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Муравьи будут обходить дом стороной: все благодаря одной простой хитрости

Алексей Тесля
17 июля 2026, 21:53
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Чтобы средство оказалось эффективным, сначала рекомендуется определить места, через которые муравьи попадают в дом.
Муравьи, корица
Как избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • Вместо использования химических средств некоторые предпочитают корицу
  • Главным активным веществом корицы считается циннамальдегид

С появлением тепла многие сталкиваются с нашествием муравьев, которые быстро находят путь в дом в поисках еды.

Вместо использования химических средств некоторые предпочитают натуральные способы, одним из которых считается обычная корица, пишет Express.

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Специалисты отмечают, что эта специя не уничтожает насекомых, однако способна сделать помещение менее привлекательным для них. Все дело в насыщенном аромате, который сбивает муравьев с привычного маршрута и мешает им ориентироваться.

Главным активным веществом корицы считается циннамальдегид. Именно он нарушает феромонные дорожки, по которым муравьи находят пищу и возвращаются обратно в колонию. Из-за этого насекомым становится значительно сложнее передвигаться по уже проложенным маршрутам.

Чтобы средство оказалось эффективным, сначала рекомендуется определить места, через которые муравьи попадают в дом. Чаще всего это небольшие щели в фундаменте, зазоры возле дверей и окон, а также поврежденные участки уплотнителей.

После обнаружения таких мест небольшое количество молотой корицы можно смешать с водой до состояния густой кашицы и нанести вдоль дорожек, по которым передвигаются насекомые. Для этого удобно использовать ватную палочку или кисточку.

Кроме применения натуральных отпугивающих средств, важно устранить факторы, привлекающие муравьев. Наиболее часто они появляются на кухне, где могут легко найти пищу. Регулярная уборка, своевременное удаление крошек и пролитых жидкостей, а также хранение продуктов в плотно закрытых контейнерах значительно снижают вероятность появления насекомых в доме.

Натуральные средства против муравьев
/ Инфографика: Главред

Как избавиться от муравьев надолго: приманка уничтожит всю колонию

Уничтожение отдельных муравьев, которые появляются в доме, обычно не решает проблему. Большая часть насекомых остается в гнезде, поэтому спустя некоторое время их численность быстро восстанавливается.

Более эффективным способом считается использование специальных приманок. Рабочие муравьи принимают их за пищу, переносят в муравейник и тем самым распространяют средство среди остальных обитателей колонии.

Приготовить такую приманку можно самостоятельно. Для этого необходимо растворить в воде сахар и добавить небольшое количество буры, тщательно перемешав смесь. Затем раствором пропитывают ватные шарики или кусочки ваты и раскладывают их в местах, где чаще всего встречаются муравьи: вдоль их дорожек, возле плинтусов, под кухонной мойкой и в других проблемных зонах.

Сладкий запах привлекает насекомых, после чего они доставляют приманку в гнездо и кормят ею других муравьев. Постепенно средство распространяется по всей колонии, благодаря чему ее численность значительно сокращается, а риск повторного появления вредителей становится гораздо ниже.

Смотрите видео - муравьи исчезнут надолго:

В этом ролике автор рассказывает, как изготовить эффективную приманку для борьбы с муравьями, используя простые ингредиенты, которые легко найти дома. Он пошагово демонстрирует процесс приготовления смеси, объясняет назначение каждого компонента и показывает, в каких местах ее лучше оставить, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Также автор объясняет принцип действия приманки: сладкая смесь привлекает муравьев, после чего они переносят ее в муравейник, где она постепенно распространяется среди всей колонии. По мнению автора, такой способ позволяет бороться не только с насекомыми, которые появляются в доме, но и с источником проблемы. Кроме того, этот метод не требует значительных финансовых затрат, легко готовится в домашних условиях и может стать хорошей альтернативой готовым средствам от муравьев.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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