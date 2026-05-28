Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Алексей Тесля
28 мая 2026, 23:01
В войне произошли кардинальные изменения, подчеркнул конгрессмен Джим Хаймс.
Раскрыты важные изменения на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявлений Хаймса:

  • Разведка США фиксирует кардинальные изменения на фронте
  • Украинские войска продвигаются вперед на поле боя

Американское разведывательное сообщество фиксирует кардинальные изменения на фронте, где украинские войска продвигаются вперед.

Об этом заявил член комитета Палаты представителей по вопросам разведки Джим Хаймс (Демократическая партия, штат Коннектикут), сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"И мне никогда не нравятся вопросы о разведке в таком формате, но я скажу, что наше разведывательное сообщество видит то, что видят все остальные, а именно, что в этой войне произошли кардинальные изменения, и на поле боя украинцы идут вперед. Россияне вскоре, на большей части линии фронта, будут в оборонительной позиции, не везде, но во многих местах, и что наша помощь в этом отношении действительно важна", – отметил он.

Хаймс добавил, что не любит публично прибегать к описанию того, что фиксирует американская разведка, но подчеркнул, что США "видят именно то, что видит остальной мир".

"А именно: впечатляющие потери, с которыми сталкиваются россияне, удерживая территорию, которую они начинают терять", – добавил конгрессмен.

В ВСУ предупредили о возможном усилении боевых действий на фронте

Виктор Трегубов считает, что армия РФ может готовиться к усилению наступательных действий на отдельных участках фронта.

Он отметил, что в настоящее время интенсивность боёв остаётся сравнительно умеренной. Однако, по его мнению, с наступлением периода активного озеленения обстановка способна измениться. Трегубов объяснил, что густая листва и растительность дают военным больше возможностей для скрытого передвижения и проведения штурмовых операций.

Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

