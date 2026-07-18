Назван сценарий отставки Сирского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Конфликт Федорова и Сырского спровоцировал протесты в Украине. По данным СМИ, Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего ВСУ.

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Отставка Сырского - Зеленский назвал условие увольнения главнокомандующего / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Зеленский не спешит увольнять Сырского

Кто из генералов может возглавить ВСУ вместо него

При каком условии решение президента может измениться

Конфликт между уже бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским превратился в масштабную дискуссию о системе управления украинской армией. После отставки Федорова в разных городах Украины начались акции протеста, а сам экс-министр публично заявил о глубоких проблемах в военном управлении, обвинив руководство ВСУ в блокировании реформ. На этом фоне украинцы начали выходить на акции протеста не только с требованиями вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, но и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Главред выяснил, возможна ли отставка Сырского и кто может возглавить ВСУ вместо него.

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Протесты после отставки Федорова: требования протестующих сместились с возвращения министра к призывам уволить Сырского

После объявления об отставке Михаила Федорова в Киеве и других украинских городах начались акции протеста. Сначала участники требовали пересмотреть решение в отношении министра обороны, однако впоследствии все чаще основным требованием становилась отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Именно это стало свидетельством того, что общественное недовольство вышло за рамки кадрового решения и коснулось всей системы военного управления.

Участники акций открыто озвучивали свои требования. "Федоров!", "Верните!", "Позор!", а также призывы к отставке главнокомандующего Александра Сырского.

Какие проблемы в армии назвал Михаил Федоров на брифинге

Во время большого брифинга 16 июля уже бывший министр обороны Михаил Федоров подробно объяснил, почему, по его мнению, украинская армия нуждается в масштабных организационных изменениях. Он подчеркнул, что после нескольких недель работы в Министерстве обороны обнаружил системные недостатки, которые, как он считает, напрямую влияют на эффективность боевых действий. По словам Федорова, проблема заключается не только в обеспечении войск, но прежде всего в принципах управления.

"Мы ведем боевые действия в основном на тактическом уровне, тогда как Россия действует в оперативной глубине. Наша система только переходит к корпусной модели, в то время как противник давно выстроил свою доктрину именно таким образом", - заявил Михаил Федоров.

Он пояснил, что переход к корпусной системе в Украине происходит неравномерно. По его словам, есть корпуса, которые демонстрируют стабильные результаты, не теряют территории или даже продвигаются вперед. В то же время существуют формирования, где постоянно меняются командиры, отсутствует понятная структура ответственности, а количество подчиненных бригад существенно различается.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Федоров также обратил внимание, что такая разница в подходах создает хаотичную систему, когда одни командиры фактически выстраивают собственную школу управления, а другие даже не располагают полной информацией о своих силах. По его мнению, эффективность армии зависит от организации не меньше, чем от вооружения.

Особое внимание экс-министр уделил тому, как организовано управление подразделениями. Он описал ситуацию, когда батальоны постоянно перебрасывают между разными бригадами, что фактически разрушает систему командования и не позволяет выстроить ответственность за результаты боевых действий.

"Есть бригады, которые даже не могут собрать свои батальоны. Батальон вырывают из одной бригады и бросают в другую. В такой системе невозможно построить управление. Никто ни за что не отвечает", - подчеркнул Федоров.

По его словам, ещё одной проблемой стали постоянные кадровые перестановки. Командиры бригад и корпусов часто работают лишь несколько недель или месяцев, после чего их заменяют. Это не позволяет строить долгосрочное планирование, оценивать эффективность работы и создавать устойчивую систему управления войсками.

Кроме того, Федоров заявил, что ответственность за неудачи почти всегда возлагается на военных непосредственно на фронте, тогда как системные управленческие решения практически не анализируются. По его мнению, такая культура ответственности формировалась годами и сейчас стала одним из главных препятствий для реформирования Вооруженных сил.

Экс-министр раскритиковал систему обеспечения войск и заявил о блокировании реформ

Федоров отдельно остановился на обеспечении армии беспилотниками. Он подчеркнул, что Министерство обороны существенно увеличило закупки дронов, однако большинство боевых подразделений практически не ощутило этого из-за принципов их распределения.

