"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войну

Без мобилизации Россия не сможет продолжать войну даже в таком темпе, как сейчас, считает Александр Коваленко.

Александр Коваленко оценил угрозу мобилизации в РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, как страна-агрессор РФ будет воевать дальше против Украины и потребуется ли ей мобилизация.

"Да, мобилизация – это единственный выход для России. Однако российские власти не спешат ее проводить. Мобилизацию пытался навязать Путину Герасимов еще весной 2025 года, а впоследствии и Белоусов", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, без мобилизации Россия не сможет продолжать войну даже в таком темпе, как сейчас.

"Однако я не вижу перспективы мобилизации в России в ближайшее время, в течение двух-трех недель. Скорее всего, мобилизация состоится после выборов. И это позволит России растянуть войну еще на 2027 год", - убежден он.

Собеседник считает, что летняя наступательная кампания РФ текущего года еще больше мотивирует российские власти на этот шаг, потому что наступление летом будет провальным, как и весной.

"По тем признакам, которые уже сейчас мы можем наблюдать, нет перспективы, что летняя наступательная кампания россиян в этом году будет более успешной, чем в прошлом – она точно будет хуже. В целом, 2026-й для России станет годом провальных наступательных кампаний", - добавил Коваленко.

Как Кремль пополняет армию без открытой мобилизации - эксперт

Журналист, народный депутат Украины VIII созыва Вадим Денисенко считает, что Кремль в целом был готов к подобному развитию событий. По его словам, начиная с октября–ноября 2025 года российские власти, вероятно, начали проверять механизм так называемой скрытой мобилизации. Он также допускает, что в России могут рассматривать вариант проведения мобилизационных мероприятий в ноябре. В то же время Денисенко подчеркивает, что вероятность объявления открытой мобилизации остается невысокой.

Ранее появилась информация о частичной мобилизации в Беларуси. Лукашенко заявил о намерении провести частичную мобилизацию в стране в рамках "подготовки к войне".

Напомним, оккупационная администрация на территориях Украины планирует системную мобилизацию с отдельными комиссиями и жесткими возрастными рамками для призыва. Такое решение донецкого гауляйтера Дениса Пушилина демонстрирует переход к длительной принудительной мобилизации.

Как ранее сообщал Главред, Россия на Донбассе развернула тотальную принудительную мобилизацию, где мобилизованных используют как "пушечное мясо" без надлежащей подготовки.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

