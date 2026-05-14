Украинцам анонсировали новые выплаты: кому и сколько 'светит'

Главное:
- Отдельные категории граждан получат выплаты ко Дню Независимости
- Наибольшая сумма помощи предусмотрена для имеющих особые заслуги
Правительство Украины определило размеры единовременных выплат, которые отдельные категории граждан получат ко Дню Независимости.
Соответствующее решение принял Кабинет министров, а перечисление средств должно завершиться до 24 августа 2026 года.
Наибольшая сумма помощи — 3100 гривен — предусмотрена для граждан, имеющих особые заслуги перед государством, а также для лиц с инвалидностью I группы, полученной вследствие войны.
Людям с инвалидностью II группы выплатят по 2900 гривен, а III группы — по 2700 гривен. Такие же суммы предусмотрены для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, если инвалидность была связана с заболеванием или производственной травмой.
По 1000 гривен государство начислит участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в подобных местах во время пребывания там их родителей.
Выплата в размере 650 гривен назначена родственникам погибших защитников Украины и членов семей умерших ветеранов войны. Аналогичную помощь получат супруги умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны, если после их смерти они повторно не вступали в брак.
Самая небольшая сумма — 450 гривен — предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также для людей, которых во время войны насильно отправляли на работы. В эту категорию также входят дети партизан и подпольщиков.
Согласно постановлению правительства, все выплаты должны быть перечислены получателям не позднее 24 августа 2026 года.
Расчет суммы пенсии: раскрыты важные цифры
Как ранее сообщал Главред, в 2026 году право на выход на пенсию в Украине будет зависеть от количества страхового стажа и возраста человека. Для оформления выплат в 60 лет потребуется минимум 33 года стажа, в 63 года — не менее 23 лет, а в 65 лет достаточно будет иметь 15 лет страхового стажа.
Сумма пенсионных выплат определяется по специальной формуле, используемой Пенсионным фондом: средний заработок умножается на коэффициент страхового стажа. Для тех, кто официально проработал 40 лет, этот коэффициент составляет 0,4.
Таким образом, если человек получал минимальную зарплату на уровне 8 647 гривен, ориентировочная пенсия составит около 3 458 гривен. При средней заработной плате в 21 578 гривен размер выплаты может достигать примерно 8 631 гривны.
Как сообщал Главред, ранее пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексировали на 12,1%. Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и поддерживает уровень доходов людей в условиях роста цен.
Также известно, что часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2–3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации.
Об источнике: Кабинете Министров Украины
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