"За последние пять месяцев мы закупили больше дронов, чем за весь прошлый год. Но большинство подразделений этого даже не почувствовало. Ресурс распределяется вручную. Лояльный - получил. Нелояльный - не получил", - заявил он.

По словам Федорова, команда Минобороны в течение четырёх месяцев пыталась согласовать базовую систему обеспечения бригад беспилотниками, которая позволила бы каждому корпусу прогнозировать собственные ресурсы. Он отметил, что документ долгое время не согласовывался из-за бюрократических процедур, хотя его практическая реализация должна была обеспечить более эффективное использование закупленного вооружения.

Корпусная система ВСУ / Инфографика: Главред

В то же время экс-министр подчеркнул, что многочисленные инициативы фактически блокировались еще на стадии согласования. По его словам, даже незначительные кадровые изменения или создание новых структур годами наталкивались на бюрократическое сопротивление, что не позволяло реализовывать системные проекты в Министерстве обороны.

Федоров призвал к кардинальным кадровым изменениям и объяснил, почему заговорил об отставке Сырского

Отдельным блоком во время брифинга Михаил Федоров объяснил, какие решения, по его мнению, способны изменить ситуацию в Вооруженных силах. Он подчеркнул, что после анализа работы Министерства обороны и взаимодействия с Генеральным штабом пришел к выводу: точечных изменений уже недостаточно. По его убеждению, реформа требует нового подхода к управлению, личной ответственности командиров и изменения военного менеджмента.

"Какие решения были предложены? Это кардинальные кадровые решения. Это смена и главнокомандующего, и начальника Генерального штаба. У нас нет другого выхода, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, при этом сильные командиры будут развиваться, а не подавляться", - заявил Федоров.

Он пояснил, что современная война кардинально отличается от конфликтов прошлых десятилетий. По его словам, все большую роль играют технологии, автоматизация, системы разведки, беспилотники и ИТ-специалисты. Именно поэтому армии нужен другой стиль руководства - не бюрократический, а управленческий, который позволяет быстро принимать решения, поддерживать инициативных офицеров и привлекать новых специалистов.

Федоров объяснил, почему согласился работать с Сырским после решения Зеленского

В конце пресс-конференции бывший министр отдельно ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с Александром Сырским. Он подчеркнул, что после того, как президент Владимир Зеленский заявил о нежелании менять главнокомандующего, он принял это решение и был готов продолжать совместную работу.

"Когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, я полностью согласился с этим решением. Я сказал себе, что буду учиться работать с ним, потому что наш клиент - украинский народ", - отметил Федоров.

В то же время он заявил, что после этого практически все предложенные Министерством обороны изменения начали блокироваться. По словам экс-министра, главнокомандующий не был готов открыто обсуждать накопившиеся проблемы и, напротив, начал воспринимать реформаторские инициативы как личный конфликт.

Федоров также заявил, что Сырский якобы поставил ультиматум, который в итоге привел к политическому кризису. При этом он подчеркнул, что никогда не выдвигал требования "или я, или Сырский". Наоборот, по его словам, он был готов работать вместе ради победы Украины и признает заслуги главнокомандующего во время обороны Киева, Харьковской и Херсонской операций.

"Я не ставил условий „или я, или Сырский". Я говорил, что будем побеждать и с таким главнокомандующим. Сырский спас нашу страну в 2022 году, он участвовал в Киевской, Харьковской и Херсонской операциях. Но это не значит, что сегодня не нужно честно говорить о проблемах", - подытожил Федоров.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Что рассказал Сергей Стерненко о давлении на военных и саботаже реформ

После заявлений Федорова новый резонанс вызвали сообщения волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко. Он заявил, что командирам украинских бригад якобы дали указание срочно записать видеообращение в поддержку главнокомандующего Александра Сырского. По словам волонтера, соответствующие сообщения начали поступать военным утром 18 июля.

"Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, которые выступают против, подвергают репрессиям", - заявил Стерненко.

По информации, которую он обнародовал, задача заключалась в том, чтобы до 17:00 опубликовать видеообращение. Источники среди военных, на которые ссылалась"Украинская правда", также сообщали, что аналогичные распоряжения поступали в Десантно-штурмовых войсках и отдельных корпусах, а записью роликов занимались коммуникационные подразделения бригад.

