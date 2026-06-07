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Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится

Мария Николишин
7 июня 2026, 21:14
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Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится
Когда боди-камеры полицейских будут включаться автоматически / коллаж: Главред, фото: tp.npu.gov.ua

Кратко:

  • Тернопольская область первой в Украине внедрила новую систему для боди-камер
  • Камера будет включаться автоматически при извлечении оружия
  • Это особенно важно в условиях угрозы

В Тернопольской области полицейские начали работать с новой технологией для работы в критических ситуациях. В частности, область стала первой в Украине, где на базе полиции внедрили систему автоматической активации боди-камер при использовании табельного огнестрельного оружия. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Речь идет о специальном датчике кобуры, который синхронизируется с боди-камерой полицейского.

видео дня

"Отныне правоохранителю не нужно тратить драгоценные секунды на ручное включение записи — система срабатывает автоматически в момент, как только оружие оказывается в руке", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что это особенно важно в условиях угрозы, когда каждое действие должно быть быстрым и максимально сосредоточенным на развитии событий.

"Когда полицейский достает пистолет из кобуры, датчик автоматически передает сигнал на боди-камеру с помощью защищенной технологии Bluetooth для записи текущего события. Видеопоток с камеры передается в Ситуационный центр ГУНП, где сотрудник может просматривать данное видео в режиме онлайн. Преимущества датчика кобуры — автоматизация процесса записи, повышение безопасности, мониторинг в реальном времени, быстрое реагирование и документирование доказательств, а также предотвращение необоснованного применения оружия в соответствии с приказом МВД № 70", — сказала начальник отдела управления главной инспекции ГУНП в Тернопольской области Андриана Слободян.

Отмечается, что новую технологию уже активно использует группа оперативного реагирования, которая функционирует на базе Чортковского районного управления полиции.

"Данное нововведение касается не только технического обновления, но и изменения стандартов безопасности и прозрачности работы полиции. Автоматическая видеозапись каждого критического действия минимизирует риски ошибок, усиливает контроль и одновременно защищает как граждан, так и самих полицейских", — подытожили в полиции.

Тернополь - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернополе разоблачили подполковника, который вымогал 5 тысяч долларов за влияние на военно-медицинскую комиссию для перевода мобилизованного в тыл. Меру пресечения для фигуранта избрали в виде содержания под стражей, продолжается следствие.

Также в Тернополе возможно повышение тарифов на водоснабжение до почти 100 гривен за кубометр. Городской голова Сергей Надал подчеркнул, что нынешние тарифы не покрывают растущие расходы, особенно на электроэнергию.

Кроме того, средняя зарплата в Тернопольской области в апреле 2026 года резко упала на 4,4%, до 22 490 гривен, что составляет около 74% от среднего уровня по Украине.

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Об источнике: полиция Тернопольской области

Главное управление Национальной полиции Украины в Тернопольской области — территориальный орган исполнительной власти в Тернопольской области, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подчиняется Национальной полиции Украины. Основными задачами ведомства являются обеспечение безопасности, прав и свобод граждан, пресечение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, пишет Википедия.

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