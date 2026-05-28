Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: УНИАН

Погода в Украине 28 мая будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Во всех областях, кроме Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 28 мая в Украине будет прохладно и дождливо. Температура воздуха будет на уровне 15-19 градусов тепла. Теплее всего будет на юге — 20-23 градуса тепла.

"До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, к приходу лета, снова потеплеет", - отмечает Диденко.

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 28 мая

В Украине 28 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 13-18°; в южной части ночью 11-16°, днем 17-22°", — говорится в сообщении.

Погода 28 мая в Киеве

В Киеве 28 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь с грозами. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 13-18°; в Киеве ночью 8-10°, днем около 15°", — сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили I уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: meteoprog

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он придет на смену антициклону Alexander.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