Кроме того, Стерненко утверждал, что после критического поста в адрес Сырского один из военнослужащих подразделения "Скала" исчез из публичного пространства, а его аккаунт был удален. В то же время доказательств этой части заявления на момент его обнародования представлено не было.

Сергей Стерненко заявил о системном саботаже реформ в Генеральном штабе

После пресс-конференции Михаила Федорова Стерненко также записал прямой эфир на собственном YouTube-канале, в котором утверждал, что во время работы в Министерстве обороны лично занимался проектами, направленными на повышение боеспособности Сил обороны, однако практически все ключевые инициативы, по его словам, наталкивались на сопротивление со стороны Генерального штаба. Стерненко убежден, что проблема носит системный характер и не ограничивается отдельными случаями.

"Я работал над проектом повышения боеспособности подразделений. Мы хотели укомплектовать их людьми, имуществом, отказаться от ручного управления и назначать компетентных командиров. Но когда я ехал в бригаду, мне звонили и говорили: „Извините, мы не можем с вами работать, нам сказали вас не пускать"", - заявил Стерненко.

Сергей Стерненко / Фото: скриншот

Волонтер рассказал, что по поручению тогдашнего министра регулярно выезжал в воинские части, чтобы анализировать ситуацию непосредственно на местах. Однако, по его словам, представители Генерального штаба начали давать указания командирам не допускать его к работе с подразделениями. Из-за этого многие запланированные проверки и проекты так и не удалось реализовать.

По словам Стерненко, именно такая практика стала одним из примеров того, почему руководство Министерства обороны утратило возможность внедрять изменения даже тогда, когда у него была политическая поддержка и готовые решения.

Стерненко рассказал, как, по его словам, блокировали создание мастерских по производству беспилотников

Одним из самых ярких примеров бюрократического сопротивления Сергей Стерненко назвал историю с легализацией мастерских беспилотных систем в боевых бригадах. По его словам, Министерство обороны совместно с военными разработало готовую модель функционирования таких подразделений, однако документ так и не был утвержден.

"Мы провели полевые исследования, собрали опыт лучших подразделений, создали готовый штатный расписание. Документ передали в Генеральный штаб, а там он просто исчез. Он буквально растворился", - заявил Стерненко.

Отдельно Сергей Стерненко рассказал о своём общении с заместителем главнокомандующего ВСУ. По его словам, сначала генерал согласился помочь в решении вопроса о мастерских по производству беспилотников, однако впоследствии перестал отвечать на сообщения и телефонные звонки.

"Я напоминаю ему: господин генерал, дайте реквизиты, мы же должны решить этот вопрос. Он отвечает: „Да, конечно". А потом просто исчезает. Не отвечает ни на сообщения, ни на звонки. Это саботаж. Я могу назвать это только так", - заявил волонтер.

Стерненко отметил, что долгое время сознательно избегал публичной критики военного руководства. По его словам, он занимался самоцензурой, чтобы не навредить работе Министерства обороны и не создавать дополнительного напряжения внутри государства во время войны.

Впрочем, после того как большинство реформ, по его словам, фактически остановилось, он решил публично рассказать об этих проблемах. Волонтер убежден, что молчание уже не помогало изменить ситуацию.

Сергей Стерненко заявил, что на протяжении многих месяцев пытался работать без публичных конфликтов, даже ценой собственной репутации. Он считал, что если это позволит реализовать реформы, то такая тактика будет оправданной. Однако, по его словам, результат оказался противоположным.

"Я во многом сдерживал себя. Думал: пусть люди спрашивают, почему я молчу, зато мы сделаем свою работу. Но нет. Я занимался самоцензурой, чтобы не навредить министерству, но работать уже просто не давали. Тогда я начал спрашивать себя: что я там вообще делаю? Михаил делает огромную работу, команда делает огромную работу. Но невозможно проводить реальные реформы, если их системно саботируют", - подчеркнул Стерненко.

По его словам, именно постоянное сопротивление реформам стало одной из причин нынешнего политического кризиса вокруг Министерства обороны. Волонтер считает, что без изменения подходов к управлению даже самые лучшие управленческие решения не принесут практического результата.

