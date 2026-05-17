В сети писали о взрыве в Житомире: что произошло на самом деле

Главное из новости:
- Пожар в Житомире возник не из-за взрыва
- Огонь перекинулся на веранду и крышу дома
- Пострадавших нет, обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители
В воскресенье, 17 мая, в районе Полевая в Житомире вспыхнул пожар в гараже, сопровождавшийся густым дымом, из-за чего в соцсетях начали распространяться предположения о якобы взрыве. На месте сразу появились спасатели, которые локализовали возгорание и не допустили его дальнейшего распространения.
Пресс-офицер ГСЧС Ирина Романюк в комментарии "Суспильному" опровергла слухи о взрыве и подтвердила, что огонь перекинулся из гаража на веранду и крышу жилого дома.
"Там пожар, там не было никакого взрыва. В 12:20 поступило сообщение, выехали два наших отделения, две машины. Горит гараж, огонь перекинулся из гаража на веранду и на крышу дома. Спасатели работают, пострадавших предварительно нет", — сказала Ирина Романюк.
Кадры пожара и густого дыма в районе Полевая быстро распространились в сети:
Параллельно на месте происшествия работали и правоохранители. В полиции отметили, что сообщение о возгорании поступило около 12:34, после чего следственно-оперативная группа вместе со спасателями осмотрела территорию и зафиксировала последствия пожара.
"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 2 и спасатели. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", — рассказала Иванна Силецкая.
Об источнике: "Суспільне"
Об источнике: "Суспільне"
