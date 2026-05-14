Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

Кратко:
- Студента признали виновным в организации незаконной переправки за границу
- За 5,9 тыс. долларов он обещал оформить документы для выезда в Польшу
- Суд обязал прочитать книгу "Маски чужих ролей"
Студента НУ "Одесская юридическая академия" признали виновным в организации схемы незаконной переправки военнообязанных через границу. Суд обязал его прочитать книгу Виолины Сытник "Маски чужих ролей". Об этом говорится в приговоре, который был обнародован 13 мая в Едином государственном реестре, пишет Zaxid.net.
Как говорится в материалах дела, летом 2025 года студент нашел клиента среди военнообязанных и предложил ему помощь в выезде в Польшу. За 5,9 тыс. долларов он обещал оформить пакет документов, которые должны были обеспечить беспрепятственное пересечение границы.
Организатора задержали в конце сентября во время получения денег на автозаправке WOG вблизи Львова. После передачи средств мужчина был задержан сотрудниками СБУ.
Пояснения обвиняемого в суде
Во время рассмотрения дела обвиняемый признал вину и объяснил, что таким образом пытался заработать средства для оплаты обучения. По его словам, он получил предложение от неизвестного мужчины, который обратился к нему через посредников. После этого студент нашел в интернете фирму, якобы изготавливающую фиктивные документы, и договорился о передаче материалов возле Львова.
"Когда встретился с клиентом, тот передал ему флешку с документами, задал несколько вопросов и дал деньги прямо в руки. Это была одна часть в размере 5 900 долларов. Выйдя из дверей АЗС, услышал, как крикнули сотрудники Службы безопасности Украины: "Оставаться на местах. В содеянном раскаивается, сожалеет о содеянном, просит не наказывать строго", - отметили в приговоре.
Приговор суда
Суд учел, что обвиняемый был несовершеннолетним, положительно характеризовался по месту учебы и не имел предыдущих проблем с законом. Ему назначили наказание в виде двухлетнего испытательного срока.
Кроме того, суд обязал студента прочитать книгу Виолины Сытник "Маски чужих ролей", которая должна помочь ему переосмыслить собственное поведение и избегать правонарушений в будущем.
Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.
Резонансные новости Львовщины
Как ранее сообщал Главред, на Львовщине 1 мая произошла смертельная авария с участием пассажирского поезда Киев-Ужгород, который столкнулся с автокраном на железнодорожном переезде возле Стрыя. В результате столкновения локомотив сошел с рельсов, погиб машинист, еще два человека получили ранения.
Также 23 апреля во Львове в одном из многоэтажных домов мужчина 1981 года рождения устроил стрельбу в квартире. На место прибыл спецназ полиции, стрелка задержали.
Кроме того, 24 февраля на Львовщине произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, еще один пострадал и был госпитализирован. Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, за рулем автомобиля находился прокурор. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Об источнике: Zaxid.net
Zaxid.net — это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.
Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.
