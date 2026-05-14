Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

Студент рассказал, что совершил преступление, чтобы оплатить обучение.

https://glavred.info/ukraine/studenta-na-lvovshchine-obyazali-prochitat-knigu-za-shemu-pobega-uklonista-v-polshu-10764692.html Ссылка скопирована

Суд обязал студента прочитать книгу / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: magnific.com

Кратко:

Студента признали виновным в организации незаконной переправки за границу

За 5,9 тыс. долларов он обещал оформить документы для выезда в Польшу

Суд обязал прочитать книгу "Маски чужих ролей"

Студента НУ "Одесская юридическая академия" признали виновным в организации схемы незаконной переправки военнообязанных через границу. Суд обязал его прочитать книгу Виолины Сытник "Маски чужих ролей". Об этом говорится в приговоре, который был обнародован 13 мая в Едином государственном реестре, пишет Zaxid.net.

Как говорится в материалах дела, летом 2025 года студент нашел клиента среди военнообязанных и предложил ему помощь в выезде в Польшу. За 5,9 тыс. долларов он обещал оформить пакет документов, которые должны были обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

видео дня

Организатора задержали в конце сентября во время получения денег на автозаправке WOG вблизи Львова. После передачи средств мужчина был задержан сотрудниками СБУ.

Пояснения обвиняемого в суде

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал вину и объяснил, что таким образом пытался заработать средства для оплаты обучения. По его словам, он получил предложение от неизвестного мужчины, который обратился к нему через посредников. После этого студент нашел в интернете фирму, якобы изготавливающую фиктивные документы, и договорился о передаче материалов возле Львова.

"Когда встретился с клиентом, тот передал ему флешку с документами, задал несколько вопросов и дал деньги прямо в руки. Это была одна часть в размере 5 900 долларов. Выйдя из дверей АЗС, услышал, как крикнули сотрудники Службы безопасности Украины: "Оставаться на местах. В содеянном раскаивается, сожалеет о содеянном, просит не наказывать строго", - отметили в приговоре.

Приговор суда

Суд учел, что обвиняемый был несовершеннолетним, положительно характеризовался по месту учебы и не имел предыдущих проблем с законом. Ему назначили наказание в виде двухлетнего испытательного срока.

Кроме того, суд обязал студента прочитать книгу Виолины Сытник "Маски чужих ролей", которая должна помочь ему переосмыслить собственное поведение и избегать правонарушений в будущем.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Резонансные новости Львовщины

Как ранее сообщал Главред, на Львовщине 1 мая произошла смертельная авария с участием пассажирского поезда Киев-Ужгород, который столкнулся с автокраном на железнодорожном переезде возле Стрыя. В результате столкновения локомотив сошел с рельсов, погиб машинист, еще два человека получили ранения.

Также 23 апреля во Львове в одном из многоэтажных домов мужчина 1981 года рождения устроил стрельбу в квартире. На место прибыл спецназ полиции, стрелка задержали.

Кроме того, 24 февраля на Львовщине произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, еще один пострадал и был госпитализирован. Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, за рулем автомобиля находился прокурор. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте также:

Об источнике: Zaxid.net Zaxid.net — это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события. Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред