Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

Вы узнаете:
- Будут ли осадки до конца недели в Украине
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Погода в Украине в последний рабочий день текущей недели будет преимущественно солнечной и очень теплой. Прогноз погоды на пятницу, 17 июля, опубликовала синоптик Наталья Диденко.
По её словам, завтра максимальная температура воздуха составит +25+29 градусов, в Закарпатье и в южной части +27+32 градуса, на северо-востоке будет прохладнее - +22+24 градуса.
"Антициклон под названием Laurent принесет сухую погоду в большинстве областей, и только на юго-востоке Украины холодный атмосферный фронт вызовет локальные грозовые дожди", - предупредила синоптик.
В то же время уже в субботу и воскресенье в Украине будет сухо, солнечно и умеренно жарко. Только в воскресенье, 19 июля, в западных областях страны ожидаются грозовые дожди, а также возможны ливни и шквалы.
Погода в Киеве 17 июля
В столице в пятницу Диденко прогнозирует солнечную погоду с комфортной температурой воздуха около +25 градусов. Осадков в столице, по ее прогнозу, не будет.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 16 июля до конца дня будет теплой и солнечной, значительные осадки маловероятны. Температура воздуха составит +25+30 градусов.
Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в Украине местами температура воздуха поднимется до +30 градусов и выше. Но жара будет умеренной.
Накануне стало известно, что 18 июля в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Лишь днем и вечером на крайнем западе страны местами пройдут грозовые дожди.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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