Путин закроет границы: Загородний раскрыл сценарий мобилизации в РФ

Важное из заявлений Загороднего:
- Кремль попробует провести мобилизацию в РФ
- Мобилизация в РФ принципиально не изменит ситуацию
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность объявления в стране-агрессоре РФ мобилизации.
"Карт у Путина нет. Хотя он еще попробует провести мобилизацию и превратить Россию в Северную Корею, то есть закрыть границы и перейти в режим военной экономики. Впрочем, ничего не поможет, поэтому что денег нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.
По словам эксперта, даже вероятная мобилизация в РФ принципиально не изменит ситуацию.
"Пусть попробуют. Пусть в России и наберут людей, но вот вопрос – как они их довезут до фронта, если логистика или перебита, или под огневым контролем?", - добавил Загородний.
Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:
Изменит ли новая мобилизация в РФ ситуацию на фронте
Даже новая волна мобилизации в России вряд ли сможет кардинально повлиять на ход войны. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, ощутимый эффект возможен лишь при мобилизации не менее 300 тысяч человек, однако даже в этом случае изменения будут ограниченными. Эксперт считает, что переброска крупных резервов на одно направление неизбежно ослабит другие участки фронта, поскольку российская армия уже испытывает дефицит личного состава и ресурсов.
Главред ранее писал, что средняя продолжительность жизни российских новобранцев после прибытия на поле боя в Украине составляет всего 20–30 минут.
Напомним, Иван Преображенский заявил, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только при условии приближения решающей победы. Он пояснил, что, находясь всего в шаге от победы, Кремль может начать полномасштабную мобилизацию.
Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч дополнительных призывников. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери и активизацией выдачи мобилизационных распоряжений.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
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