Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Дороже - не всегда лучше: правда о жирности сливочного масла

Марина Иваненко
19 марта 2026, 17:56
Многие переплачивают за масло 82,5%, не зная, что 72,5% также является натуральным продуктом. Разница — в содержании жира, воды и назначении для разных блюд.
Как выбрать масло в магазине?
Как выбрать масло в магазине? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • В чем разница между маслом 82,5% и 72,5%
  • Где лучше использовать масло

Многие считают, что только масло с жирностью 82,5% является "настоящим", а 72,5% — это какая-то дешевая подделка. Однако оба вида масла являются натуральными продуктами, если они изготовлены в соответствии с государственным стандартом. Основная разница между ними заключается только в количестве воды и молочного жира, а выбор зависит от того, для чего вы покупаете продукт. Главред поможет разобраться в различиях.

В чем разница в производстве масла

В видео на канале"Диалоги о еде" Андрей объясняет, что на самом деле разница между этими видами масла лишь техническая — она заключается в количестве маслянки (молочной сыворотки), которая осталась в продукте.

видео дня

Масло 82,5%

В нем меньше воды (16%) и больше жира. Чтобы сделать одну пачку такого масла, нужно около 5 литров молока. Из-за этого оно дороже.

Масло 72,5%

Здесь воды немного больше (около 25%). Если на упаковке написано ДСТУ 4399:2005, это означает, что в обеих пачках — только натуральные сливки. Название "Селянское" для масла 72,5% — это просто название старого стандарта, а не указание на низкое качество.

Видео о том, чем отличается масло в магазине, можно посмотреть здесь:

Польза для организма и калорийность

Разница в калорийности между ними небольшая — около 90 ккал на 100 граммов. Это примерно как одно среднее яблоко. В масле 82,5% больше холестерина и жирорастворимых витаминов. Холестерин нужен нашему организму для выработки гормонов, таких как тестостерон или эстроген. В масле на 72,5% больше лецитина. Это вещество очень полезно для клеток мозга и нервной системы. В более дорогом масле (82,5%) меньше молочного сахара, поэтому людям с непереносимостью лактозы оно подходит лучше. Еще одно отличие — оно дольше не портится в холодильнике.

Как выбрать масло в магазине

Выбор зависит от того, что вы будете готовить.

Выпечка — если вы делаете круассаны или слоеное тесто, берите только 82,5%. Из-за лишней воды в более дешевом масле тесто может не подняться или получиться вязким.

Каша или хлеб — масло 72,5% подходит отлично. Оно имеет более выраженный молочный вкус, который многим нравится даже больше, чем у 82,5%.

Экономия — если вы просто добавляете масло в макароны или делаете обычные бутерброды, нет смысла переплачивать — 72,5% полностью справится с этой задачей.

Оба вида масла полезны и натуральны. Переплачивать за 82,5% стоит только тогда, когда вы занимаетесь профессиональной выпечкой или хотите получить больше витаминов. Для обычного ужина или завтрака "Селянское" 72,5% будет хорошим и правильным выбором.

Об источнике: канал "Диалоги о еде"

"Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (опыт работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в сознательную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    магазины масло интересные новости еда
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

    Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

    18:21Мир
    США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

    США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

    17:59Война
    Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

    Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

    17:11Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Регионы
    Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
    Новости шоу бизнеса
    Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Мода и красота
    Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
    Экономика
    Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять