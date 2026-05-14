Известный хоккеист погиб в результате удара РФ по жилому дому в Киеве

Важное:
- Погиб бывший хоккеист Юрий Орлов вместе со своей девушкой
- Тела спасатели нашли под завалами многоэтажного дома
Во время атаки страны-агрессора РФ на Киев 14 мая погиб бывший хоккеист Юрий Орлов вместе со своей девушкой.
Тела погибших нашли на месте разбора завалов разрушенного дома в Киеве, сообщает Федерация хоккея Украины (ФХУ).
"Дом, в котором Орлов жил вместе со своей девушкой, был разрушен в результате попадания российской ракеты. Их тела спасатели нашли под завалами многоэтажного дома. Поисково-спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.
В чемпионате Украины Юрий Орлов выступал за киевские команды "Дженералз" и "Льдинка-Компаньон" в 2015-2017 годах. Ему было 30 лет.
Что известно о жертвах удара РФ
В результате российского удара по Дарницкому району Киева число погибших возросло до 16 человек, среди них двое детей, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Уже 16 погибших в результате российского удара по Дарницкому району Киева, из них – 2 детей. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. Информация обновляется", – отметили в ГСЧС Украины в Facebook.
По данным пресс-службы, в целом в результате российской атаки на столицу в ночь на 14 мая пострадали 47 человек, из них – 2 детей.
Удары РФ по Украине: новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.
Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.
Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.
Читайте также:
- Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистические ракеты и рои дронов по Украине
- РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по Украине
- Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред