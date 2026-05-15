"Неуважение к ВСУ": военный пожаловался на действия ПриватБанка

Военный пожаловался на действия ПриватБанка / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые тезисы:

Клиент заявил о блокировке доступа к деньгам

Жалобу и доказательства передали в НБУ

Военнослужащий пожаловался на сервис ПриватБанка - по его словам, банк нарушает закон.

На портале Минфин он поделился, что остался без денег из-за действий ПриватБанка.

"Банк сознательно лишает военнослужащего (УБД) доступа к деньгам в зоне боевых действий. Связи нет (только Starlink), но банк требует исключительно "звонок", игнорируя Постановление НБУ № 65, которое обязывает обеспечить видеоверификацию", - сообщил он.

По словам военнослужащего, в службе поддержки ему не помогли.

"Служба поддержки (оператор Екатерина) вместо помощи выдает нечитаемые шаблоны "предоставил(-а)" и отказывается регистрировать обращение. Это прямое нарушение Закона "Об обращениях граждан" и пренебрежение к защитникам. Все доказательства и скриншоты игнорирования проблемы уже переданы в НБУ. Банк демонстрирует полную некомпетентность и манипулирует "технической невозможностью" там, где обязан предоставить доступ", - подытожил он.

Проблемы с ПриватБанком

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка не досчитался денег при снятии наличных средств в банкомате. На портале Минфин украинец рассказал, что получил на 500 грн меньше, чем заказывал — среди купюр по 1000 грн была одна на 500 грн.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

