Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

Мария Николишин
16 мая 2026, 08:51
Россияне также массово жалуются на работу ПВО.
Дроны атаковали химзавод в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Дроны атаковали "Невинномысский Азот" в России
  • После взрывов на заводе вспыхнул сильный пожар
  • Это как минимум шестая атака на предприятие

В ночь на 16 мая в Ставропольском крае России было шумно. Беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномиский Азот". На объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Exilenova+.

Известно, что серия взрывов прогремела в Невинномыске около 2:30 ночи. На видео, опубликованных местными жителями, виден масштабный пожар на территории завода.

Пожар разгорался в течение нескольких десятков минут. Местные жители также жаловались, что кроме звуков взрывов от дронов, ни одного выстрела ПВО не было слышно.

Стоит добавить, что "Невинномиский Азот" — крупнейшее химическое предприятие на юге России. Завод производит азотные удобрения, метанол, аммиак, карбамид, аммиачную селитру, КАС-32, а также является единственным в России производителем синтетической уксусной кислоты и меламина.

Кроме того, это как минимум шестая атака на предприятие с начала полномасштабной войны. Ранее объект уже подвергался ударам в 2025 и 2026 годах.

Полное видео смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Удары Украины по России

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина уже определяет новые цели для дальнейших дальнобойных ударов по России.

По его словам, удары по российской нефтяной промышленности, военному производству и лицам, совершающим военные преступления против Украины, являются справедливыми.

"Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", — подчеркнул он.

Взрывы в России — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 мая дроны атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе прогремела серия взрывов. После атаки в Тамани вспыхнул пожар в районе местного морского порта.

8 мая дроны атаковали район Ханкалы в Грозном, где расположена одна из крупнейших российских военных баз, а также площадь возле вокзала рядом со зданием УФСБ по Чечне.

В ночь на 7 мая в Московской области РФ также заметили дроны. В Наро-Фоминске, вероятно, был атакован военно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий министерству обороны страны-агрессора.

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

