"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войны

Эксперт объяснил, как поражение российских систем связи и логистики постепенно меняет ситуацию на фронте и ослабляет возможности оккупационных войск.

Война России против Украины — Коваленко заявил о переломе

Главное из заявления аналитика:

Украина перехватила инициативу в войне беспилотников

Наши подразделения целенаправленно уничтожают российские средства связи

Оккупанты теряют безопасные маршруты на юге и у Крыма

Украина постепенно наращивает преимущество в войне дронов и высокоточных ударов, что уже меняет баланс сил на фронте и в тылу противника. Международные аналитики отмечают, что системное поражение российской ПВО, радаров, логистики и критической инфраструктуры формирует новую реальность боевых действий. О том, действительно ли это так, рассказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, Украина сейчас имеет инициативу в сфере средних и глубоких ударов, по многим параметрам даже опережая Россию и расширяя возможности нанесения ударов в тылу. Это, по его мнению, означает не просто достижение паритета, а постепенное доминирование в этой сфере.

"Для РФ это имеет негативные последствия, и уже сейчас мы видим этот эффект. Речь идет не только о том, что мы годами истощали ПВО России (и это сказывается – россияне уже не могут защитить свое воздушное пространство), но и о том, что у противника возникает еще и дефицит боекомплекта. России не хватает боекомплекта, чтобы перехватывать все наши дроны, что повышает эффективность наших ударов", — указал он.

Он также подчеркнул, что эффективность любых боевых действий — как наступательных, так и оборонительных — зависит прежде всего от связи и логистики. Нарушение хотя бы одного из этих компонентов или их одновременный сбой приводит к критическим последствиям. За последние годы Украина смогла постепенно усложнить россиянам работу ближней тыловой логистики, и, по оценкам, в конце 2025 — начале 2026 года даже передвижение транспортом вглубь оккупированных территорий на расстоянии около 20 км от линии фронта стало для российских сил опасным из-за системного поражения.

"В этом году мы достигли еще большего успеха. Это произошло благодаря тому, что Россия была отключена от Starlink и осталась без высокоэффективной спутниковой связи и интернета. Да, россияне вышли из ситуации, но качество их связи теперь все равно уступает Starlink. В таких условиях они вынуждены устанавливать ретрансляторы, налаживать Wi-Fi-мосты, использовать общевойсковую связь и т. д. А на все это мы можем эффективнее охотиться и уничтожать", — рассказал он.

Коваленко отметил, что значительное количество украинских подразделений целенаправленно уничтожает российские средства связи. В частности, спецподразделение "Рейд" сообщает не только о поражении вражеской пехоты и техники, но и о ликвидации телекоммуникационного оборудования. Также 1-й армейский корпус Нацгвардии "Азов" недавно демонстрировал работу дронов над Донецком, направленную на поражение российской логистики. В мае появились первые официальные кадры из оккупированного Мариуполя, где украинские беспилотники типа Hornet и RAM-2X действовали над городом и трассой М14 в направлении Бердянска, Мелитополя и Токмака. Это свидетельствует о том, что зона поражения и контроля охватывает уже и среднюю логистику противника на расстоянии примерно 80–120 километров от линии фронта.

По его словам, российская сторона уже реагирует на это жалобами, осознавая, что такая логистика фактически перестает работать. Со временем, по его мнению, украинские возможности расширятся настолько, что оккупационные войска потеряют безопасные маршруты снабжения даже вдоль побережья Азовского моря.

Аналитик добавил, что речь идет не только об изоляции временно оккупированного Крыма, но и о более чем 35 тысячах квадратных километров оккупированных территорий на левом берегу Херсонщины и юге Запорожской области.

Он также подчеркнул, что в перспективе, в условиях нарушенной логистики, ненадежной связи, невозможности быстрого маневра, переброски сил и постоянной угрозы ударов с воздуха, российские войска утратят способность как наступать, так и эффективно обороняться, что в конечном итоге может привести к перелому ситуации на фронте.

"Наши удары по логистике и средствам связи приближают момент, когда Россия потеряет эффективный инструментарий для поддержания обороноспособности, в частности "линию Суровикина". В свое время "линия Суровикина", полоса, построенная в конце 2022-го – в начале 2023 года, стала для нас большой проблемой. Но без обеспечения и человеческого ресурса она не будет работать. Мы должны сделать так, чтобы человеческий ресурс не решал вопросов обороны, а обеспечение войск было сведено на нет", — подытожил он.

Отчет Агентства военной разведки США (DIA) подчеркивает, что деактивация терминалов Starlink ослабила боевые возможности российских подразделений, которые использовали их для координации беспилотных летательных аппаратов. Украинские чиновники смогли вывести из строя тысячи этих устройств, что дало ВСУ возможность продвинуться на фронте примерно на 400 квадратных километров. Это существенно повлияло на ситуацию в боевых операциях.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подтвердил, что российские оккупанты отступают в Запорожской и Днепропетровской областях, провалив весеннюю наступательную кампанию. Враг прибегает к ракетным ударам по Киеву, пытаясь посеять панику, но эти действия не меняют стратегического хода войны. Тимочко подчеркнул, что для накопления ресурсов Кремлю понадобится время и значительные финансовые средства.

Как ранее сообщал Главред, россияне распространяют информационные вбросы о якобы захвате села Гранов в Харьковской области, хотя подразделения ВСУ надежно держат оборону и наносят врагу значительные потери. Военный 14-го армейского корпуса категорически опроверг эти заявления, подчеркнув, что это попытки создать "победу в кредит" и деморализовать украинское общество с помощью фейков.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

