Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин закроет границы: Загородний раскрыл сценарий мобилизации в РФ

Алексей Тесля
24 июля 2026, 00:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кремль может закрыть границы и перейти в режим военной экономики, не исключает Тарас Загородний.
Путин закроет границы: Загородний раскрыл сценарий мобилизации в РФ
В РФ могут объявить новую мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, kremlin.ru

Важное из заявлений Загороднего:

  • Кремль попробует провести мобилизацию в РФ
  • Мобилизация в РФ принципиально не изменит ситуацию

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность объявления в стране-агрессоре РФ мобилизации.

"Карт у Путина нет. Хотя он еще попробует провести мобилизацию и превратить Россию в Северную Корею, то есть закрыть границы и перейти в режим военной экономики. Впрочем, ничего не поможет, поэтому что денег нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, даже вероятная мобилизация в РФ принципиально не изменит ситуацию.

"Пусть попробуют. Пусть в России и наберут людей, но вот вопрос – как они их довезут до фронта, если логистика или перебита, или под огневым контролем?", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Изменит ли новая мобилизация в РФ ситуацию на фронте

Даже новая волна мобилизации в России вряд ли сможет кардинально повлиять на ход войны. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, ощутимый эффект возможен лишь при мобилизации не менее 300 тысяч человек, однако даже в этом случае изменения будут ограниченными. Эксперт считает, что переброска крупных резервов на одно направление неизбежно ослабит другие участки фронта, поскольку российская армия уже испытывает дефицит личного состава и ресурсов.

Главред ранее писал, что средняя продолжительность жизни российских новобранцев после прибытия на поле боя в Украине составляет всего 20–30 минут.

Напомним, Иван Преображенский заявил, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только при условии приближения решающей победы. Он пояснил, что, находясь всего в шаге от победы, Кремль может начать полномасштабную мобилизацию.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч дополнительных призывников. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери и активизацией выдачи мобилизационных распоряжений.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Тарас Загородний
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ разбился "аналоговнетный" самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

В РФ разбился "аналоговнетный" самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

23:17Мир
В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

22:51Регионы
Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

21:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

Последние новости

02:30

Кого ждет судьбоносный август 2026: солнечное затмение всколыхнёт личную жизнь

02:05

В космосе нашли двойника Земли: раскрыта пугающая правда о "голубой планете"

00:55

Путин закроет границы: Загородний раскрыл сценарий мобилизации в РФВидео

23 июля, четверг
23:55

Женщина сорвала ковер в старом доме и не поверила своим глазам: что было под ним

23:17

В РФ разбился "аналоговнетный" самолет, который не пролетал и трех месяцев - СМИ

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
23:14

Китай уже решил судьбу России: Загородний объяснил, что будет с ПутинымВидео

22:51

В Запорожье серия взрывов: из-за удара РФ десятки раненых, среди них - дети

22:18

Почему во время венчания над головами держат короны — священник раскрыл сутьВидео

22:18

Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Реклама
22:07

О плодовых мушках на кухне можно забыть: хитрый трюк сработает за ночьВидео

22:02

Пауки уйдут сами: три натуральных средства, которые защитят ваш дом

21:56

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

21:44

Дети начинают обманывать раньше, чем говорить: ученые рассказали родителям правду

21:34

Удивительное преображение переселенки из Славянска: невероятное "до" и "после"

21:26

Не только из-за выпивки: почему зуд в носу может сигнализировать об опасности

21:15

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причинаВидео

21:07

Сделать перерыв: Ярославский сделал заявление о своем уходе из "Мастер Шеф"

20:58

Август 2026 года для Овна: когда ожидать успеха в работе и финансового прорыва

20:56

Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранитьВидео

20:53

Цены на товары и продукты подскочат: раскрыто, что подорожает в первую очередь

Реклама
20:29

Заранее не всегда правильно: когда, согласно этикету, следует приходить на встречу

20:00

Самые выносливые многолетники: цветут роскошно и живут десятилетиямиВидео

20:00

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

19:55

"Это самое страшное для России": как Трамп и Украина загоняют Кремль в тупикВидео

19:30

Как удалить желтый налет со столовых приборов за 20 минут — лайфхак

19:14

Последний шанс лета: что нужно успеть сделать по дате рождения

19:10

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созреваниеВидео

19:10

Кремль перешел красную линию: Россию подозревают в атаках на ЦРУ - Невзлинмнение

19:06

Тест на внимательность: нужно найти бриллиантовое кольцо за 15 секунд

18:57

Удар "ядеркой" по Украине: Загородний о худшем сценарии для Кремля

18:45

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

18:42

Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковинеВидео

18:34

Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

18:30

Лорак отменили еще два концерта в РФ

18:21

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мирВидео

18:15

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:10

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

17:56

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:55

Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

17:50

Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

Реклама
17:40

Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

17:28

"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗВидео

17:25

Буданов: Украина делает всё возможное для проведения переговоров и завершения войны

17:18

Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

16:59

Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием "Киевская Русь"Видео

16:45

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

16:42

"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

16:36

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

16:22

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять