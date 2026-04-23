Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

На место прибыл наряд спецназовцев, который задержал мужчину.

Стрельба во Львове произошла в многоэтажке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Во Львове произошла стрельба в многоэтажке

Стрелка оперативно задержали

Обошлось без пострадавших

Обстоятельства инцидента выясняются

В четверг, 23 апреля, во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек. Известно, что мужчина 1981 года рождения стрелял в квартире.

Спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина рассказала, что на место инцидента прибыл спецназ полиции.

Мужчину, совершившего несколько выстрелов, задержали.

Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

В комментарии Новини.LIVE спикер Нацполиции Львовщины Алина Подрейко сообщила, что правоохранители получили вызов о стрельбе в квартире.

Как пишет Oboz.ua со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Юлию Гирдвилис, стрелявший имеет психическое нарушение.

Стрельба в Киеве - последние новости

Как писал Главред, 22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба - водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. В ходе штурма стрелок был убит спецназовцами КОРД.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие.

Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

22 апреля Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта. Детальнее читайте в материале: Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве.

