Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Есть только один сценарий": когда Россия может начать новую волну мобилизации

Юрий Берендий
3 июня 2026, 23:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Политолог объяснил, в каких обстоятельствах Кремль может решиться на объявление масштабной мобилизации и почему такой шаг несет серьезные риски для России.
Когда Россия может начать новую волну мобилизации — ответ политолога / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем рассказал Иван Преображенский:

  • Общую мобилизацию в РФ объявят лишь за шаг до победы
  • Скрытая мобилизация в российскую армию продолжается непрерывно
  • Общественная система России может развалиться из-за массовой мобилизации

Россия может объявить полномасштабную мобилизацию только в том случае, если Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы в войне против Украины. При этом скрытая мобилизация в России продолжается. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

"Но я думаю, что всеобщая мобилизация может быть вновь полноценно объявлена только при одном условии: если Путин уверен, что у него остался один сезон до победы", — рассказал он.

видео дня

Преображенский отметил, что сценарий объявления масштабной мобилизации может стать реальным только тогда, когда Путин будет убежден в скорой победе и сочтет, что Украина фактически оказалась в изоляции, а достижение поставленных целей — вопрос ближайших нескольких месяцев.

Политолог также заметил, что подготовка большого количества мобилизованных требует времени, ведь людей необходимо обеспечить, экипировать и подготовить. Поэтому, по его мнению, решение о всеобщей мобилизации должно приниматься как минимум за несколько месяцев до ожидаемого результата и только при условии полной уверенности российского руководства в возможности достижения окончательной победы.

"Никаких других причин для объявления полномасштабной мобилизации я не вижу, потому что есть вероятность, что общественная система не выдержит и развалится", — подытожил он.

Мобилизация в России — последние новости по теме

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук подробно рассказал о механизмах, которые Кремль применяет в случае частичной мобилизации, и о том, как могут мобилизовать всех россиян после заявлений Кремля о мобилизации. По его словам, частичная и всеобщая мобилизация фактически стираются, а власть манипулирует терминами. По мнению эксперта, реальная мобилизация проводится массово, а официально ее могут не объявлять.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за больших потерь Россия готовится к проведению новой волны мобилизации с десятками тысяч дополнительных рекрутов. Это свидетельствует о неготовности Кремля к дипломатическому завершению войны и о попытках увеличить численность оккупационного контингента.

В Кремле официально отрицают объявление всеобщей мобилизации в России, хотя аналитики и российские военные блогеры отмечают подготовку к принудительному пополнению армии. Как ранее сообщал Главред, сложности с набором контрактников заставляют Кремль искать альтернативные пути усиления войск и средства для мобилизации резервистов.

Другие новости:

О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация новости России война в Украине Мобилизация в России Иван Преображенский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:57Украина
Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

22:53Война
"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

21:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

Последние новости

23:58

Нашествие улиток после дождя: простой органический способ, спасающий урожай

23:57

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:04

Секрет свежести раскрыт: полотенца как новые с одной натуральной добавкой

23:02

"Есть только один сценарий": когда Россия может начать новую волну мобилизации

22:53

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и районуФото

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
22:26

Многие допускают ошибку: категорически нельзя держать кота на рукахВидео

22:15

РФ планирует бить по Украине новыми БпЛА: в чем опасность реактивных дронов

21:42

Уходят от толпы: какие знаки зодиака не любят больших компаний

21:21

Проклятое золото в Украине: какую тайну скрывают сокровища в украинских степяхВидео

Реклама
21:13

"Ситуация не столь однозначна": Фесенко - об участниках переговоров с РФмнение

21:05

"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

21:04

Зачем огородники опрыскивают помидоры аспирином — секрет урожая

21:02

РФ может устраивать новые массированные ракетные атаки: Зеленский об угрозе

20:56

Путинистка Королева рекордно похудела: что с ней случилось

20:50

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

20:19

Сорняки больше не будут расти: как навсегда избавиться от травы между грядкамиВидео

20:16

Фритюрница творит чудеса: супербыстрые рецепты спасут любой ужин

20:12

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минутВидео

20:05

Сезон посева продолжается: что можно посеять в июне

20:04

Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

Реклама
20:02

"Последний аргумент Путина": Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

19:22

Заставит змей бежать с участка: запах какого растения они не переносят

19:17

Рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человекаВидео

19:12

Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

19:09

Невозможно перевести: какие два популярных слова есть только у украинцев

18:59

Как сказать по-украински "встретиться" — одну грубую ошибку допускают многиеВидео

18:55

"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

18:35

Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудесаВидео

18:21

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:19

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

18:13

Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

18:05

Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

17:40

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:39

Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

17:37

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесменаВидео

17:32

Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

17:00

Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

16:56

Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

16:53

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУВидео

16:43

Водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машиныВидео

Реклама
16:20

Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правдуВидео

16:02

Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно летоВидео

15:43

"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

15:33

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

15:25

Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

15:11

Спасатели предупредили родителей о скрытой опасности купальников

15:05

Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие

14:44

Прежних контрнаступлений уже не будет: генерал рассказал о новой стратегии ВСУ на юге

14:28

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

14:25

Историк раскрыл главную тайну россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять