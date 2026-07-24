Путин закроет границы: Загородний раскрыл сценарий мобилизации в РФ

Кремль может закрыть границы и перейти в режим военной экономики, не исключает Тарас Загородний.

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В РФ могут объявить новую мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, kremlin.ru

Важное из заявлений Загороднего:

Кремль попробует провести мобилизацию в РФ

Мобилизация в РФ принципиально не изменит ситуацию

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность объявления в стране-агрессоре РФ мобилизации.

"Карт у Путина нет. Хотя он еще попробует провести мобилизацию и превратить Россию в Северную Корею, то есть закрыть границы и перейти в режим военной экономики. Впрочем, ничего не поможет, поэтому что денег нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, даже вероятная мобилизация в РФ принципиально не изменит ситуацию.

"Пусть попробуют. Пусть в России и наберут людей, но вот вопрос – как они их довезут до фронта, если логистика или перебита, или под огневым контролем?", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Изменит ли новая мобилизация в РФ ситуацию на фронте

Даже новая волна мобилизации в России вряд ли сможет кардинально повлиять на ход войны. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, ощутимый эффект возможен лишь при мобилизации не менее 300 тысяч человек, однако даже в этом случае изменения будут ограниченными. Эксперт считает, что переброска крупных резервов на одно направление неизбежно ослабит другие участки фронта, поскольку российская армия уже испытывает дефицит личного состава и ресурсов.

Главред ранее писал, что средняя продолжительность жизни российских новобранцев после прибытия на поле боя в Украине составляет всего 20–30 минут.

Напомним, Иван Преображенский заявил, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только при условии приближения решающей победы. Он пояснил, что, находясь всего в шаге от победы, Кремль может начать полномасштабную мобилизацию.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч дополнительных призывников. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери и активизацией выдачи мобилизационных распоряжений.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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