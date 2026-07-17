Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - это не только увлекательное развлечение, но и эффективный способ поддерживать мозг в тонусе. Такие задания помогают развивать внимание к деталям, тренируют память, улучшают концентрацию и ускоряют обработку визуальной информации.

Предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью небольшого испытания. Перед вами две почти одинаковые иллюстрации портного во время работы. На первый взгляд они выглядят идентично, однако между ними скрыты три отличия. Об этом сообщает Jagranjosh.

Не спешите с выводами: различия могут оказаться совсем неочевидными. Они могут касаться цвета, формы или расположения отдельных деталей, поэтому внимательно сравните обе картинки.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На выполнение задания отводится всего 35 секунд. Постарайтесь обнаружить все три отличия за это время и проверьте, насколько хорошо вы замечаете мелкие детали.

Удалось найти все три отличия за 35 секунд?

Если же обнаружить все различия не получилось, не расстраивайтесь. Ответ с правильным расположением трех отличий можно посмотреть ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

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