Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

Константин Пономарев
14 мая 2026, 18:27
В Дании мужчина случайно нашел клад викингов из золотых браслетов. Археологи уже назвали находку одной из крупнейших в стране.
Мужчина нашел украшения без металлоискателя и передал их специалистам / Коллаж Главред, фото: Nordjyske Museer

Вы узнаете:

  • Почему золотые украшения викингов считаются невероятной редкостью
  • Кому могли принадлежать найденные браслеты
  • Зачем древние скандинавы закапывали золото под землю

В Дании случайная прогулка по лесной дороге обернулась сенсационной археологической находкой. Местный житель недалеко от города Рольд заметил в верхнем слое почвы два блестящих металлических предмета, которые оказались массивными золотыми браслетами эпохи викингов.

Мужчина нашел украшения без металлоискателя и передал их специалистам Музея Северной Ютландии для официальной оценки. Археологи сразу поняли, что речь идет о чрезвычайно редких артефактах эпохи викингов, после чего срочно отправились на место находки. Об этом пишет Popular Mechanics.

Археологи нашли еще четыре золотых браслета

Во время раскопок специалисты обследовали территорию уже с помощью металлоискателей и обнаружили еще четыре золотых кольца. Три из них лежали аккуратно сложенными друг на друга всего в нескольких метрах от первых находок.

Общий вес всех шести браслетов составил 762,5 грамма чистого золота. Коллекция, получившая название "клад Рольда", уже признана третьим по величине золотым кладом эпохи викингов, когда-либо найденным в Дании.

Общий вес всех шести браслетов составил 762,5 грамма чистого золота / Фото: Nordjyske Museer

По словам археолога Торбен Сарау, подобные украшения почти всегда изготавливались из серебра, а не из золота. Именно поэтому обнаружение сразу шести золотых браслетов считается уникальным событием для датской археологии.

Украшения могли принадлежать элите викингов

Эксперты датируют клад периодом между 900 и 1000 годами нашей эры. В это время датские земли объединялись в единое королевство, под правлением Харальда Синезубого.

Археологи считают, что украшения могли принадлежать представителям ранней датской монархии или высшей знати. Золотые браслеты символизировали власть, богатство и политическое влияние, а в некоторых случаях даже использовались как средство оплаты или налогов.

Эксперты датируют клад периодом между 900 и 1000 годами нашей эры / Фото: Nordjyske Museer

Особое внимание исследователей привлекло качество работы древних ювелиров. На браслетах сохранились сложные витые узоры, декоративные застежки и элементы тонкой золотой проволоки. Один из браслетов украшен необычным зигзагообразным орнаментом из треугольников, что делает его особенно редким.

Ранее Главред писал о том, что на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет. Археологи в Норвегии едва не приняли сокровище за обычный мусор. Позже выяснилось, что под полом фермы лежали серебряные монеты викингов.

Также сообщалось о том, что двое мужчин нашли древний клад викингов в поле. Почти 3000 монет были обнаружены в Норвегии. Уникальный клад помогает понять, как развивалась экономика и денежное обращение в прошлом.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

