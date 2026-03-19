Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

О чем вы узнаете:
- В чем разница между маслом 82,5% и 72,5%
- Где лучше использовать масло
Многие считают, что только масло с жирностью 82,5% является "настоящим", а 72,5% — это какая-то дешевая подделка. Однако оба вида масла являются натуральными продуктами, если они изготовлены в соответствии с государственным стандартом. Основная разница между ними заключается только в количестве воды и молочного жира, а выбор зависит от того, для чего вы покупаете продукт. Главред поможет разобраться в различиях.
В чем разница в производстве масла
В видео на канале"Диалоги о еде" Андрей объясняет, что на самом деле разница между этими видами масла лишь техническая — она заключается в количестве маслянки (молочной сыворотки), которая осталась в продукте.
Масло 82,5%
В нем меньше воды (16%) и больше жира. Чтобы сделать одну пачку такого масла, нужно около 5 литров молока. Из-за этого оно дороже.
Масло 72,5%
Здесь воды немного больше (около 25%). Если на упаковке написано ДСТУ 4399:2005, это означает, что в обеих пачках — только натуральные сливки. Название "Селянское" для масла 72,5% — это просто название старого стандарта, а не указание на низкое качество.
Польза для организма и калорийность
Разница в калорийности между ними небольшая — около 90 ккал на 100 граммов. Это примерно как одно среднее яблоко. В масле 82,5% больше холестерина и жирорастворимых витаминов. Холестерин нужен нашему организму для выработки гормонов, таких как тестостерон или эстроген. В масле на 72,5% больше лецитина. Это вещество очень полезно для клеток мозга и нервной системы. В более дорогом масле (82,5%) меньше молочного сахара, поэтому людям с непереносимостью лактозы оно подходит лучше. Еще одно отличие — оно дольше не портится в холодильнике.
Как выбрать масло в магазине
Выбор зависит от того, что вы будете готовить.
Выпечка — если вы делаете круассаны или слоеное тесто, берите только 82,5%. Из-за лишней воды в более дешевом масле тесто может не подняться или получиться вязким.
Каша или хлеб — масло 72,5% подходит отлично. Оно имеет более выраженный молочный вкус, который многим нравится даже больше, чем у 82,5%.
Экономия — если вы просто добавляете масло в макароны или делаете обычные бутерброды, нет смысла переплачивать — 72,5% полностью справится с этой задачей.
Оба вида масла полезны и натуральны. Переплачивать за 82,5% стоит только тогда, когда вы занимаетесь профессиональной выпечкой или хотите получить больше витаминов. Для обычного ужина или завтрака "Селянское" 72,5% будет хорошим и правильным выбором.
Об источнике: канал "Диалоги о еде"
"Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (опыт работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в сознательную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.
