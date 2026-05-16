В Ровно припаркованный автомобиль 'оккупировали' неожиданные пассажиры

В Ровно рой пчел поселился на автомобиле.

В Ровно припаркованный автомобиль превратился в улей

В Ровно патрульные полицейские получили вызов, который трудно назвать обыденным. Возле одного из торговых центров на припаркованном автомобиле Volkswagen неожиданно поселился рой пчел.

Правоохранители выяснили , что владелец машины сейчас находится за пределами Украины. Попытки найти кого-то из близких или знакомых, кто имел бы доступ к транспортному средству, результата не дали.

Насекомые тем временем представляли потенциальную опасность для прохожих, ведь их большое количество могло спровоцировать непредсказуемую ситуацию. Поэтому инспекторы решили действовать без промедления: они обратились за помощью к пчеловоду.

Специалист прибыл на место и осторожно собрал рой, после чего безопасно вынес его из автомобиля. Таким образом удалось избежать каких-либо инцидентов.

"К счастью, никто не пострадал, угрозы для людей нет", — говорится в сообщении.

