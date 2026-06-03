"Есть только один сценарий": когда Россия может начать новую волну мобилизации

Политолог объяснил, в каких обстоятельствах Кремль может решиться на объявление масштабной мобилизации и почему такой шаг несет серьезные риски для России.

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Когда Россия может начать новую волну мобилизации — ответ политолога / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем рассказал Иван Преображенский:

Общую мобилизацию в РФ объявят лишь за шаг до победы

Скрытая мобилизация в российскую армию продолжается непрерывно

Общественная система России может развалиться из-за массовой мобилизации

Россия может объявить полномасштабную мобилизацию только в том случае, если Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы в войне против Украины. При этом скрытая мобилизация в России продолжается. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

"Но я думаю, что всеобщая мобилизация может быть вновь полноценно объявлена только при одном условии: если Путин уверен, что у него остался один сезон до победы", — рассказал он. видео дня

Преображенский отметил, что сценарий объявления масштабной мобилизации может стать реальным только тогда, когда Путин будет убежден в скорой победе и сочтет, что Украина фактически оказалась в изоляции, а достижение поставленных целей — вопрос ближайших нескольких месяцев.

Политолог также заметил, что подготовка большого количества мобилизованных требует времени, ведь людей необходимо обеспечить, экипировать и подготовить. Поэтому, по его мнению, решение о всеобщей мобилизации должно приниматься как минимум за несколько месяцев до ожидаемого результата и только при условии полной уверенности российского руководства в возможности достижения окончательной победы.

"Никаких других причин для объявления полномасштабной мобилизации я не вижу, потому что есть вероятность, что общественная система не выдержит и развалится", — подытожил он.

Мобилизация в России — последние новости по теме

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук подробно рассказал о механизмах, которые Кремль применяет в случае частичной мобилизации, и о том, как могут мобилизовать всех россиян после заявлений Кремля о мобилизации. По его словам, частичная и всеобщая мобилизация фактически стираются, а власть манипулирует терминами. По мнению эксперта, реальная мобилизация проводится массово, а официально ее могут не объявлять.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за больших потерь Россия готовится к проведению новой волны мобилизации с десятками тысяч дополнительных рекрутов. Это свидетельствует о неготовности Кремля к дипломатическому завершению войны и о попытках увеличить численность оккупационного контингента.

В Кремле официально отрицают объявление всеобщей мобилизации в России, хотя аналитики и российские военные блогеры отмечают подготовку к принудительному пополнению армии. Как ранее сообщал Главред, сложности с набором контрактников заставляют Кремль искать альтернативные пути усиления войск и средства для мобилизации резервистов.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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