В то же время он подчеркнул, что проблема, по его убеждению, заключается не в отдельных документах или кадровых назначениях, а в самой системе принятия решений, которая не позволяет быстро внедрять изменения во время войны.

Стерненко заявил о криминализации отдельных штурмовых подразделений

Наиболее острой частью выступления Сергея Стерненко стали его заявления относительно отдельных штурмовых подразделений, которые, по его словам, действуют по принципам, несовместимым с современной украинской армией. Волонтер утверждает, что молчаливая реакция военного руководства на отдельные резонансные случаи лишь усугубляет кризис доверия.

"То, что происходит с отдельными штурмовыми подразделениями и личной гвардией Сырского, - это криминализация украинской армии. Это превращение части украинской армии в аналог российских подразделений", - заявил Стерненко.

Он сослался на резонансные журналистские расследования, в которых речь шла о возможных случаях пыток, насилия и гибели военнослужащих. Стерненко также упомянул историю вокруг бывшего начальника штаба подразделения "Скала" Станислава Лучанова и другие публичные скандалы, которые, по его мнению, должны получить надлежащую правовую оценку.

По его убеждению, замалчивание подобных историй не только подрывает авторитет армии внутри страны, но и напрямую влияет на мобилизационные процессы, поскольку люди будут бояться попадать в подразделения, вокруг которых возникают подобные обвинения.

Как ответил Александр Сырский на обвинения Федорова

После громкой пресс-конференции Михаила Федорова главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не стал подробно отвечать на выдвинутые ему претензии. Вместо этого он обнародовал краткое заявление, в котором сделал акцент не на самом конфликте, а на результатах украинской армии во время обороны столицы в 2022 году.

"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонительной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение и приниматься решения", - заявил Сырский.

Главнокомандующий также подчеркнул, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы подобные мероприятия могли проходить в свободной независимой Украине. Он отметил, что сейчас все усилия необходимо сосредоточить на войне и реализации той военной стратегии, которая, по его словам, уже демонстрирует конкретные результаты на поле боя.

"Благодарю Михаила Федорова за работу на посту министра обороны. Желаю ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!", - подчеркнул Сырский.

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В Минобороны не видят оснований для отставки Сырского

Несмотря на многочисленные требования протестующих и публичные заявления Федорова, в Министерстве обороны пока не рассматривают вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ. Именно такую информацию, ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве, обнародовал 24 Канал.

По информации собеседников издания, никаких внутренних обсуждений относительно возможной замены Сырского сейчас не ведется. Несмотря на общественный резонанс после отставки Федорова, действующее военное руководство продолжает работать в привычном режиме.

Источники также отмечают, что акции протеста, проходящие в различных городах Украины, пока не повлияли на позицию руководства государства в отношении главнокомандующего.

При каком условии Зеленский может уволить Сырского

Другую оценку развития ситуации обнародовало BBC News Украина. Ссылаясь на источники в украинских властях, издание сообщило, что сценарий увольнения Александра Сырского полностью не исключается, однако он будет зависеть от развития политической ситуации.

По информации собеседников BBC, президент Владимир Зеленский может вернуться к вопросу смены главнокомандующего только при условии, что нынешние протесты приобретут значительно более масштабный характер и создадут дополнительное политическое давление.

В то же время источники издания утверждают, что возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны сейчас не рассматривается. Несмотря на это, конфликт между ним и Сырским, по данным BBC, длился долгое время и касался не только личных взаимоотношений, но и распределения полномочий, влияния и финансовых ресурсов.

Журналисты также напомнили о похожей ситуации 2021 года, когда между тогдашним министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим Русланом Хомчаком также возник серьёзный конфликт. Тогда президент сначала сменил главнокомандующего, а уже через несколько месяцев в отставку ушел и сам министр обороны. Именно поэтому собеседники BBC не исключают повторения подобного сценария и сейчас.

Financial Times: Зеленский рассматривает возможность смены Сырского и проводит собеседования с потенциальными кандидатами

Британское издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Администрации президента сообщило, что Владимир Зеленский после резкого обострения политической ситуации начал рассматривать возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По данным собеседника газеты, окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли найти кандидатуру, которая обеспечит плавную передачу командования без рисков для обороны страны.

