Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

Американская валюта уверенно закрепилась выше отметки в 44 гривни.

Курс валют на 18 мая

В понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины укрепил гривню по отношению к евро и злотому. В то же время доллар продолжил рост. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Американская валюта продемонстрировала рост. НБУ повысил официальный курс доллара на 12 копеек — до 44,07 грн/долл. Для сравнения, в пятницу, 15 мая, курс составлял 43,96 грн/долл.

Курс евро на 18 мая

Европейская валюта, в отличие от доллара, пошла на снижение. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 51,26 грн/евро. Таким образом, евро подешевело на 18 копеек по сравнению с курсом пятницы (51,44 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к концу торгового дня котировки гривни к доллару зафиксировались на уровне 44,14/44,17 грн/долл., а к евро — 51,35/51,37 грн/евро.

Курс злотого на 18 мая

Польский злотый также продемонстрировал тенденцию к удешевлению. Курс польской валюты на 18 мая зафиксирован на отметке 12,07 гривни, что на шесть копеек меньше показателя пятницы (12,14 грн/зл).

Что будет с курсом доллара - прогноз экспертов

Экономический эксперт Ярослав Романчук заявил, что украинская гривня потенциально может ослабнуть до 55-60 грн за доллар в зависимости от состояния экономики, однако пока курс поддерживает Национальный банк Украины.

Он отметил, что в ближайшие кварталы возможно перераспределение капиталов в сторону иностранной валюты, после чего гривня может начать постепенно снижаться. По его мнению, нынешний курс искусственно сдерживается регулятором, что влияет на экономическую динамику.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что резкой девальвации не будет, поскольку гривню поддерживают международная помощь и валютные ограничения. По его прогнозу, до конца года курс может оставаться в пределах 45-46 грн за доллар.

Как сообщал Главред, на пятницу, 15 мая, Национальный банк Украины установил новые официальные курсы валют. Гривня продемонстрировала незначительное укрепление по отношению к доллару и евро, тогда как злотый подорожал.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что с 11 по 17 мая резких колебаний курса доллара и евро в Украине не ожидается. По прогнозу, доллар будет находиться в пределах 43,8-44,25 грн, а евро — 50,5-52,5 грн.

Кроме того, банкир Сергей Мамедов прогнозирует, что в мае Национальный банк Украины продолжит политику "управляемой гибкости" на валютном рынке. Поддержку гривне будут обеспечивать валютные интервенции НБУ и поступления международной помощи.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

