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Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

Юрий Берендий
3 июня 2026, 18:21
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Прокремлевские идеологи озвучили сценарии развития России на ближайшие 25 лет, включающие как военное поражение, так и возможную ядерную эскалацию.
Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России
Путину представили сценарии будущего России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем идет речь в материале:

  • Идеологи режима назвали поражение и колонизацию РФвозможным будущим
  • Согласно негативному для РФ прогнозу, Украина станет членом НАТО до 2036 года
  • В инерционном сценарии Кремль допускает ядерный удар

Прокремлевский олигарх Константин Малофеев и идеолог "русского мира", шовинист и украинофоб Дугин выделили сценарии будущего для страны-агрессора России на следующие 25 лет. Среди них поражение РФ в так называемой "СВО", применение ядерного оружия и колонизация России. Соответствующие прогнозы они озвучили во время Петербургского международного экономического форума.

"В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение в "СВО" и противостояние с Западом. В 1950 году — колонизация России", — отметили они.

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Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России
/ Скриншот

Также, согласно этому сценарию, к 2036 году Украина станет членом НАТО. Это, по их оценкам, приведет к существенному росту угроз для государственной безопасности и территориальной целостности России, а также к потере влияния на постсоветские государства, которые будут занимать выжидательную позицию по отношению к Москве. Кроме того, прогнозируется появление новых "конфликтных зон", в частности в Южной Осетии и Приднестровье, а также сохранение Россией лишь ограниченного регионального суверенитета.

К 2050 году эти же прокремлевские идеологи допускают еще более радикальные изменения: перераспределение глобальных сфер влияния, формирование однополярного постглобалистского мира, окончательную утрату Россией суверенитета, изменение системы международных военных союзов и потенциальное создание нового оборонного блока на базе Европейского Союза, а также полное поражение России в войне.

"В благоприятном для России сценарии есть четкий образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 1950 году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости", — отметил пропутинский олигарх Малофеев.

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России
/ Скриншот

По инерционному сценарию, который рассматривают представители кремлевского режима, допускается возможность применения ядерного оружия. При этом приспешники военного преступника Путина не считают такое развитие событий негативным или нежелательным, а наоборот оценивают его как приемлемый вариант, поэтому он не был включен в перечень рисков.

Также они прогнозируют, что при таком сценарии к 2050 году мировой порядок будет формироваться вокруг соперничества или сосуществования США и Китая. По их мнению, в случае неудачи России в войне мировая система все равно изменится, а влияние Китая может стать даже больше, чем влияние Соединенных Штатов. В любом из этих сценариев России отводится роль государства второго плана.

Сколько еще Россия сможет воевать — мнение эксперта

Как писал Главред, российский политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский заявил, что прогнозы о возможном продолжении войны еще на два-три года исходят не от украинской власти, а от Кремля. По его словам, впервые такие временные рамки озвучил Владимир Путин во время встречи с представителями крупного российского бизнеса, когда призвал их финансово поддержать войну.

Преображенский считает, что именно позиция Путина является главным ориентиром для понимания возможных сроков войны. По его убеждению, несмотря на значительные потери и внутренние трудности, российские власти продолжают готовиться к длительному противостоянию.

"Россия может закончить войну в любой момент, если бы не цеплялась за то, что ей удалось захватить за это время", — подытожил он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины — последние новости по теме

Пропагандист Игорь Димитриев признал, что война может закончиться только поражением Кремля, ведь санкции и удары по инфраструктуре истощают экономику России, а поддержка Запада делает невозможным принуждение Киева к территориальным уступкам. При этом он констатирует, что даже усиление атак не заставит Украину капитулировать.

Политический философ Александр Морозов указывает, что политическая система России треснула, а потенциал ядерного шантажа полностью растрачен из-за отсутствия страха. Кремль не имеет ресурсов для открытия второго фронта и отстает в развитии дронов от Украины, что ослабляет позиции Путина и затрудняет его военную стратегию.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог с Россией может начаться после прямого телефонного звонка лидеров ЕС, но одновременно Кремль отвергает переговоры с рядом европейских политиков.

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О персоне: Иван Преображенский

Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы.

Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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