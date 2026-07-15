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О дождях можно забыть: какие области Украины охватит жара до +30 градусов

Мария Николишин
15 июля 2026, 12:59
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Диденко подчеркнула, что сейчас уже - вершина лета.
О дождях можно забыть: какие области Украины охватит жара до +30 градусов
Прогноз погоды в Украине на 16 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в четверг
  • Где температура может достигать +23 градусов

Погода в Украине в четверг, 16 июля, будет теплой и солнечной, значительные осадки маловероятны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +25…+30 градусов.

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В то же время в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет немного прохладнее. Там температура будет в пределах +23…+27 градусов.

"Мы находимся на вершине лета. К этому факту можно отнестись как к известному стакану воды - наполовину пустому или наполовину полному. Одни уже ворчат, что половина лета уже прошла, а другие радуются, что еще половина лета впереди", - добавила синоптик.

О дождях можно забыть: какие области Украины охватит жара до +30 градусов
Погода 16 июля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 16 июля также прогнозируется очень теплая погода с температурой воздуха +26…+27 градусов. Существенных осадков не ожидается.

О дождях можно забыть: какие области Украины охватит жара до +30 градусов
Погода в Киеве / фото: meteoprog
О дождях можно забыть: какие области Украины охватит жара до +30 градусов
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что 15 июля в Украину вернется настоящая летняя погода. Речь идет не об аномальной жаре, как во многих странах Европы, а о стандартных для июля температурах воздуха.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что во второй половине недели в связи с формированием антициклона на севере Европы и ростом давления вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным.

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит отмечал, что среднемесячная температура в июле этого года ожидается в пределах +21,8…+26 градусов. Это на 2 градуса, а в западных областях - на 3 градуса выше климатической нормы.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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