Цена взлетела на 27%: в Украине из-за дефицита дорожает популярный продукт

Что сообщили аналитики:
- Цены на морковь в Украине продолжают расти
- Килограмм базового овоща на рынке стоит уже более 20 гривен
- Качественной моркови на украинском рынке осталось очень мало
В Украине продолжают расти цены на прошлогоднюю морковь из-за сезонного истощения запасов качественной продукции в хозяйствах. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Участники рынка говорят, что оптовые компании все чаще сталкиваются с трудностями при закупке необходимых объемов моркови высокого качества. И по состоянию на сегодня, 28 мая, овощ реализуется по цене 17-25 гривен за килограмм.
Это в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой недели. Тогда цены на морковь не превышали 20 гривен за килограмм.
"По словам фермеров, торговая активность на рынке корнеплодов в Украине несколько активизировалась, что на фоне сезонного сокращения запасов этой продукции в местных хозяйствах привело к дефициту качественной моркови на рынке. В сложившейся ситуации у производителей появилась возможность вновь повысить отпускные цены на свою продукцию", — пояснили аналитики.
Что будет с ценами на продукты в Украине в июне — прогноз экономиста
Главред писал, что, по словам председателя комитета экономистов Украины Андрея Новака, в июне цены на продукты в Украине будут формироваться под влиянием сразу нескольких факторов.
Речь идет как о сезонном увеличении предложения овощей нового урожая, так и об увеличении стоимости топлива и логистики. И именно от совокупного предложения на рынке будет формироваться конечная цена на каждый конкретный продукт.
Напомним, Главред писал, что в начале лета украинцы получают шанс на более стабильные цены в магазинах. Сезонное увеличение предложения овощей, фруктов, яиц и молока традиционно сдерживает рост стоимости продуктов.
Ранее стало известно, что в Украине начали постепенно расти цены на прошлогодний картофель. На стоимость влияет сезонное сокращение предложения и стабильный спрос.
Недавно сообщалось, что, несмотря на снижение покупательной способности украинцев, цены на мясо в Украине могут и дальше расти. Наиболее доступным видом мяса для населения остается курятина.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
