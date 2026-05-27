Мужчина и женщина пытались взорвать ТЦК на Житомирщине: сколько лет тюрьмы получили

Злоумышленники пытались взорвать ТЦК в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Суд приговорил двух исполнителей теракта возле ТЦК в Бердичеве

Взрывчатку в 2024 году изготовили и заложили за вознаграждение

Устройство не сработало, вина признана частично

Бердичевский горрайонный суд огласил приговор по делу о теракте возле местного ТЦК и СП: двое обвиняемых получили длительные сроки заключения за попытку взорвать самодельное взрывное устройство.

По решению суда, 41-летний уроженец Мариуполя приговорен к восьми годам, а 23-летняя жительница Бердичевского района — к девяти годам лишения свободы, обоим назначена конфискация имущества. Материалы приговора сайту Житомир.info предоставила специализированная прокуратура в сфере обороны.

Следствие установило, что в конце 2024 года задержанные действовали по указанию неустановленного куратора и согласились совершить теракт за деньги. Женщина приобрела необходимые вещества и изготовила взрывчатку, мужчина дооборудовал ее мобильным телефоном и установил возле центрального входа в ТЦК.

Устройство не сработало, а на месте обнаружили сумку со взрывчаткой и телефон, который должен был зафиксировать момент взрыва. В суде оба признали вину, хотя обвиняемая заявила, что намеренно нарушила технологию, чтобы избежать детонации.

До вступления приговора в законную силу обоим оставили меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток. Стороны имеют право обжаловать решение в апелляции.

Как писал ранее Главред, в Тернополе правоохранители расследуют смерть мужчины, тело которого нашли в помещении одного из территориальных центров комплектования. Известно, что погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. По информации следствия, 23 мая мужчину доставили в ТЦК, чтобы уточнить военно-учетные данные.

9 мая группа неизвестных лиц пыталась проникнуть в Хустский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области. Нападавшие игнорировали законные требования военных и пытались силой прорваться на территорию объекта.

30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв вблизи местного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Местный житель бросил в сторону здания гранату.

