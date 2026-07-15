О дождях можно забыть: какие области Украины охватит жара до +30 градусов

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в четверг
- Где температура может достигать +23 градусов
Погода в Украине в четверг, 16 июля, будет теплой и солнечной, значительные осадки маловероятны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +25…+30 градусов.
В то же время в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет немного прохладнее. Там температура будет в пределах +23…+27 градусов.
"Мы находимся на вершине лета. К этому факту можно отнестись как к известному стакану воды - наполовину пустому или наполовину полному. Одни уже ворчат, что половина лета уже прошла, а другие радуются, что еще половина лета впереди", - добавила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 16 июля также прогнозируется очень теплая погода с температурой воздуха +26…+27 градусов. Существенных осадков не ожидается.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что 15 июля в Украину вернется настоящая летняя погода. Речь идет не об аномальной жаре, как во многих странах Европы, а о стандартных для июля температурах воздуха.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что во второй половине недели в связи с формированием антициклона на севере Европы и ростом давления вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит отмечал, что среднемесячная температура в июле этого года ожидается в пределах +21,8…+26 градусов. Это на 2 градуса, а в западных областях - на 3 градуса выше климатической нормы.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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