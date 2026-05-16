"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

Кристина Трохимчук
16 мая 2026, 18:32
Маша Ефросинина и Оля Полякова решили прекратить сотрудничество.
Маша Ефросинина и Оля Полякова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина, Оля Полякова

  • Ефросинина и Полякова закрывают проект "Дорослі дівчата"
  • Как они объяснили свое решение

Популярная ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова решили публично объявить о прекращении сотрудничества. В Instagram Ефросинина сообщила, что проект "Дорослі дівчата" приостанавливает свою работу.

Звезды сотрудничали на протяжении более 5 лет и сделали свое шоу одним из самых популярных на украинском YouTube. Маша и Оля обсуждали темы, которые были близки аудитории, и полюбились зрителям своей прямолинейностью и острыми высказываниями.

Ефросинина и Полякова - скандал / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

"5,5 лет назад мы вместе сели перед камерой, чтобы откровенно поговорить с вами — так, как мы, женщины, делаем это на собственных кухнях с подругами. Мы не могли тогда представить себе, что станем частью жизни миллионов украинок, но стали. Были с вами разными: счастливыми, заплаканными, иногда разъяренными, но всегда — настоящими. Мы стали теми подругами вам и друг другу, которые проходили вместе свои самые сложные времена. Мы подняли темы, о которых раньше было не принято говорить вслух. Сейчас мы почувствовали: проект выполнил свою главную миссию. Именно поэтому мы приняли решение: YouTube-проект "Дорослі дівчата" приостанавливает свою историю", — написала Ефросинина.

Маша постаралась обойти острые углы в своем заявлении и намекнула, что недавний скандал, связанный с высказываниями мужа Поляковой о ведущей и ее супруге Тимуре Хромаеве, не имеет ни малейшего отношения к решению знаменитостей.

Маша Ефросинина про расставание с Поляковой / скрин из видео

"Конечно, мы видим все эти заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Скажем один раз: мы остаемся взрослыми женщинами, которые могут позволить себе обсудить неудобные темы. Но делаем это приватно и гордимся тем, что нам всегда хватало и хватает мудрости и уважения друг к другу, чтобы приходить к пониманию в вопросах наших отношений. Каждая из нас продолжает развивать собственные проекты и ценить путь, который прошли вместе. А если когда-нибудь вернемся, то это уже будет совсем другой, обновленный формат. На прощание мы подготовили для вас два подарка: наш архивный выпуск и запись большого тура, с которым в прошлом году мы проехали по 22 городам Украины", — заявила ведущая.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Ранее Главред сообщал, что в преддверии гранд-финала Евровидения 2026 музыкальный продюсер Национального отбора Джамала оценила шансы певицы LELEKA на победу. Триумфаторка конкурса прошлых лет озвучила весьма оптимистичный прогноз для Украины.

Также звезда культовой комедии "Американский пирог" Джейсон Биггс разводится со своей супругой после почти 18 лет совместной жизни. Пара официально подтвердила слухи о разрыве, отметив, что это решение было обоюдным.

О персоне: Маша Ефросинина

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