"Зеленский готов уволить Сырского, если найдет командующего, который обеспечит плавную передачу власти и в то же время сохранит прочную оборону вдоль более чем 1200 километров линии фронта", - сообщила Financial Times со ссылкой на источник в украинских властях.

По информации издания, президент планирует провести встречи с военными командирами, чтобы получить их оценку ситуации на фронте, а также провести собеседования с потенциальными претендентами на должность главнокомандующего. Собеседник Financial Times утверждает, что вопрос кадровых перестановок стал предметом активного обсуждения после того, как конфликт между тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым и Александром Сырским вышел в публичную плоскость и перерос в крупнейший кризис военного руководства за время президентства Владимира Зеленского.

В то же время журналисты отмечают, что изначально глава государства не планировал пересматривать свое решение в отношении Сырского. По данным Financial Times, ситуация начала меняться лишь после того, как протесты против отставки Федорова быстро превратились в масштабные акции с требованием увольнения самого главнокомандующего.

Издание отмечает, что именно массовые акции протеста, охватившие Киев и другие украинские города, стали одним из ключевых факторов, заставивших Банковую оценивать различные варианты развития событий.

Отдельно журналисты напоминают, что Александр Сырский возглавил Вооруженные силы Украины в феврале 2024 года после увольнения Валерия Залужного. Издание отмечает, что генерал обладает значительным боевым опытом, однако его стиль командования неоднократно становился предметом дискуссий среди военных.

"Сырский - суровый командир, воспитанный в советских военных традициях. Некоторые военнослужащие называют его "Резником" из-за готовности идти на большие потери ради выполнения боевых задач", - отмечает Financial Times.

Газета также пишет, что к протестам против увольнения Федорова присоединились как ветераны, так и действующие военнослужащие, что стало редким случаем открытого публичного недовольства среди представителей армии. По оценке издания, именно сочетание политического кризиса, масштабных протестов и открытой дискуссии внутри военной среды превратило вопрос о возможных кадровых изменениях в ВСУ в одну из главных тем украинской политической повестки дня.

Почему в окружении Сырского не верят в его отставку

Иную позицию озвучила LIGA.net, пообщавшись с людьми из ближайшего окружения главнокомандующего. Они утверждают, что нынешний конфликт с Федоровым не был настолько критическим, чтобы автоматически привести к кадровым решениям.

Первой причиной, по которой Сырский, по их мнению, сохраняет должность, собеседники называют его аполитичность. Они убеждены, что главнокомандующий сознательно избегает политической деятельности и не стремится к публичной популярности.

Второй причиной источники называют кадровый дефицит генералов, обладающих достаточным опытом для руководства всей армией. По их мнению, командование ВСУ сегодня требует не только боевого опыта, но и стратегического планирования операций общегосударственного масштаба.

"Президент ставит перед армией политические задачи, под которые определяет исполнителя. Если изменится военная стратегия - тогда могут сменить и главнокомандующего. Но пока стоит задача активной обороны, более опытного исполнителя, чем Сырский, сейчас нет", - цитирует одного из собеседников LIGA.net.

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Александр Сырський / Фото: Главред

​В материале также отмечается, что косвенным подтверждением доверия к Сырскому стало создание Сил быстрого реагирования и Командования дальнего воздействия. По словам собеседников, именно эти структуры являются продолжением его видения развития украинской армии.

Что заявил Дмитрий Кулеба о конфликте Федорова и Сырского

К публичной дискуссии присоединился и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что если причиной нынешнего политического кризиса действительно стало противостояние между Федоровым и Сырским, то кадровые решения должны быть последовательными.

"Сырский тоже должен уйти, если причина нынешнего кризиса - несовместимость с Федоровым", - написал Кулеба в Facebook.

Кулеба также отметил, что право определять состав правительства принадлежит президенту Украины. Вместе с тем он подчеркнул, что украинское общество имеет полное право мирно протестовать и выражать свою позицию.

"В политических баталиях, которые ведут политики, главное - не проиграть войну, которую ведет страна", - подытожил Дмитрий Кулеба.

