, вскоре будут глобальные решения.

SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Компания SpaceX начала мешать россиянам в использовании терминалов Starlink для ударов дронами по Украине. Это делают по просьбе Минобороны Украины. Об этом заявил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Он не рассказал подробности, но отметил, что подобные решения являются экстренными. Вскоре это может повлечь за собой более глобальные и продуманные решения.

"Давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Starlink и личные Starlink, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", - пишет Флеш.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Как писал Главред, вероятность объявления перемирия или полного прекращения войны в 2026 году есть, однако до марта этого года такие сценарии вряд ли могут быть реализованы. Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"И Трамп при этом никаких резких движений в отношении РФ делать не будет. А вот что будет после марта, я сейчас не возьмусь прогнозировать", - резюмирует он.

Как ранее сообщал Главред, Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань". Российские войска впервые применили новую модификацию дальнобойного дрона "Герань-5", способного нести около 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км.

Кроме того, войска РФ начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, что все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

