В сети писали о взрыве в Житомире: что произошло на самом деле

Еще около 12:34 в полицию поступило сообщение о возгорании гаража и жилого дома.

https://glavred.info/regions/v-seti-pisali-o-vzryve-v-zhitomire-chto-proizoshlo-na-samom-dele-10765550.html Ссылка скопирована

"Взрыв" в Житомире 17 мая / Коллаж: Главред, фото: местные Telegram-каналы

Главное из новости:

видео дня

Пожар в Житомире возник не из-за взрыва

Огонь перекинулся на веранду и крышу дома

Пострадавших нет, обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители

В воскресенье, 17 мая, в районе Полевая в Житомире вспыхнул пожар в гараже, сопровождавшийся густым дымом, из-за чего в соцсетях начали распространяться предположения о якобы взрыве. На месте сразу появились спасатели, которые локализовали возгорание и не допустили его дальнейшего распространения.

Пресс-офицер ГСЧС Ирина Романюк в комментарии "Суспильному" опровергла слухи о взрыве и подтвердила, что огонь перекинулся из гаража на веранду и крышу жилого дома.

"Там пожар, там не было никакого взрыва. В 12:20 поступило сообщение, выехали два наших отделения, две машины. Горит гараж, огонь перекинулся из гаража на веранду и на крышу дома. Спасатели работают, пострадавших предварительно нет", — сказала Ирина Романюк.

Кадры пожара и густого дыма в районе Полевая быстро распространились в сети:

Параллельно на месте происшествия работали и правоохранители. В полиции отметили, что сообщение о возгорании поступило около 12:34, после чего следственно-оперативная группа вместе со спасателями осмотрела территорию и зафиксировала последствия пожара.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 2 и спасатели. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", — рассказала Иванна Силецкая.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред