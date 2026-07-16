В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

Ключевые тезисы:
- Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины
- В Кремле заявили, что персоналии не играют роли
В Кремле заявили, что внимательно следят за кадровыми изменениями в украинской власти, однако не считают смену министра обороны определяющим фактором для дальнейшего развития событий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с российскими пропагандистскими СМИ.
Комментируя отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, представитель Кремля обозначил подход Москвы к кадровым изменениям в Киеве. По его словам, российская сторона уделяет внимание всем событиям, связанным с Украиной, однако персоналии во главе оборонного ведомства не имеют для неё решающего значения.
"Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся (так называемой, - ред.) "СВО". Но, в целом, не имеет никакого значения, кто является министром обороны", - сказал Песков.
Отдельно пресс-секретарь российского президента остановился на том, что Кремль называет ключевым условием для дальнейшего развития событий. Он связал его не со сменой чиновников, а с решениями, которые, по мнению Москвы, должны принять украинские власти.
"Для Москвы главное - чтобы в Киеве был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит достичь мирного урегулирования или завершить "специальную военную операцию". В Киеве хорошо известно, какие решения необходимо принять. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди", - подчеркнул Песков.
Отставка Федорова - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Михаил Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны. Экс-министр обнародовал в Facebook итоги работы и перечислил изменения в закупках и поставках дронов.
Владимир Зеленский впервые отреагировал на протесты и кадровые решения, заявив о праве граждан на мирные акции. Во время пресс-конференции он объяснил, почему вмешался в конфликт между главнокомандующим ВСУ Сирским и Федоровым, и отметил, что окончательные решения по кадровым вопросам еще не приняты.
Впоследствии Александр Сырский впервые публично отреагировал на обвинения Федорова, поблагодарил его за работу и призвал сосредоточиться на войне и стратегии. В посте он заявил о сосредоточении на войне и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Сырский также напомнил о Киевской оборонной операции 2022 года, которая, по его словам, позволила отстоять столицу и обеспечить возможность проводить брифинги в Киеве.
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О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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