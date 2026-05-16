Как остановить ночные крики и беготню кота: ветеринар раскрыла секрет

Кошка кричит и бегает по ночам не просто так. Ветеринар проекта Cats Сара Вутен объяснила, какие причины могут лежать в основе ночной активности кошки.

Почему кошка кричит по ночам — что делать, если кот бегает по квартире ночью

О чем идет речь в материале:

Почему кошка кричит по ночам

Как успокоить кота ночью

Как приучить кота спать ночью

Ночная активность кошек часто превращается в настоящую проблему для владельцев. Животные могут громко мяукать, бегать по квартире, требовать еду или будить хозяев посреди ночи. Ветеринар проекта "Cats" Сара Вутен в видео на YouTube объяснила, что такое поведение может иметь как естественные, так и медицинские причины, а также рассказала, как помочь коту спать спокойнее ночью.

Почему кот начал кричать ночью

По словам эксперта, первое, что нужно сделать владельцам, — исключить проблемы со здоровьем.

"Сначала вы должны убедиться, что это не медицинская проблема. Если у вас очень молодой кот и вы знаете, что это, возможно, вопрос энергии, то, возможно, это и так, но если у вас взрослый или пожилой кот, который вдруг начал так шуметь ночью, вам нужно показать его ветеринару, потому что, возможно, у него есть заболевание, требующее лечения", — пояснила Сара Вутен.

Ветеринар отметила, что внезапные изменения в поведении взрослых и пожилых кошек могут сигнализировать о заболевании или дискомфорте, поэтому игнорировать такие симптомы не стоит.

Что нельзя делать, когда кошка будит по ночам

Сара Вутен подчеркнула, что владельцы часто сами закрепляют нежелательное поведение животного.

"Когда ваш кот шумит, последнее, что вы хотите сделать, — это подойти к нему и дать ему то, чего он хочет, потому что это только закрепляет в его маленьком кошачьем мозгу мысль, что он может получить желаемое, если делает такие вещи ночью", — рассказала ветеринар.

Она посоветовала не кормить кота посреди ночи и не реагировать на требования внимания, если поведение не связано с состоянием здоровья.

"Не поддавайтесь им и не кормите их, иначе вы просто накормите зверя", — добавила эксперт.

При этом наблюдать за животным можно, если владелец хочет понять причину ночной активности.

Как утомлять кота перед сном

Одной из самых распространенных причин ночных забегов ветеринар назвала недостаток физической активности днем.

"Для большинства взрослых кошек полезно иметь четыре 15-минутные сессии игр с вами, распределенные в течение дня", — пояснила Сара Вутен.

Для особо активных кошек она посоветовала увеличить количество игровых сессий до шести-восьми в день. При этом занятия должны быть короткими, но активными.

Эксперт рекомендовала использовать игрушки-удочки с перьями, лазерные указки, мячики и даже обычный корм, который можно бросать, чтобы кот бегал и "охотился" на него.

"Постарайтесь, чтобы последняя игровая сессия проходила примерно за час до того, как вы собираетесь ложиться спать", — посоветовала ветеринар.

По ее словам, это поможет животному потратить энергию, но не перевозбудиться перед ночным отдыхом.

Какие игрушки помогают коту спать ночью

Сара Вутен отметила, что кошкам важна не только физическая, но и умственная активность.

"Если вы положите еду в игрушку-головоломку, с которой ей придется возиться 45 минут, она, вероятно, будет более уставшей вечером", — пояснила она.

Такие игрушки помогают имитировать естественное поведение охоты и занимают животное надолго.

Как обустроить квартиру для активной кошки

Ветеринар подчеркнула, что правильная обстановка в квартире может значительно уменьшить ночную активность животного.

"Вам нужно обеспечить кошке много вертикального пространства", — рассказала Сара Вутен.

По ее словам, для этого подойдут полки, кошачьи деревья и другие конструкции для лазания.

Отдельно эксперт подчеркнула важность когтеточек.

"Царапание очень, очень важно для этих кошек", — пояснила она.

Сара Вутен отметила, что в доме желательно иметь несколько вертикальных и горизонтальных поверхностей для царапания из разных материалов. Чаще всего кошкам нравятся картон и сизалевая веревка.

Чем кормить кота перед сном

Ветеринар также посоветовала обратить внимание на режим кормления.

"Еще один способ помочь вашей кошке спать ночью — это накормить ее очень небольшой порцией пищи с высоким содержанием белка непосредственно перед сном", — рассказала эксперт.

Особенно это помогает кошкам, которые регулярно будят хозяев во второй или четвертой часах утра из-за голода.

Как автоматическая кормушка помогает владельцам кошек

Для кошек, которые постоянно требуют еду ночью, Сара Вутен посоветовала использовать автоматические кормушки с таймером.

"Если вы знаете, что ваша кошка придет к вам в 4 утра и попросит завтрак, вы можете настроить кормушку, чтобы она сделала это вместо вас", — пояснила она.

Почему кошка кричит из-за стресса

Ветеринар обратила внимание, что причиной ночного шума может быть стресс или раздражители извне.

"Если в вашем районе есть бездомный кот, возможно, вам придется приобрести плотные шторы или закрыть окна таким образом, чтобы ваш кот не видел этого бездомного кота", — пояснила Сара Вутен.

Также она посоветовала использовать способы, которые помогут не допускать чужих животных во двор или к окнам.

Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

