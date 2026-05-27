Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили

Дарья Пшеничник
27 мая 2026, 18:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Следствие установило, что в конце 2024 года задержанные действовали по указанию неустановленного куратора и согласились совершить теракт за деньги.

Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили
Злоумышленники пытались взорвать ТЦК в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Главное из новости:

видео дня
  • Суд приговорил двух исполнителей теракта возле ТЦК в Бердичеве
  • Взрывчатку в 2024 году изготовили и заложили за вознаграждение
  • Устройство не сработало, вина признана частично

Бердичевский горрайонный суд огласил приговор по делу о теракте возле местного ТЦК и СП: двое обвиняемых получили длительные сроки заключения за попытку взорвать самодельное взрывное устройство.

По решению суда, 41-летний уроженец Мариуполя приговорен к восьми годам, а 23-летняя жительница Бердичевского района — к девяти годам лишения свободы, обоим назначена конфискация имущества. Материалы приговора сайту Житомир.info предоставила специализированная прокуратура в сфере обороны.

Следствие установило, что в конце 2024 года задержанные действовали по указанию неустановленного куратора и согласились совершить теракт за деньги. Женщина приобрела необходимые вещества и изготовила взрывчатку, мужчина дооборудовал ее мобильным телефоном и установил возле центрального входа в ТЦК.

Устройство не сработало, а на месте обнаружили сумку со взрывчаткой и телефон, который должен был зафиксировать момент взрыва. В суде оба признали вину, хотя обвиняемая заявила, что намеренно нарушила технологию, чтобы избежать детонации.

До вступления приговора в законную силу обоим оставили меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток. Стороны имеют право обжаловать решение в апелляции.

Громкие инциденты в ТЦК - последние новости по теме

Как писал ранее Главред, в Тернополе правоохранители расследуют смерть мужчины, тело которого нашли в помещении одного из территориальных центров комплектования. Известно, что погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. По информации следствия, 23 мая мужчину доставили в ТЦК, чтобы уточнить военно-учетные данные.

9 мая группа неизвестных лиц пыталась проникнуть в Хустский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области. Нападавшие игнорировали законные требования военных и пытались силой прорваться на территорию объекта.

30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв вблизи местного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Местный житель бросил в сторону здания гранату.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
теракт Житомирщина Житомирская область Бердичев новости Житомира ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

19:11Украина
РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

19:10Фронт
"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

18:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

Последние новости

19:11

Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

19:10

Один город в Украине полностью откажется от газа: чем его планируют заменить

19:10

РФ ровняет с землей и превращает в руину ключевой город: происходящее на фронте

19:10

"Последняя ставка Путина": Эйдман объяснил новую тактику Кремлямнение

18:59

Кожа от костей отделяется: у путинистки Бабкиной проблемы со здоровьем

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
18:37

Рано ушел: скончался звезда сериала "Эмили в Париже"

18:30

"Десятки тысяч дополнительно": Кремль готовит новую волну мобилизации, что известно

18:28

Пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь

18:26

Больше не Дима: филолог назвал колоритные украинские формы имени Дмитрий

Реклама
18:20

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Рыбам - честность, Весам - начало

18:11

Россияне заявили об оккупации новых территорий на Харьковщине: что говорят в ВСУ

18:06

Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили

18:05

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко

17:56

Мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких

17:55

Цены на продукты в Украине резко изменятся: чего ожидать украинцам в июне

17:41

Одна вещь из кухни поможет охладиться в жару: что поставить рядом с вентиляторомВидео

17:37

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

17:33

Вера в Бога и приметы: можно ли их совмещать — что говорит церковь

17:17

Новинка среди солнечных панелей заставила украинцев пересмотреть расходы

17:12

Без возвращения Крыма мира не будет: генерал раскрыл план деоккупации

Реклама
17:00

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

16:57

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

16:54

Белокрылка исчезнет за несколько дней: копеечные, но действенные средстваВидео

16:16

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

16:15

Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

16:15

Украина готова к новому обмену пленными: кого вернут домой

16:11

Украина может вернуться к графикам отключений – эксперт назвал причину

15:51

Целый остров продают за "копейки", но покупателей ждет сюрприз

15:31

Известный украинский актер потерял жену: что произошло

15:19

Можно ли передаривать подарки — священник разъяснил все нюансыВидео

14:49

"Полстраны бухает": пьяная Волочкова набросилась на россиян

14:48

Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы хотят повысить - подробности

14:41

Люди с высоким IQ часто могут хранить дома вещи, которые удивляют ученых

14:24

Лук вновь зазеленеет и вырастет огромным: чем его нужно политьВидео

14:08

Помидоры "взорвутся" урожаем: какое простое действие резко усиливает плодоношение

14:06

Гороскоп на завтра, 28 мая: Ракам — ловушка, Тельцам — захватывающая ситуация

13:59

"Скорее всего": банкир предупредил об изменениях на валютном рынке Украины в июне

13:57

Китайский гороскоп на завтра, 28 мая: Крысам - капризы, Козлам - поддержка

13:50

Юрий Горбунов оказался под капельницами: что случилось

13:30

Пара купила старый комод и сразу поняла, что с ним что-то не такВидео

Реклама
13:25

Рецепт домашнего мороженого из двух ингредиентов - на вкус просто фантастика

13:23

В Ровенской области тысячи людей могут остаться без арендной платы: арестована компания депутата облсовета Ирины Костюшко — СМИ

13:23

Одесса в огне: россияне атаковали крупный магазин и автомобили ШахедамиВидео

12:58

Можно положить в шкаф или комод: какой запах моль ненавидит больше всегоВидео

12:57

Говорить "редіска" неправильно: как на самом деле следует называть овощ на украинском

12:41

Как долго ещё может продолжаться война: у Украины есть время, чтобы перехватить инициативу

12:29

Вместо рукколы и шпината: топ-10 сорняков, которые можно и нужно естьВидео

12:26

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

12:18

Простой способ помогает охладить авто летом быстрее, чем кондиционерВидео

11:50

РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять