Почему магазинные яблоки блестят: чем их покрывают

Магазинные яблоки имеют неестественный блеск и долго не портятся. Какой воск используют производители, вреден ли он и как эффективно смыть покрытие.

О чем вы узнаете:

Почему магазинные яблоки выглядят так хорошо

Какое покрытие наносят на яблоки

Многие замечали, что магазинные яблоки выглядят не так, как домашние — у них странный блеск, и они могут не портиться месяцами. Главред поможет разобраться, что это за покрытие и действительно ли оно безопасно.

Откуда вообще берется этот блеск на яблоках? Как объясняют на канале "Диалоги о еде", здесь может быть два варианта: один — от природы, а другой — вмешательство человека. Яблоко, которое растет на дереве, самостоятельно производит природный воск, который является естественной защитой плода от потери влаги. Когда яблоки собирают и везут на промышленную мойку, этот слой полностью смывается. Чтобы фрукты могли храниться, их покрывают искусственным воском. Именно он придает им блеск и отталкивает влагу.

Автор канала отмечает:

"Огромные партии яблок после сбора урожая тщательно моют. Это делается, чтобы убрать грязь, пыль и, конечно, остатки агрохимии. Но вместе со всем этим исчезает и естественный защитный слой. Без него яблоко очень быстро начнет вянуть и портиться. Именно поэтому нанесение нового покрытия является технологической необходимостью, которая продлевает "жизнь" фрукта с нескольких недель до многих месяцев".

Из чего состоит это защитное покрытие

Чаще всего для покрытия яблок используют несколько видов воска.

Шеллак — природная смола, которую производят тропические насекомые. Очень популярен карнаубский воск, который добывают из листьев пальмы в Бразилии. Редко, но все же применяют парафин, хотя он является продуктом переработки нефти. Все эти вещества официально считаются пищевыми добавками, и их разрешено использовать.

Главная проблема не в самом воске, а в том, что он "консервирует" на коже.

Автор видео объясняет:

"Сам по себе этот воск нашим организмом не усваивается и просто выводится. Однако ключевой момент в том, что воск создает герметичную пленку, которая становится ловушкой для остатков средств защиты растений (пестицидов), которыми обрабатывали деревья во время роста. То есть воск буквально запечатывает всю эту химию на поверхности яблока".

Видео о том, почему магазинные яблоки не портятся полгода, можно посмотреть здесь:

Как правильно мыть яблоки из магазина

Поскольку это покрытие создано для отталкивания воды, обычная мойка под краном почти ничего не даст. Холодная вода просто стекает и не смывает ни воск, ни химикаты под ним. Однако есть метод, который поможет сделать фрукты максимально безопасными.

Сначала нужно обдать яблоко горячей водой, чтобы размягчить восковую пленку. Затем яблоко нужно потереть щеткой или жесткой стороной губки. После этого необходимо приготовить раствор: на литр воды добавьте столовую ложку обычной соды и немного сока лимона. Замочите в нем фрукты на 5–10 минут. Раствор соды способен удалить до 90% остатков некоторых пестицидов. Затем яблоки нужно ополоснуть в растворе воды и уксуса (примерно 1:3), что уберет остатки бактерий.

Красивое блестящее яблоко — это приятно, но безопасное яблоко — несравненно лучше.

Об источнике: канал "Диалоги о еде" "Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (опыт работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в сознательную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.

