О дождях можно забыть: какие области Украины охватит жара до +30 градусов

Диденко подчеркнула, что сейчас уже - вершина лета.

https://glavred.info/synoptic/o-dozhdyah-mozhno-zabyt-kakie-oblasti-ukrainy-ohvatit-zhara-do-30-gradusov-10780766.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 16 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в четверг

Где температура может достигать +23 градусов

Погода в Украине в четверг, 16 июля, будет теплой и солнечной, значительные осадки маловероятны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +25…+30 градусов.

видео дня

В то же время в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет немного прохладнее. Там температура будет в пределах +23…+27 градусов.

"Мы находимся на вершине лета. К этому факту можно отнестись как к известному стакану воды - наполовину пустому или наполовину полному. Одни уже ворчат, что половина лета уже прошла, а другие радуются, что еще половина лета впереди", - добавила синоптик.

Погода 16 июля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 16 июля также прогнозируется очень теплая погода с температурой воздуха +26…+27 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что 15 июля в Украину вернется настоящая летняя погода. Речь идет не об аномальной жаре, как во многих странах Европы, а о стандартных для июля температурах воздуха.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что во второй половине недели в связи с формированием антициклона на севере Европы и ростом давления вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным.

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит отмечал, что среднемесячная температура в июле этого года ожидается в пределах +21,8…+26 градусов. Это на 2 градуса, а в западных областях - на 3 градуса выше климатической нормы.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред