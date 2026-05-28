"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войну

Важное из заявлений Коваленко:
- Мобилизация – это единственный выход для России в войне
- Россия не сможет продолжать войну в нынешнем темпе
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, как страна-агрессор РФ будет воевать дальше против Украины и потребуется ли ей мобилизация.
"Да, мобилизация – это единственный выход для России. Однако российские власти не спешат ее проводить. Мобилизацию пытался навязать Путину Герасимов еще весной 2025 года, а впоследствии и Белоусов", - подчеркнул он в интервью Главреду.
По словам эксперта, без мобилизации Россия не сможет продолжать войну даже в таком темпе, как сейчас.
"Однако я не вижу перспективы мобилизации в России в ближайшее время, в течение двух-трех недель. Скорее всего, мобилизация состоится после выборов. И это позволит России растянуть войну еще на 2027 год", - убежден он.
Собеседник считает, что летняя наступательная кампания РФ текущего года еще больше мотивирует российские власти на этот шаг, потому что наступление летом будет провальным, как и весной.
"По тем признакам, которые уже сейчас мы можем наблюдать, нет перспективы, что летняя наступательная кампания россиян в этом году будет более успешной, чем в прошлом – она точно будет хуже. В целом, 2026-й для России станет годом провальных наступательных кампаний", - добавил Коваленко.
Как Кремль пополняет армию без открытой мобилизации - эксперт
Журналист, народный депутат Украины VIII созыва Вадим Денисенко считает, что Кремль в целом был готов к подобному развитию событий. По его словам, начиная с октября–ноября 2025 года российские власти, вероятно, начали проверять механизм так называемой скрытой мобилизации. Он также допускает, что в России могут рассматривать вариант проведения мобилизационных мероприятий в ноябре. В то же время Денисенко подчеркивает, что вероятность объявления открытой мобилизации остается невысокой.
Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:
Ранее появилась информация о частичной мобилизации в Беларуси. Лукашенко заявил о намерении провести частичную мобилизацию в стране в рамках "подготовки к войне".
Напомним, оккупационная администрация на территориях Украины планирует системную мобилизацию с отдельными комиссиями и жесткими возрастными рамками для призыва. Такое решение донецкого гауляйтера Дениса Пушилина демонстрирует переход к длительной принудительной мобилизации.
Как ранее сообщал Главред, Россия на Донбассе развернула тотальную принудительную мобилизацию, где мобилизованных используют как "пушечное мясо" без надлежащей подготовки.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
