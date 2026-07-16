Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

Синоптик рассказала, какие области не затронет потепление.

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Прогноз погоды в Украине на 17 июля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Будут ли осадки до конца недели в Украине

Как изменится погода в Киеве завтра

Погода в Украине в последний рабочий день текущей недели будет преимущественно солнечной и очень теплой. Прогноз погоды на пятницу, 17 июля, опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По её словам, завтра максимальная температура воздуха составит +25+29 градусов, в Закарпатье и в южной части +27+32 градуса, на северо-востоке будет прохладнее - +22+24 градуса.

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Погода в Украине 17 июля / фото: скриншот с meteoprog

"Антициклон под названием Laurent принесет сухую погоду в большинстве областей, и только на юго-востоке Украины холодный атмосферный фронт вызовет локальные грозовые дожди", - предупредила синоптик.

Синоптическая карта антициклона Laurent / фото: t.me/PohodaNatalka

В то же время уже в субботу и воскресенье в Украине будет сухо, солнечно и умеренно жарко. Только в воскресенье, 19 июля, в западных областях страны ожидаются грозовые дожди, а также возможны ливни и шквалы.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 17 июля

В столице в пятницу Диденко прогнозирует солнечную погоду с комфортной температурой воздуха около +25 градусов. Осадков в столице, по ее прогнозу, не будет.

Погода в Киеве 17 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 16 июля до конца дня будет теплой и солнечной, значительные осадки маловероятны. Температура воздуха составит +25+30 градусов.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в Украине местами температура воздуха поднимется до +30 градусов и выше. Но жара будет умеренной.

Накануне стало известно, что 18 июля в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Лишь днем и вечером на крайнем западе страны местами пройдут грозовые дожди.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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