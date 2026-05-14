Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

В Дании мужчина случайно нашел клад викингов из золотых браслетов. Археологи уже назвали находку одной из крупнейших в стране.

https://glavred.info/nauka/zoloto-torchalo-iz-zemli-muzhchina-sdelal-neveroyatnuyu-nahodku-10764746.html Ссылка скопирована

Мужчина нашел украшения без металлоискателя и передал их специалистам / Коллаж Главред, фото: Nordjyske Museer

Вы узнаете:

Почему золотые украшения викингов считаются невероятной редкостью

Кому могли принадлежать найденные браслеты

Зачем древние скандинавы закапывали золото под землю

В Дании случайная прогулка по лесной дороге обернулась сенсационной археологической находкой. Местный житель недалеко от города Рольд заметил в верхнем слое почвы два блестящих металлических предмета, которые оказались массивными золотыми браслетами эпохи викингов.

Мужчина нашел украшения без металлоискателя и передал их специалистам Музея Северной Ютландии для официальной оценки. Археологи сразу поняли, что речь идет о чрезвычайно редких артефактах эпохи викингов, после чего срочно отправились на место находки. Об этом пишет Popular Mechanics.

видео дня

Археологи нашли еще четыре золотых браслета

Во время раскопок специалисты обследовали территорию уже с помощью металлоискателей и обнаружили еще четыре золотых кольца. Три из них лежали аккуратно сложенными друг на друга всего в нескольких метрах от первых находок.

Общий вес всех шести браслетов составил 762,5 грамма чистого золота. Коллекция, получившая название "клад Рольда", уже признана третьим по величине золотым кладом эпохи викингов, когда-либо найденным в Дании.

Общий вес всех шести браслетов составил 762,5 грамма чистого золота / Фото: Nordjyske Museer

По словам археолога Торбен Сарау, подобные украшения почти всегда изготавливались из серебра, а не из золота. Именно поэтому обнаружение сразу шести золотых браслетов считается уникальным событием для датской археологии.

Украшения могли принадлежать элите викингов

Эксперты датируют клад периодом между 900 и 1000 годами нашей эры. В это время датские земли объединялись в единое королевство, под правлением Харальда Синезубого.

Археологи считают, что украшения могли принадлежать представителям ранней датской монархии или высшей знати. Золотые браслеты символизировали власть, богатство и политическое влияние, а в некоторых случаях даже использовались как средство оплаты или налогов.

Эксперты датируют клад периодом между 900 и 1000 годами нашей эры / Фото: Nordjyske Museer

Особое внимание исследователей привлекло качество работы древних ювелиров. На браслетах сохранились сложные витые узоры, декоративные застежки и элементы тонкой золотой проволоки. Один из браслетов украшен необычным зигзагообразным орнаментом из треугольников, что делает его особенно редким.

Ранее Главред писал о том, что на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет. Археологи в Норвегии едва не приняли сокровище за обычный мусор. Позже выяснилось, что под полом фермы лежали серебряные монеты викингов.

Также сообщалось о том, что двое мужчин нашли древний клад викингов в поле. Почти 3000 монет были обнаружены в Норвегии. Уникальный клад помогает понять, как развивалась экономика и денежное обращение в прошлом.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред