"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

Маша Ефросинина и Оля Полякова решили прекратить сотрудничество.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / коллаж: Главред

Ефросинина и Полякова закрывают проект "Дорослі дівчата"

Популярная ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова решили публично объявить о прекращении сотрудничества. В Instagram Ефросинина сообщила, что проект "Дорослі дівчата" приостанавливает свою работу.

Звезды сотрудничали на протяжении более 5 лет и сделали свое шоу одним из самых популярных на украинском YouTube. Маша и Оля обсуждали темы, которые были близки аудитории, и полюбились зрителям своей прямолинейностью и острыми высказываниями.

"5,5 лет назад мы вместе сели перед камерой, чтобы откровенно поговорить с вами — так, как мы, женщины, делаем это на собственных кухнях с подругами. Мы не могли тогда представить себе, что станем частью жизни миллионов украинок, но стали. Были с вами разными: счастливыми, заплаканными, иногда разъяренными, но всегда — настоящими. Мы стали теми подругами вам и друг другу, которые проходили вместе свои самые сложные времена. Мы подняли темы, о которых раньше было не принято говорить вслух. Сейчас мы почувствовали: проект выполнил свою главную миссию. Именно поэтому мы приняли решение: YouTube-проект "Дорослі дівчата" приостанавливает свою историю", — написала Ефросинина.

Маша постаралась обойти острые углы в своем заявлении и намекнула, что недавний скандал, связанный с высказываниями мужа Поляковой о ведущей и ее супруге Тимуре Хромаеве, не имеет ни малейшего отношения к решению знаменитостей.

"Конечно, мы видим все эти заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Скажем один раз: мы остаемся взрослыми женщинами, которые могут позволить себе обсудить неудобные темы. Но делаем это приватно и гордимся тем, что нам всегда хватало и хватает мудрости и уважения друг к другу, чтобы приходить к пониманию в вопросах наших отношений. Каждая из нас продолжает развивать собственные проекты и ценить путь, который прошли вместе. А если когда-нибудь вернемся, то это уже будет совсем другой, обновленный формат. На прощание мы подготовили для вас два подарка: наш архивный выпуск и запись большого тура, с которым в прошлом году мы проехали по 22 городам Украины", — заявила ведущая.

О персоне: Маша Ефросинина Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