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Пост Дмитрия Кулебы / Фото: Facebook

Кто из генералов может заменить Сырского на посту главнокомандующего и как проходит эта процедура

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко отмечает, что после отставки Михаила Федорова и его публичной критики военного руководства вопрос о возможной замене Александра Сырского стал одним из ключевых в политической повестке дня. В то же время она подчеркивает, что назначение нового главнокомандующего не может быть поспешным политическим решением, ведь речь идет о должности, требующей уникального сочетания боевого, штабного и стратегического опыта.

"Даже уровень командира корпуса (комкора) недостаточен для должности главнокомандующего. Комкор руководит войсками на оперативном уровне, тогда как командир бригады - на тактическом. Согласно украинской военной доктрине, главнокомандующий должен пройти все ступени: от тактической и оперативной до оперативно-стратегической (командование ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Днепр") и достичь самого высокого - стратегического уровня", - отмечает Кириенко.

Журналистка обращает внимание, что ситуация обострилась ещё и из-за скандалов с убийствами и пытками в штурмовых полках.

"Сначала президент попытался снять напряжение со штурмовых подразделений (которые некоторые активные пользователи соцсетей называют "карманными полками Сырского"), создав Силы быстрого реагирования. Они должны трансформировать штурмовые войска. Для них уже появилось отдельное управление - его возглавил генерал ДШВ Дмитрий Волошин, ранее командовавший 8-м корпусом ДШВ", - указала она.

Однако отставка Федорова и последующие протесты вывели дискуссию далеко за пределы отдельных реформ и поставили вопрос о будущем всего военного руководства.

"Впрочем, смена правительства и последующее увольнение министра обороны вывели на улицы протестующих. Пока на площади Франко развеваются плакаты с призывами "не трогать Федорова, а уволить Сырского", в кабинетах на Банковой начали думать, действительно ли пришло время менять главнокомандующего и кто может быть достойным кандидатом", - говорится в сообщении.

Она напоминает, что после 2014 года Украина постепенно перешла на стандарты НАТО. Именно поэтому в 2020 году были разграничены полномочия главнокомандующего и начальника Генерального штаба, а ВСУ начали работать по натовской J-структуре штабов и процедуре MDMP (Military Decision Making Process).

По словам Кириенко, современный главнокомандующий отвечает не только за боевые действия, но и за интеграцию всех видов войск, стратегическое планирование операций, взаимодействие с союзниками и реализацию военной политики государства. Именно поэтому главным требованием является не популярность или медийность, а стратегическое мышление и управленческий опыт.

Анализируя кадровый резерв украинской армии, Юлия Кириенко назвала нескольких генералов, которые теоретически соответствуют требованиям к должности главнокомандующего ВСУ.

Среди наиболее подготовленных кандидатур в кадровом резерве журналистка назвала семь генералов:

начальник Генерального штаба Андрей Гнатов;

заместитель начальника Генштаба Игорь Скибюк;

командующий Объединёнными силами Михаил Драпатый;

командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол;

командующий Сухопутными войсками Геннадий Шаповалов;

руководитель ОК "Восток" Виктор Николюк;

командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

Журналистка обращает внимание, что каждый из этих генералов обладает значительным боевым и штабным опытом. Часть из них командовала оперативно-стратегическими группировками войск, другие работали в Генеральном штабе или возглавляли отдельные виды и рода войск.

В то же время она подчеркивает, что даже наличие такого списка не означает автоматической готовности кого-либо из них возглавить всю украинскую армию уже сегодня, ведь решение зависит не только от профессиональных качеств, но и от видения Верховного главнокомандующего.

Юлия Кириенко отмечает, что окончательное решение о назначении главнокомандующего принимает президент Украины, однако законодательство определяет и процедуру выдвижения кандидатуры.

"Очевидно, что наибольший боевой и управленческий опыт на данный момент имеет действующий главнокомандующий Александр Сырский. В то же время главным критерием для любого кандидата остается доверие президента и уважение среди военных. Именно министр обороны должен представить главе государства кандидатуру нового главнокомандующего. Однако сейчас возникает другой вопрос - может ли это сделать исполняющий обязанности министра", - отмечает Кириенко.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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