Зеленский выбрал нового министра обороны Украины - кто он

Президент объясняет это решение опытом Хмары в нанесении ударов по России с большого расстояния и в управлении бойцами Центра специальных операций "Альфа".

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Хмара возглавит министерство обороны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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Президент обратится к Раде за поддержкой кандидатуры Хмары

Президент Украины Владимир Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. После прохождения необходимых юридических процедур глава государства обратится к Верховной Раде с просьбой поддержать его кандидатуру на эту должность. Об этом Зеленский сообщил в Telegram по итогам встречи с Хмарой.

Решение президент связывает с подходом к дальнейшему развитию дальнобойных возможностей Украины и укреплению Сил обороны. Он подчеркнул, что именно технологичные ударные операции должны определять характер обороны страны в войне против России.

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"Важно, что есть стратегическое видение того, как Украине следует активно действовать и в дальнейшем для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара приобрел огромный, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина продолжит реализовывать программы по укреплению Сил обороны. Среди приоритетов он назвал прямое финансирование боевых бригад, справедливое распределение личного состава, обеспечение подразделений беспилотными системами и выполнение договоренностей с международными партнерами.

По словам Зеленского, важными критериями для главы оборонного ведомства являются результативность в сфере дальнобойных возможностей, работа в сфере безопасности и опыт управления людьми. Он подчеркнул, что опыт Хмары в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины может стать преимуществом на посту министра обороны.

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", - подытожил глава государства.

В настоящее время Евгений Хмара имеет статус исполняющего обязанности. Окончательное решение по поводу должности министра обороны будет принимать Верховная Рада после подачи президентом соответствующего обращения.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара - украинский военный и спецназовец, который много лет служит в Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины, известном как "Альфа". О его личной жизни и ранних годах известно немного, поскольку информация о сотрудниках специальных подразделений СБУ в основном не разглашается.

Евгений Хмара / Фото: СБУ

Евгений Хмара имеет звание генерал-майора. За время службы он был награжден государственными и ведомственными наградами за мужество, профессионализм и вклад в защиту Украины. Среди его наград - полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого (I, II и III степеней), орден "За мужество" III степени, а также награда Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Опыт в спецоперациях

Военную службу в Центре специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара проходил с 2011 года. За годы службы он приобрел значительный опыт в проведении специальных операций и выполнении боевых задач.

В начале 2022 года Хмара присоединился к операциям по освобождению Киевской области от российских войск. После деоккупации региона продолжил выполнять боевые задачи на Донецком направлении. Он принимал участие в боях за Северодонецк и Лисичанск.

Одной из самых известных операций, связанных с деятельностью Евгения Хмары, является освобождение острова Змеиный в 2022 году. По открытым данным, он руководил подготовкой и проведением этой спецоперации.

В 2023 году Евгению Хмаре было присвоено звание бригадного генерала, а в том же году его назначили руководителем Центра специальных операций "А" СБУ. В 2024 году он получил звание генерал-майора. Под руководством Хмары подразделение "Альфа" активно развивало направление беспилотных систем и специальных операций в тылу противника.

Малюк и Хмара во время спецоперации "Паутина" / Фото: СБУ

В СБУ отмечают, что Центр спецопераций "А" входит в число самых результативных подразделений Сил обороны по количеству уничтоженной техники и живой силы противника с помощью дронов. Подразделение проводит операции не только на фронте, но и на территории России, нанося удары по военным объектам, складам, аэродромам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим заводам.

Евгений Хмара с января 2026 года исполняет обязанности главы СБУ. Несмотря на это, президент Владимир Зеленский не вносил его кандидатуру в Верховную Раду для полноценного утверждения на должности руководителя Службы безопасности Украины.

Отставка Михаила Федорова - главное

Как ранее сообщал Главред, Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины. После этого он обнародовал итоги работы ведомства и рассказал об изменениях в сфере оборонных закупок и обеспечения армии дронами.

Он также заявил о проблемах во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Федорова, часть инициатив его команды в Минобороны якобы блокировалась военным руководством.

Президент Владимир Зеленский также впервые прокомментировал кадровые решения и протесты, подчеркнув право граждан на мирные акции. Он объяснил свое вмешательство в ситуацию между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и Федоровым и отметил, что процесс принятия кадровых решений еще продолжается.

Впоследствии Сырский публично отреагировал на заявления Федорова, поблагодарил его за работу и призвал сосредоточиться на вопросах войны и оборонной стратегии. Он также напомнил об обороне Киева в 2022 году, заявив, что именно благодаря этой операции Украина сохранила столицу и возможность продолжать борьбу.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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